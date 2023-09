Enroque Corto

Carasso y Fabre se dijeron de todo

El periodista estaba tranquilo disfrutando del fin de semana cuando llegó un mensaje imprevisto del informante radical.

Informante Radical: Vea ya los comentarios en el Instagram del diario en el que trabaja.

Periodista: A ver... ¡qué apuro!

IR: Es que sí, hombre. Se están diciendo de todo dos radicales en un tema que anticiparon ustedes. Marcos Carasso, invitado al programa de Alfil el viernes, y Javier Fabre, quien le disparó desde su cuenta de Instagram: “el peor presidente de la historia del radicalismo”.

P: Upa, durísimo.

IR: Espere, Marcos devolvió. “Estuvimos a tres puntos de ganar la Provincia, fui candidato a vice. Ganamos 50 intendencias nuevas, 13 departamentos y tenemos mayoría en el Tribunal de Cuentas (…) y vos, si vos, vas a ser concejal. Un milagro de la vida”.

P: Banque que traigo el pochoclo.

IR: “No te enojes, Marcos. No soy el único que lo piensa. Es la primera vez en la historia del radicalismo que no llevamos candidato a gobernador. Si te queda algo de dignidad, pedí la renuncia. Además, quedas como un bol… si decís que no pensabas que el PJ iba a venir por todo. Volvé al maní”, le dijo Fabre.

P: Ah, listo. Con todo.

IR: “Capaz que vuelva al maní. Gané elecciones por el 70, 80% son cosas que a lo mejor nunca vas a vivir”, retrucó Carasso. Todo muy caliente.

P: Lo veo…

Los sub 40 de JpC, activos con el 5.5

Los dirigentes sub 40 de Juntos por el Cambio, impulsores del plan 5.5 para la campaña de Patricia Bullrich, realizaron el sábado un encuentro en un salón de barrio Jardín. Uno de los participantes le contó algunos detalles al periodista.

Joven aliancista: Los jóvenes de Juntos por el Cambio estamos trabajando activamente en la campaña para que volvamos a ganar en Córdoba, después del tropiezo de las PASO.

Periodista: Un golpe, más que un tropiezo. En fin. Y para ello, entiendo, el plan 5.5.

J.A.: Cambiar cinco votos y llevar a votar a cinco personas que se hayan ausentado en las PASO.

P.: Veremos cómo les va con eso.

J.A.: En la reunión del sábado nos fue muy bien. Los sub 40 convocamos a los candidatos a diputados nacionales Luis Picat y Pedro Dellarossa, y además de ellos estuvieron dirigentes de todos los partidos aliados. También, legisladores e intendentes electos, y dirigentes de Franja Morada. La idea, ya le dije, es ponerse las pilas para mejorar la perfomance de Juntos por el Cambio en Córdoba.

P.: Córdoba es una provincia clave para Juntos por el Cambio. No pueden darse el lujo de salir terceros otra vez, si quieren tener chances de derrotar a Javier Milei.

Mesa de apoyo a Schiaretti

Rosario Álvarez, concejal electa de Tanti, coordinó este fin de semana la primera mesa de participación política de jóvenes del espacio “Hacemos por Nuestro País”.

Dirigente: Visibilizar la mirada de los jóvenes en las campañas electorales, fue el principal planteo. Quedó conformado un esquema de trabajo de militancia juvenil.

Periodista: ¿Pero fue sólo a nivel departamental?

D.: Si, la reunión fue en la ciudad de La Falda y allí debutó la Mesa Departamental de Juventud “Hacemos por Nuestro País”. Participaron concejales jóvenes electos o en funciones, referentes territoriales y autoridades partidarias de las localidades de Villa Carlos Paz, La Falda, Tanti, Cosquín, Huerta Grande, Casa Grande, Los Cocos, La Cumbre, San Antonio de Arredondo, Capilla del Monte, Bialet Masse, Valle Hermoso y San Roque.

P.: Ah, bien.

D.: ¡Si! La iniciativa surge del equipo de la senadora nacional Alejandra Vigo, el legislador Leonardo Limia y Patricia Mojica que es candidata a diputada de Hacemos por Nuestro País y funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba. Bueno, la cosa es que se acordó un esquema de trabajo territorial y digital elaborados por y para la juventud.

Intendentes cordobeses en Tucumán

Tres intendentes cordobeses estuvieron el sábado en Tucumán, para participar del acto de relanzamiento de la campaña presidencial de Sergio Massa.

Informante: Fue un acto muy importante, con 13 gobernadores, mucho peronismo, mucho gremio, intendentes, y entre ellos, tres peronistas de Córdoba.

Alfil: Cuente.

Informante. Estuvieron Agustín Gonzalez, de Cruz Alta, Martín Guzmán, de La Para, y Fernando Rossi, de Villa Concepción del Tío. Al finalizar el acto, Gonzalez fue quien habló y dijo que la Argentina está en un momento crucial donde hay que elegir entre la independencia económica y la autonomía como nación o la Argentina de la especulación y el Fondo Monetario Internacional.

Alfil: Va a necesitar muchos intendentes Massa para levantar puntos en Córdoba.

Informante: Ya lo creo, pero le aseguro que son muchos los comprometidos con Massa.