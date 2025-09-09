Milei encabezó su primera reunión con la mesa política

El presidente se reunió con su partido en la Casa Rosa por segunda vez tras el triunfo de el Kirchnerismo en Buenos Aires. La reunión duró alrededor de 2 horas y se espera que haya contacto con los gobernadores.

El Presidente Javier Milei encabezó este martes la primera reunión de la mesa nacional impulsada tras la derrota de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.

La reunión comenzó a las 9:30 y finalizó a las 11:30. La reunión fue presidida por Milei, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero, Manuel Adorni.

A las 14 horas habrá otra reunión con la mesa electoral bonaerense, distrito que hasta el domingo manejaba el armador Sebastián Pareja y que se ampliará ahora con la participación de otros sectores del Gobierno.

Tras una dura derrota en los comicios bonaerenses, donde el kirchnerismo le sacó una ventaja por 13 puntos, el Presidente busca renovar su esquema para retomar el diálogo con las provincias y optimizar el proceso de toma de decisiones dentro del partido y retomar el vigor de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En el marco de su relación con las Provincias, de acuerdo con LA NACIÓN, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su vicejefe, Lisandro Catalán, comenzarían a realizar sondeos informales a los mandatarios, incluidos algunos que venían apoyando a la Casa Rosada en el Congreso y dejaron de hacerlo.

Sin embargo, muchos gobernadores desconfían de la mesa federal y afirmaron que lo ven como "una medida transitoria" ante las problemáticas planteadas por los mandatarios. Uno de los más grandes críticos de la propuesta del Ejecutivo salteño Gustavo Sáenz, quien apenas un rato después de conocer el tuit de Manuel Adorni, salió a expresar su desconfianza. "Imagínese que yo me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre; con aquellos que no cumplieron su palabra, aquellos que nos traicionaron", comentó a A24. Además, el norteño aseguró que "lamentablemente, en el Gobierno nacional ya no son leones sino palomas de Iglesia". "Me tengo que sentar a hablar con aquellos que me vienen cagando hace un año y medio", concluyó en duros términos.

Por su parte, el santafesino Maximiliano Pullaro expresó en las redes sociales que "la gente viene hablando fuerte y claro" y que "el Gobierno sigue sin escuchar, paralizado". "Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia", lanzó.

Pullaro integra el flamante frente Provincias Unidas, que también integran el gobernador Martín Llaryora y otros mandatarios provinciales, como Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

 Este lunes, el grupo compartió una reunión vía Zoom en la que, además de temas de agenda, analizaron los resultados bonaerenses y el nuevo escenario político. El viernes se mostrarán juntos en la Exposición Rural de Río Cuarto, con el mediterráneo Llaryora como anfitrión. Tienen pendiente, también, una reunión en San Salvador de Jujuy, supeditada al calendario electoral.

