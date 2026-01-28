San Francisco: renunció el secretario de Salud y adujo diferencias con el intendente

Por Franco Cervera

Enero cierra con más novedades dentro de la Municipalidad de San Francisco, tras confirmarse otra importante salida del gabinete de Damián Bernarte. Este martes presentó su renuncia indeclinable el secretario de Salud, Fernando Giacomino, quien lleva más de diez años en el cargo, habiendo sido funcionario durante los mandatos de Martín Llaryora e Ignacio García Aresca.

Si bien es cierto que se especulaban algunos cambios dentro del gabinete local, luego de la salida de Germán Fassetta de la Secretaría de Vinculación Educativa y de Micaela Mulassano de la Dirección de Innovación, este cambio generó más ruido político porque el propio Giacomino manifestó no querer dejar el cargo y lejos de ponerse el casete, argumentó diferencias con el intendente Bernarte.

“Hoy me toca uno de los momentos más significativos de mi vida profesional difícil de poner en palabras y me inunda una gran emoción: cerrar una etapa de diez años al frente de esta institución de salud”, indicó el médico pediatra y apunto: “No es una despedida sencilla, me voy sin quererme ir, por motivos personales con el señor intendente, porque aquí no solo he trabajado; aquí he crecido, aprendido, me he equivocado, me he superado y, sobre todo, he compartido una vocación común: cuidar la vida”.

“Durante estos años atravesamos desafíos complejos, como no recordar el COVID dónde trabajamos codo a codo y sin descanso, momentos de incertidumbre, crisis sanitarias, reformas estructurales y cambios profundos en la forma de trabajar. Pero si algo quedó demostrado una y otra vez, es que esta organización está sostenida por personas comprometidas, éticas y profundamente humanas. Nada de lo logrado hubiera sido posible sin ustedes, a los cuales sigo eligiendo día a día”, continuó.

“Dirigir un equipo de salud no es solo administrar recursos o coordinar servicios. Es acompañar decisiones difíciles, sostener al que cuida cuando también necesita ser cuidado, y no perder nunca de vista que detrás de cada número, cada protocolo y cada dificultad en la diaria hay una persona que confía su vida en nuestras manos”, siguió Giacomino.

Quién lo reemplaza

Pese a que desde el municipio mantienen hermetismo y no hicieron más que solo informar la salida de Giacomino, en los pasillos del Palacio Tampieri resuena el nombre que se encargaría de reemplazarlo, aunque por el momento no hay confirmación oficial.

Se trataría del médico Rigo Boccanera, un profesional reconocido en la ciudad, de especialidad cardiólogo, que dedicó gran parte de su carrera a la salud pública. El médico, además, fue parte del equipo de Damián Bernarte cuando el actual intendente conformaba el espacio Mejor San Francisco.

Incluso cuando el “Peta” se unió al oficialismo, se especuló en muchas oportunidades que Boccanera iba a sumarse al gabinete, al ser un hombre de su confianza, pero hasta el momento no había pasado.

Por este y otros motivos, es que en el marco de los cambios que se vienen registrando en este enero, el intendente define los detalles para sumar a otro hombre de su “riñón” político.

Cómo está compuesto el gabinete

Por ahora, son seis secretarías y una Unidad de Gestión que componen el Ejecutivo Municipal. Partiendo con la Secretaría de Gobierno a cargo de Raúl Angonoa, la cual tiene a su cargo varias direcciones como Cultura y Deportes, entre otras.

La Secretaría de Economía está a cargo de Juan Carlos Sola; la Secretaría de Salud está vacante con la reciente salida de Giacomino; la Secretaría de Infraestructura tiene como titular a Carlos Ortega; la Secretaría de Vinculación Educativa a Juan Pablo Bono; la Secretaría de Políticas Sociales a Mauricio Vaschetto, y la Secretaría de Servicios continúa a cargo de Hobey Salvático.

Además, el municipio cuenta con la Unidad Central de Gobierno que está compuesta por la Dirección General de Despacho, a cargo de Yanina Asteggiano, entre otras.