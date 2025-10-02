El interprovincial de Santa Fe y Córdoba tiene nuevo fiscal que busca “cambiar la sensación de injusticia”

Pedro Machado fue designado por el gobernador Pullaro para tomar las riendas de la triple frontera, la misma zona que Patricia Bullrich (en campaña) había marcado como zona clave para el narcotráfico.

San Francisco02 de octubre de 2025Franco CerveraFranco Cervera
Por Franco Cervera

Luego de muchos meses de reclamo y pedido de intervención política, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, designó un fiscal “in situ” para que se haga cargo de investigar los gravísimos casos que ocurren en el límite de la provincia que linda con Córdoba, abarcando las localidades de Frontera, Josefina, entre otras.

En el último año, fueron muchos los crímenes y delitos graves ocurridos en estas dos comunidades que conforman una gran urbe con San Francisco (Córdoba), pero sin dudas la gota que rebalsó el vaso fue el asesinato de Zamir Torres, el niño de 5 años, que fue acribillado a balazos en el marco de un enfrentamiento vinculado al narcotráfico. Esto puso en escena un preocupante panorama de narco-inseguridad que rige desde hace mucho tiempo, pero que decantó en el trabajo en conjunto entre los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro. 

Tal es así que desde hace un tiempo a esta parte vienen desplegando operativos saturación en esta zona, tratando de mostrar trabajo articulado con las diferentes fuerzas y funcionarios judiciales, e incluso demandó que el propio intendente de San Francisco, Damián Bernarte, pidiera que el Estado otorgue facultades para las fuerzas federales asentadas en oficinas cordobesas puedan actuar en territorio santafesino. Lo que solicitó fue modificar la ley para ampliar el límite jurisdiccional que la Justicia Federal de Córdoba tiene en ese punto del mapa cordobés. Se trata de una discusión recurrente cuando pasa algo del otro lado del límite que toca en algún punto a San Francisco, pero hasta el momento no había existido un pedido de este tipo.

Ahora se concretó la presentación de un fiscal con asiento en la localidad de Frontera, debido a que años atrás se había designado un funcionario (Nicolás Stegmayer) pero en poco tiempo fue trasladado por un ascenso. Pedro Ignacio Machado es el nuevo fiscal que ya se encuentra en funciones luego de jurar a inicios de septiembre y en pocos días ya tuvo un homicidio en su despacho que investigar, el del sanfrancisqueño Javier Ortiz.

 

Triple Frontera

El nuevo funcionario judicial reconoce que su designación genera enorme expectativa, teniendo en cuenta que la sensación de injusticia es generalizada desde hace décadas en el oeste santafesino, principalmente por los múltiples crímenes violentos y con sello narco, de los cuales la mayoría no fueron esclarecidos. 

La zona geográfica denominada la “triple frontera”, es todo un decir en la jerga judicial y política, dado que ex jueces federales como Mario Garzón y hasta la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han marcado la zona como un sector clave para el desarrollo, ruta de la droga y asentamiento de bandas narcos. 

"Es un territorio con complicaciones, con aspectos que se deben tener en consideración. Me tiene satisfecho de haber llegado hasta aquí, es el desafío más importante hasta el momento en mi carrera”, sostiene Machado y agrega: “La idea es revertir ese sentimiento de descreimiento en la Justicia. Las distancias juegan en contra porque las personas por el solo hecho de sufrir un delito quedan en una situación de vulnerabilidad, ya sea económica, física y emocional, sumado a que tenemos una población que está afectada por otras cuestiones. Entonces entiendo que la presencia del fiscal en la sede de manera permanente tiene un impacto positivo y es un elemento relevante. Yo estaré todos los días en la dependencia judicial”.

A la vez el nuevo funcionario judicial reconoce que estar en el límite con Córdoba genera algunas complejidades. “Que estemos tan próximos y que tengamos dos códigos procesales, autoridades y prácticas diferentes lo hace complejo. Por eso es necesaria la coordinación para no perjudicar algunas investigaciones. De mi parte haré lo posible para que todo sea lo menos burocrático posible, apelando a las necesidades que ambas dependencias tengan. No es sencillo, pero estando coordinados, sin mucha formalidad, ni burocratización sin sentido, se puede lograr un buen trabajo y resultados concretos en las investigaciones que es lo que interesa a la gente”, aseguró en rueda de prensa.

De esta manera, la articulación entre el gobierno de Córdoba y Santa Fe, tuvieron un nuevo capítulo. Si bien, no es tarea de Martín Llaryora la designación de funcionarios judiciales en terreno ajeno, sin dudas es una buena noticia para el este cordobés, dado que el panorama más preocupante para su ciudad natal es la cercanía con Frontera y Josefina, donde la tasa de homicidios es la más alta de la provincia que hoy por hoy gobierna Pullaro.

 

