Verano político en San Francisco: la oposición busca impactar con medio ambiente

Por Franco Cervera

Mientras el intendente, Damián Bernarte, se muestra activo lidiando entre eventos culturales, planificación de la Buena Mesa 2026 y planificando algunos cambios en su gabinete, desde la oposición intentan no dormirse en pleno enero y sacan a relucir una serie de cuestionamientos a la gestión del medio ambiente y el tratamiento de la basura en San Francisco. Tema de eterno debate y promesas incumplidas.

Por el lado de la Unión Cívica Radical, los principales dirigentes Marco Puricelli, Cristian Canalis, y Gastón Aranda, junto a la Juventud Radical, se organizaron para impactar en las redes con una serie de contenidos donde buscan instalar la problemática del tratamiento de la basura en el relleno sanitario. Al mismo tiempo, avanzan con la campaña de forestación de árboles en distintos espacios públicos de la ciudad, incluso desde adentro del centenario partido destacan que se están contactando diferentes comités de la provincia para tomar esta iniciativa en sus respectivas localidades.

En este contexto, con una serie de videos, lanzaron duras críticas a la gestión del medioambiente que tiene la ciudad. “Aunque oficialmente se lo conoce como relleno sanitario, el predio funciona desde hace años como un basural a cielo abierto, sin un sistema integral de tratamiento, separación y reciclado de los residuos. La mayor parte de la basura termina siendo enterrada sin los controles ambientales adecuados”, enfatizaron desde el espacio “boina blanca”.

En este sentido, indicaron que, desde hace más de 10 años, distintas gestiones municipales vienen prometiendo la construcción de una planta recicladora, una infraestructura clave para reducir el impacto ambiental, generar empleo y avanzar hacia una ciudad más sustentable. “Sin embargo, esa promesa nunca se concretó”, cuestionaron.

Si bien reconocen que en la actualidad existen algunas iniciativas puntuales, como la recolección de aceite usado de la gastronomía, el acopio de pilas y el trabajo de una cooperativa de recicladores, consideraron que “estos esfuerzos apenas alcanzan a reciclar menos del 5% del volumen total de residuos que genera San Francisco”.

“San Francisco sigue enterrando la basura en lugar de gestionarla”, señaló Gastón Aranda, presidente del comité local de la UCR.

“Sin una política ambiental seria, seguimos perdiendo la oportunidad de cuidar el ambiente, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, apuntó el edil Marco Puricelli.

Pedidos

Tras las críticas, desde el espacio remarcan la necesidad de avanzar con una planta de reciclado real y operativa, políticas de separación de residuos en origen, mayor inversión en economía circular y transparencia en la gestión de los residuos.

“El basural no puede seguir siendo una promesa incumplida. Es hora de pasar de los anuncios a las soluciones concretas”, expresó Canalis.

Stoppani reclama copyriht

El concejal de Juntos por el Cambio, Luciano Stoppani, también aprovechó la calma de enero para salir a cuestionar al Ejecutivo Municipal al asegurar que utilizan sus proyectos presentados en el Concejo pese a que tiempo atrás se los rechazan o se lo archivan en comisión.

“Desde nuestro bloque vamos apoyar el proyecto de colocar rampas y pérgolas en las principales avenidas y plazas de la ciudad. Este es un proyecto que ya había presentado hace aproximadamente cuatro años luego de la pandemia y tras un pedido del Centro Empresarial y de Servicios. Pero en aquel entonces fue rechazado por el oficialismo y nos pone muy contento que cuatro años después se puede llevar a cabo”, sostuvo.

Como suele ocurrir, los bloques disidentes al oficialismo reclaman porque nunca o escasas veces cuentan con aval para que se apruebe y trabaje un proyecto presentado por ellos. Pero en este caso, Stoppani asegura que no es la primera vez que el Ejecutivo presenta un proyecto similar al que ya había sido expuesto por la oposición tiempo atrás.

En este sentido, el dirigente del Pro, indicó: “Presentamos proyectos y ordenanzas para la ciudad, los llevan a comisión y a veces quedan ahí, y años después aparecen como nuevas ideas”.

En este último caso, el edil hizo alusión a la iniciativa de colocar rampas y pérgolas para los comercios en la zona céntrica: “Este proyecto de rampas y pérgolas para locales gastronómicos lo presentamos hace 4 años, después de la pandemia, junto al sector. Hoy celebramos que se implemente las buenas ideas siempre vuelven. La memoria también”, cerró.