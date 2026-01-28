San Francisco: renunció el secretario de Salud y adujo diferencias con el intendente

Fernando Giacomino, quien estuvo más de diez años en el cargo, anunció su salida del gabinete y se despidió con una carta. El nombre que suena para reemplazarlo es un médico del “riñón” de Bernarte.
San Francisco28 de enero de 2026Franco CerveraFranco Cervera
WhatsApp Image 2026-01-27 at 18.23.32

Por Franco Cervera

Enero cierra con más novedades dentro de la Municipalidad de San Francisco, tras confirmarse otra importante salida del gabinete de Damián Bernarte. Este martes presentó su renuncia indeclinable el secretario de Salud, Fernando Giacomino, quien lleva más de diez años en el cargo, habiendo sido funcionario durante los mandatos de Martín Llaryora e Ignacio García Aresca.

Si bien es cierto que se especulaban algunos cambios dentro del gabinete local, luego de la salida de Germán Fassetta de la Secretaría de Vinculación Educativa y de Micaela Mulassano de la Dirección de Innovación, este cambio generó más ruido político porque el propio Giacomino manifestó no querer dejar el cargo y lejos de ponerse el casete, argumentó diferencias con el intendente Bernarte.

“Hoy me toca uno de los momentos más significativos de mi vida profesional difícil de poner en palabras y me inunda una gran emoción: cerrar una etapa de diez años al frente de esta institución de salud”, indicó el médico pediatra y apunto: “No es una despedida sencilla, me voy sin quererme ir, por motivos personales con el señor intendente, porque aquí no solo he trabajado; aquí he crecido, aprendido, me he equivocado, me he superado y, sobre todo, he compartido una vocación común: cuidar la vida”.

“Durante estos años atravesamos desafíos complejos, como no recordar el COVID dónde trabajamos codo a codo y sin descanso, momentos de incertidumbre, crisis sanitarias, reformas estructurales y cambios profundos en la forma de trabajar. Pero si algo quedó demostrado una y otra vez, es que esta organización está sostenida por personas comprometidas, éticas y profundamente humanas. Nada de lo logrado hubiera sido posible sin ustedes, a los cuales sigo eligiendo día a día”, continuó.

“Dirigir un equipo de salud no es solo administrar recursos o coordinar servicios. Es acompañar decisiones difíciles, sostener al que cuida cuando también necesita ser cuidado, y no perder nunca de vista que detrás de cada número, cada protocolo y cada dificultad en la diaria hay una persona que confía su vida en nuestras manos”, siguió Giacomino.

Quién lo reemplaza

Pese a que desde el municipio mantienen hermetismo y no hicieron más que solo informar la salida de Giacomino, en los pasillos del Palacio Tampieri resuena el nombre que se encargaría de reemplazarlo, aunque por el momento no hay confirmación oficial.

Se trataría del médico Rigo Boccanera, un profesional reconocido en la ciudad, de especialidad cardiólogo, que dedicó gran parte de su carrera a la salud pública. El médico, además, fue parte del equipo de Damián Bernarte cuando el actual intendente conformaba el espacio Mejor San Francisco.

Incluso cuando el “Peta” se unió al oficialismo, se especuló en muchas oportunidades que Boccanera iba a sumarse al gabinete, al ser un hombre de su confianza, pero hasta el momento no había pasado.

Por este y otros motivos, es que en el marco de los cambios que se vienen registrando en este enero, el intendente define los detalles para sumar a otro hombre de su “riñón” político.

Cómo está compuesto el gabinete

Por ahora, son seis secretarías y una Unidad de Gestión que componen el Ejecutivo Municipal. Partiendo con la Secretaría de Gobierno a cargo de Raúl Angonoa, la cual tiene a su cargo varias direcciones como Cultura y Deportes, entre otras.

La Secretaría de Economía está a cargo de Juan Carlos Sola; la Secretaría de Salud está vacante con la reciente salida de Giacomino; la Secretaría de Infraestructura tiene como titular a Carlos Ortega; la Secretaría de Vinculación Educativa a Juan Pablo Bono; la Secretaría de Políticas Sociales a Mauricio Vaschetto, y la Secretaría de Servicios continúa a cargo de Hobey Salvático.

Además, el municipio cuenta con la Unidad Central de Gobierno que está compuesta por la Dirección General de Despacho, a cargo de Yanina Asteggiano, entre otras.

Te puede interesar
San-Francisc

Intendentes de San Justo reclaman por el recorte de PAMI

Franco Cervera
San Francisco28 de abril de 2026
Los mandatarios de San Francisco y Arroyito plantearon el colapso de PAMI y reclamaron por la falta de pagos. Además, mandaron a la juventud peronista a exponer al titular de la obra social del este cordobés por no hablar del tema. Los jubilados preparan un desayuno solidario.
san-francisco-21-04-26

Cruce por el agua en San Francisco: el municipio salió a defender el aumento

Franco Cervera
San Francisco21 de abril de 2026
El secretario de Economía, Juan Carlos Sola, explicó que a los nuevos precios que autorizó el Ersep a la tarifa de la Cotac, la Municipalidad pudo trasladarlos en un porcentaje más bajo y gradual a las boletas. “Apoyan un modelo que se desentiende de la gente”, apuntó el funcionario en relación a los concejales que se muestran cerca de la Libertad Avanza.
Lo más visto
sikora (1)

Sikora se lanza a la Intendencia

Felipe Osman
Provincial08 de mayo de 2026
La líder de La Libertad Primero reunió a un centenar de dirigentes en la seccional 11 y avisó que volverá a competir por la ciudad. Interpreta que nadie, ni en el oficialismo ni en la oposición, tiene una imagen que agregue valor a los sellos. Sueña ir por dentro de LLA, pero no condiciona su candidatura a ello.
ilustra-carina-milei-y-llaryora-minero-en-reunion

Gesto cordobesista para Adorni con Llaryora en reunión con Karina

Bettina Marengo
Nacional08 de mayo de 2026
Ninguno de los diputados que responden al oficialismo provincial firmó el pedido de interpelación al jefe de Gabinete para la semana que viene. En San Juan, el mandatario compartió la Mesa de la Minería con la jefa de Adorni y armadora electoral de LLA. Estrategias y el hermano a la distancia.