Expectativa por el rol de Juez en el inicio (real) de la campaña libertaria

Por Felipe Osman

El comando de campaña provincial de La Libertad Avanza volverá a reunirse hoy. Y Luis Juez, como el principal aliado de los hermanos Milei en Córdoba, tendrá una silla. La expectativa estará puesta en si decide o no ocuparla.

Desde la delegación cordobesa de La Libertad Avanza, que comanda Gabriel Bornoroni, destacan que el contacto con el senador es permanente, y no dudan de que sostendrá el compromiso que viene honrando desde un comienzo, cuándo adelantó que apoyaría a la boleta libertaria “sin condicionamientos”, aunque con la expectativa de granjearse el recíproco apoyo del presidente para 2027, cuando ensaye una nueva aventura provincial. Eligen, por otro lado, no bucear demasiado en las razones que pudieron motivar el nuevo -y cobarde- ataque de la patrulla digital a Juez. Prefieren, debe suponerse, no hablar de internas.

Desde Buenos Aires, en tanto, las usinas libertarias que abrevan del caputismo sí encuentran una explicación: minar las posibilidades de que el cordobés llegue a recalar en el ministerio de Defensa de la nación, que quedará vacante en diciembre, cuando Luis Petri emigre del gabinete a la Cámara de Diputados, para ocupar la banca que seguro ganará por la boleta libertaria mendocina.

El senador ya ha dicho que no quiere ese lugar. Pero la prudencia indica no llevar demasiado apunte a los renunciamientos abstractos.

Luis Juez cursó sus estudios en el Liceo Militar, su hermano es militar, y su suplente en la Cámara Alta es un hombre del riñón, Ernesto “Pollo” Martínez. (“Hasta cuenta con antecedentes diplomáticos”, recuerdan con picardía los peronistas). De pasar al Ejecutivo, Juez no debería resignar nada. Y contaría con un lugar en el gabinete para perfilar su campaña hacia el Centro Cívico.

De ahí el fuego a discreción desplegado por el Daniel Parisini, alias “el Gordo Dan”, desde las redes sociales. Fuego que luego respaldaron el resto de las patrullas digitales libertarias. En el cénit de la interna entre los primos Menem (Karina Milei) y las Fuerzas del Cielo (Santiago Caputo), Juez terminó convirtiéndose en objetivo de este último vértice del Triángulo de Hierro. El mensaje: si en la Casa Rosada pensaban en el cordobés para Defensa, ya pueden darse por enterados de que su designación implicará echarle más nafta a la interna.

Sobre esta tesis se montan otras, secundarias, con interrogantes de toda naturaleza. Por ejemplo: ¿más allá del balance interno, hacia afuera, el episodio sumó o restó? ¿Era mejor llegar a las elecciones bonaerenses hablando de las derivaciones del caso Spagnulo, o de la razia tuitera de Dan? Para los ‘karinos’ el caso Spagnuolo estaba controlado con la tesis de una operación elucubrada por el kirchnerismo. Para los ‘caputos’, cualquier dial era preferible al del 3 por ciento.

¿Y Juez? La pregunta es descarnada. Es evidente que el senador sufrió un ataque artero, cobarde, y desleal. Totalmente condenable. Y que está en su pleno derecho de reclamar una disculpa pública por las ofensas injustamente recibidas. Ahora bien, separando las cuestiones del honor de la aritmética cruda de la política, también se puede decir que, victimizado por la patrulla digital libertaria, Juez ha quedado en un rol de damnificado que sabe explotar.

Cuando la Justicia Electoral Bonaerense dé a conocer los resultados habrá, en Casa Rosada, una brevísima ventana de tiempo dedicada a su análisis. Y casi de inmediato quedará inaugurada la verdadera campaña nacional, que formalmente empezó el miércoles 27 de septiembre, pero que en los hechos arranca este lunes. Al momento, el gran interrogante es el rol que Juez interpretará en ella.