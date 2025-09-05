Con emergencia en discapacidad y límite a los DNU, el Senado le dio otro golpe a Milei

Por Gabriel Silva

El Senado concretó el golpe al Ejecutivo y le dio un nuevo revés al presidente Javier Milei con una sesión que fue acompañada por la tensión en las adyacencias del Congreso y donde las estocadas estuvieron en la aprobación a la emergencia en discapacidad y el límite a los DNU. Con lo primero, para convertirla en ley y darle la media sanción que le faltaba después de lo que había ocurrido en Diputados hace algunas semanas atrás; con los Decretos de Necesidad y Urgencia para reactivar un debate que inició el año pasado en la Cámara baja, que luego no caminó y que ahora, en este 2025 caótico para Casa Rosada, cuando la discusión ingrese a la porción del Congreso que preside Martín Menem todo será una incógnita.

Así, el Gobierno de los Milei, y donde Karina, la secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente fue una de las más mencionadas en el debate de ayer, los libertarios que ocupan los despachos principales de Balcarce 50 no salen de la crisis. El vórtice de malas noticias que inició con los audios del ex Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), Diego Spagnuolo, continuó con la mala praxis del Gobierno en su conjunto en la primera parte de esta semana, y siguió con la polémica por el cierre de campaña en provincia de Buenos Aires acumuló otro sinsabor.

La votación en el Senado por la emergencia en Discapacidad terminó con 63 votos a favor y siete en contra. Un desenlace que superó ampliamente los dos tercios y por eso el optimismo que mostraban ayer después de labor parlamentaria los senadores con terminales en los gobernadores, el kirchnerismo puro y el radicalismo.

De los cordobeses, tanto la peronista Alejandra Vigo como el hombre del Frente Cívico, Luis Juez votaron afirmativamente para rechazar el veto de Milei. Decisión que este diario contó ayer, porque era el margen con el que contaba Juez para desmarcarse de la Nación.

El único en los dos debates de este jueves y ya se contará por qué.

En tanto, como era de prever también, la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero decidió votar en contra del rechazo al veto y dijo que “no necesitamos otra ley, ni declarar emergencia, necesitamos gestión”, señaló, además de sostener que “el kirchnerismo hizo caja”.

Vigo, en tanto, expresó: “rechazo este veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad porque creo en el sentido de comunidad. No podría volver a Córdoba si no rechazo este veto. La discapacidad no es un asunto individual: exige un Estado presente, políticas públicas y apoyos concretos”.

Mientras que Juez recordó a su hija Milagros previo a la votación y dijo: “antes de que esa pantalla se pinte de verde quiero, con todo el corazón, agradecerles a todos, más allá de las posiciones ideológicas, en nombre de mi hija Milagros, sus hermanos, mi señora, los cientos de miles de criaturas, y la inmensa cantidad de asistentes terapéuticos, rehabilitadores y transportistas”.

DNU, la otra discusión

El panorama negativo se terminó de completar para la Nación cuando llegó el momento del segundo debate y el arco opositor logró también regular los DNU. Práctica habitual de la gestión de Milei.

En lo sustancial, la iniciativa propone que los DNU se deban tratar en el Congreso dentro de un plazo de 90 días y que, si antes de ese tiempo no ocurre, los mismos puedan caer.

Acá la votación terminó con 56 votos a favor y ocho en contra; donde, dentro de los primeros estuvo la moción de Vigo y en los segundos la de Álvarez Rivero. Juez, en este caso, decidió ausentarse. Así despejó el interrogante que ayer había adelantado Alfil podía incomodar a los libertarios, eventuales aliados del senador en la campaña 2025.