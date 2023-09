Por Gabriel Marclé

“Ahora sí empieza el juego”, le confirmaba a Alfil un dirigente del Partido Justicialista que dirige Juan Manuel Llamosas, sobre lo que se anticipa como la etapa más movida en la búsqueda del sucesor que liderará la lista oficialista como candidato a intendente en 2024. Tras ser confirmado por Martín Llaryora como el jefe de campaña en la capital alterna, el intendente y presidente local del partido puso en marcha la calesita a la que se subieron los aspirantes a sucederlo, quienes empiezan a estirar la mano para “robarle” la sortija.

Más allá de los lanzamientos abruptos de autodefinidos precandidatos que piden ir a interna, Llamosas ya confirmó que todo el peronismo -y la ampliación de la alianza oficialista con más actores- se alineará detrás de un solo candidato o candidato. Mientras se acerca la fecha de definición, solo tres nombres tienen ficha para entrar al juego, dos de ellos con vínculo directo al entorno del intendente y su gabinete. Ellos son Agustín Calleri y Guillermo De Rivas, funcionarios que hace tiempo se metieron en la discusión. A ellos se suma la cada vez más activa Adriana Nazario, quien podría convertirse en la primera mujer del PJ en ir por la intendencia.

Alfil ha relatado en múltiples ocasiones sobre la configuración de la danza de nombres que se fue acortado hasta llegar a estos tres, pero recién hoy se puede confirmar que “el juego” promovido por Llamosas ha comenzado. Es el momento en el que cada paso, acción o dicho comenzarán a sumar en el tablero y a medir en las encuestas del PJ. El jefe actúa como líder armador del equipo y empieza a ver cómo se mueven los jugadores en el campo, actuando también de intermediario entre lo que ocurra en la escena local y lo que llegue a capital, donde Martín Llaryora también prepara su evaluación, una que pesará mucho en la decisión final.

Por supuesto que Llamosas no tendrá el mismo grado de participación en el juego de cada aspirante. El joystick del jefe municipal se limitará a los que forman parte de su equipo, ya que Nazario cuenta con una estructura y proyecto propio. “Son parte del mismo equipo, pero no de la gestión”, aclaran desde la Municipalidad respecto a esta cuestión. Si bien hay cercanía entre el intendente y la líder de La Militante, esta no se da desde el plano ejecutivo. Además, el proyecto de Nazario viene forjándose desde antes que Llamosas llegara al Mójica.

Con respecto a De Rivas y Calleri, desde el entorno del intendente afirman que la idea es que de aquí a diciembre cada uno se potencie desde el perfil que han construido a lo largo de sus carreras. A partir de allí, el objetivo es posicionar al potencial candidato salido de gestión, entendiendo que puede haber otra instancia eliminatoria en la que solo queden dos contendientes. “Nazario y uno más”, presuponen.

En el punto por punto, Agustín Calleri es el que más tiempo lleva protagonizando las versiones y rumores de candidaturas. El ex tenista viene construyéndose como tal desde que asumió al frente de la Secretaría de Deportes y Turismo, incluso antes, durante el primer mandato de Llamosas. Hoy está teniendo un rol operativo de mayor actividad en la Secretaría de Deporte y Turismo, una situación obligada tras la sorpresiva salida de Martín Herrera. Esto implica que será él quien se deba juntar con cada una de las instituciones y actores sociales que se vinculan con su cartera, lo que le presenta la oportunidad para “caminar las calles” de la forma en la que se le venía exigiendo desde hace tiempo. “Le va a venir bien”, señalan desde el Mójica, donde reconocen la necesidad de trabajar el perfil político y social de un nombre que no tiene el problema de la falta de popularidad entre los electores. En ese rumbo apuntarán sus próximas apariciones, siempre acompañando al intendente Llamosas.

El caso de Guillermo De Rivas es particular, siendo el último en entrar en el corte tras su reciente designación como secretario de Gobierno. A diferencia de Calleri, no cuenta con un equipo de comunicación y acción territorial que le permita ser la figura central de la gestión -como viene ocurriendo con el popular Presupuesto Participativo, del cual intentarán despegarlo para ampliar su margen de acción. En cuanto a nivel de conocimiento, es aventajado por Calleri y Nazario, por lo que el funcionario deberá empezar a ganar en visibilidad y protagonismo. Para competir, deberá levantar su perfil y hacer valer su apellido entre los sectores más influyentes de la ciudad.

Aunque parece que habrá un régimen personalizado para la instalación de los dos funcionarios municipales en carrera, a Alfil le aseguraron que Calleri y De Rivas jugarán en dobles. “Hay una buena relación entre ambos”, destacan desde el Palacio municipal. Por otro lado, Nazario se exhibe más como una singlista que no requiere de asesoramiento externo y que gana fuerza por un poder de movilización y militancia que supera con creces al de sus contendientes. Además, como se dijo antes, la instalación de la referente delasotista no es un problema para el eventual armado de la estrategia post elección de candidato.

Pese a la pulseada entre los tres, en el círculo cercano a Llamosas aseguran que no está en desarrollo ninguna interna extraoficial. Por el contrario, la idea del jefe de campaña es que las tres figuras más importantes del oficialismo se puedan mostrar activos al mismo tiempo y en aparente igualdad de condiciones, algo que piensa más en el largo que en el corto plazo. “Sea quien sea el candidato, en la campaña los vamos a necesitar a los tres”, señalan respecto a esta maniobra que pretende aventajar a la principal oposición. Los peronistas intuyen que el año próximo podría repetirse el escenario de 2016 y 2020, cuando la interna radical debilitó al candidato opositor del momento en lugar de empoderar.

Por último, en el PJ analizan que los trayectos de cada dirigente aportarán a la definición del “elegido”, pero no serán lo más importante. Lo que se desliza es que la decisión final no se basará en subjetividades, análisis particulares y opiniones, sino en la dureza que aportan los números, datos incontrastables con los que deberán acordar cada uno de los competidores. Como si hiciera falta aclararlo, en el llamosismo repiten que “irá el que mida mejor”.