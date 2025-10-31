Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







El Kily insiste

El periodista dialogaba con su informante sobre las declaraciones públicas del concejal Pablo Benítez respecto al resultado de las elecciones del domingo.

P: ¿Soy yo o el “Kily” Benítez ya se viste de libertario?

I: Más que vestido, parece que se calzó la remera de Milei arriba del saco juecista. Ahora quieren ser los que encarnen el voto bronca en toda Córdoba y también en Río Cuarto. Benítez lo entiende: si los radicales no llenan el espacio opositor, alguien lo va a ocupar. Y rápido.

P: Son compañeros de alianza todavía…

I: Pfff. ¿Usted cree? Esto es come o te comen.

P: Lo escuché decir que “los riocuartenses eligieron libertad, no a Llaryora, no a Schiaretti y menos a De Rivas”. Bastante directo.

I: Sí, fue una especie de lanzamiento informal. En el entorno de LLA lo toman como el primer dirigente con cargo que se anima a hablar con ese tono, pero lo desconocen por no ser puro. Claramente, es una forma de sobrevivir: si la ola libertaria crece, el Frente Cívico puede colarse por la puerta grande.

P: O sea, va a sacar chapa con los votos libertarios mientras los radicales siguen contando los suyos.

I: Tal cual. En un escenario donde la UCR se sincera y se achica, el juecismo-libertario puede ser la novedad. Benítez lo sabe y se anota temprano para no quedar como furgón de cola.

Mesas misteriosas

El militante peronista le escribía al periodista para contarle sobre un episodio que sucedió durante la jornada electoral del domingo pasado.

Informante: ¿Le contaron lo de las dos mesas del Lanteriano La Merced?

Periodista: Todavía no, pero presiento que me lo contará usted.

I: Se ve que es algo que nadie quiere contar. Puede levantar sospechas…

P: ¡Y cuente!

I: En La Merced hubo dos mesas donde Provincias Unidas no tuvo ni un solo voto. Cero, ¿entiende? Obviamente a todos les pareció raro…

P: Pero, ¿no es algo que puede pasar? ¿Qué justo en esa mesa no los vote nadie?

I: Puede ser, obvio. Pero, espere… le cuento el caso de una de esas donde obviamente ganó La Libertad Avanza. ¿Sabe quién salió segundo?

P: ¿Natalia de la Sota? ¿El Partido Libertario?

I: ¡Frío!

P: ¿La lista radical?

I: ¡Helado!

P: Me rindo…

I: ¡El Partido FE! No sé si habrán votado justo todos los militantes de esa lista en la misma mesa, pero Juan Saillen sacó 72 votos contra 83 de Gonzalo Roca en esa mesa. Qué loco, ¿no?

P: No lo veo tan loco. Capaz a usted le duele que en una mesa de un colegio no lo hayan votado al “gringo”.

I: ¡Ja! Bueno, le comparto esa perlita. Pero le aseguro que hay más. Mucha charla en los grupos de Whatsapp sobre cosas que no se entienden. Hay mucha gente que se pregunta por qué faltaron puntitos acá, puntitos allá, si se pudo hacer más con la fiscalización…

P: ¿Hay pase de factura a los que fiscalizaron? ¿Eso me quiere decir?

I: Hay. Siempre se ven pequeñas explosiones después de una derrota, aunque no lo quieren contar.