Enroque Corto

Enojo radical en la Legislatura

Mientras todo pasa, en la Unicameral cada tanto hay sesión. Por eso, el informante llamó al periodista.

Informante: Ya no llama más…

Periodista: Y, lo que pasa es que ustedes mismos andan diciendo a los cuatro vientos que ahí “no pasa más nada”, que “está planchado todo”.

I: No, sabe que no es así. Eso le quieren hacer creer algunos peronistas, pero acá sí pasan cosas. Por ejemplo, mucho enojo de dos mujeres radicales hace un rato nada más.

P: ¿Entre ellas?

I: No, bah… creo que no. No, en serio, se enojaron con legisladores de otras bancas.

P: Bien.

I: Alejandra Ferrero, por ejemplo, sacada contra el peronismo que busca meter cuestiones nacionales cada vez que hay sesión. “Parece que en Córdoba no pasaran cosas”, dijo Ferrero.

P: Mmm…

I: “28 proyectos sobre tablas, urgentes; y el cordobesismo decide que solo en dos temas nacionales se hable. Nos pagan el sueldo para discutir y solucionar problemas de los cordobeses”, dijo Ferrero.

P: Ajá.

I: No, y espere que lo picante en serio vino ahora. Resulta que la legisladora Luciana Echevarría quiso meter un repudio a Netanyahu y hubo radicales, peronistas y juecistas que lo rechazaron.

P: Sí…

I: El tema es que no quedó ahí, porque Echevarría salió a decir que “en la Legislatura manda el sionismo” y ahí saltó la radical Ariela Szpanin. “Decir que en la Legislatura de Córdoba “manda el sionismo” no es una crítica política: es antisemitismo puro y llano. No voy a naturalizar discursos que buscan señalar, discriminar y dividir. El antisemitismo no tiene cabida en Córdoba ni en la Argentina”, le tiró Szpanin. Todo muy caldeado.

Festejo con mamá

El gobernador de Córdoba subió un posteo con su madre en el día de su cumpleaños.

Informante: Entre tanta campaña, Llaryora subió a Instagram un posteo de saludo a su madre que cumplió años. Se los ve a los dos, sentados tomando té.

Periodista: ¿Y qué escribió?

I.: “Hoy cumple años la mejor mamá del mundo, la mía. Gracias María del Carmen por tu apoyo incondicional y tu cuidado permanente. Te quiero mucho”. Más tierno…(risas)

P.: (risas)

I.: Pero lo más genial es la cantidad de reposteos que tuvo: 42 y 14 veces compartido… Y si se fija, todos funcionarios o dirigentes. ¡Nadie les pidió tanto muchachos!

¡Comandos automovilizados!

El periodista tiró un mensaje a su informante peronista, para ver si algo picaba. Mucho no consiguió, pero…

Periodista: Amigo, ¿en qué anda?

Informante Peronista: ¡Compañero! Acá, entre planillas…

P.: ¿¡No me diga que lo pusieron a trabajar!?

I.P.: Ja, ja… no empiece. Estamos organizando los comandos automovilizados.

P.: ¿Comandos automovilizados? ¿Qué sería eso?

I.P.: La movilidad, amigo, la movilidad. No queremos que el día de la elección empiecen a subir a las redes fotos de trafic ni colectivos. El operativo de movilidad se va a hacer en el auto de cada compañero.

P.: “Comandos automovilizados”… no tienen nombre…

Al agua, López

La Legislatura aprobó un pedido del legislador provincial, Gregorio Hernández Maqueda y citó al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, por los aumentos en la tarifa de Aguas Cordobesas, que “se aplican muy por encima de los niveles de inflación”.

Informante: Gol del ex Lilito Hérnandez Maqueda, hoy de Milei.

Alfil: Aprobaron su pedido en la Unicameral.

Informante: Si, y el ministro López tendrá que dar explicaciones por una de las tarifas más caras del país: el agua en la ciudad de Córdoba.

Alfil: Creo que nunca va a ser tan popular Hernandez Maqueda que con ese proyecto. Todo el mundo se queja de la boleta de agua.

Informante: Y si, imagine que los incrementos autorizados por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) resultaron significativamente más altos que el índice inflacionario. “Solo en el último año se aplicaron subas del 19,1% en febrero y del 12,3% en mayo, además de los aumentos del 14,08% en septiembre de 2024, 11,51% en agosto y 10,46% en marzo”, dijo el legislador.