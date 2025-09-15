Cristina Kirchner no podrá votar en las próximas elecciones legislativas

Por Redacción Alfil

Este lunes se dio a conocer que la Cámara Nacional Electoral falló en contra de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien ahora se encuentra bajo prisión domiciliaira, la misma no podrá emitir ningún sufragio en las próximas elecciones de octubre.

La decisión se tomó luego de que la Justicia haya revocado el fallo de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, la cual le había habilitado a la expresidenta votar en las elecciones legislativas; a pesar de que CFK se encuentre cumpliendo su condena tras la causa Vialidad.

Es por ello que la CNE ha decidido excluir a la exmandataria del padrón electoral, para así evitar que la líder del PJ pudiera emitir su sufragio. Además, la Justicia también ordenó aplicar la inhabilitación electoral que sostuvo el Ministerio Público Fiscal desde el comienzo de la causa.

El fallo que le prohibió el voto a la expresidenta llevó la firma de los camaristas Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via; los cuales concordaron la exclusión del padrón para la expresidenta conforme a lo expresado en el Código Penal.