Milei toma juramento a Lisandro Catalán y prepara el anuncio del Presupuesto 2026

En medio de la crisis política que atraviesa el Poder Ejecutivo tras la contundente derrota en la ciudad de Buenos Aires y la creciente incertidumbre sobre el rumbo económico del país, el presidente Javier Milei tomó juramento al flamamante ministro del Interior, Lisandro Catalán y se prepara para anunciar el Presupuesto 2026 por Cadena Nacional.

Tras una dura derrota en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo reafirmó su hegemonía territoral con una diferencia de 13 puntos, el gobierno de Milei comenzó a reorganizar su siguiente paso ante el acercamiento de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

A esto se añade que la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quedaron salpicados por el escándalo de los audios de presuntas coimas filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo.

En ese sentido, el presidente tomó juramento a la Lisandro Catalán como ministro del interior. De acuerdo con lo anunciado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro se encargará de "retomar el diálogo con los gobernadores afines", y junto a Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se constituyó una Mesa Federal.

Por otro lado, Javier Miei dará una Cadena Nacional a las 21:00 para presentar el proyecto de Presupuesto 2026. El discurso será grabado a las 17:00 en el Salón Blanco. Se espera que el Presidente explique a la ciudadanía los lineamientos principales de su política económica y las prioridades establecidas en el presupuesto.

Según Infobae, el Gobierno busca reafirmar el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal y el ajuste del gasto público, principios que se mantendrán como ejes centrales durante el próximo año. Al parecer, también se hará un fuerte énfasis en el esfuerzo de la población en sobrellevar el ajuste que implementa Milei.