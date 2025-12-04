Enroque Corto
La diputada saliente de la UCR sorprendió con declaraciones públicas que no tardaron en rebotar dentro del radicalismo capitalino.
Informante: Estuvo en un programa de streaming y dejó varios conceptos interesantes. Entre ellos, contó que hace un año y medio viene camino la Capital cordobesa.
Periodista: Apa. Siga.
I.: Así es, y cuándo le preguntaron concretamente si le gustaría ser candidata a intendenta, no lo dudo; sí, respondió. No sólo eso, sino que habló del trabajo que ya viene haciendo y hasta dio algunos consejos para quienes quieran serlo: ponerse las zapatillas y caminar.
P.: Se suma al lote de los pre anotados por el radicalismo ¿no? Digo, Juan Negri, Sergio Piguillem, Dante Rossi…
I.: Así es. La diputada que está pronta a asumir un cargo en la Nación, enumeró incluso las seccionales donde ya tiene armado algo propio. Ojo, esto se va a poner lindo.
Los dos bandos de siempre vuelven a tensar la cuerda. Mestre reclama calendario electoral; Ferrer ya desliza prórroga. En el radicalismo cordobés, la salida nunca aparece.
Informante —Te lo digo así nomás: en la UCR no hay salida. Los mismos dos bandos de siempre, trenzados en la misma pelea de siempre.
Periodista —¿Otra vez trabados?
Informante —Peor. Mestre va a pedir formalmente que presenten el cronograma electoral. Quiere que el partido empiece a moverse, aunque sea un centímetro.
Periodista —¿Y del otro lado?
Informante —Ferrer. Ya dejó correr que va a pedir la prórroga de su mandato.
Periodista —O sea, el loop radical de cada dos años.
Informante —Exacto. Una interna que parece diseñada para no resolverse nunca. Nadie afloja, nadie cede, y el partido sigue empantanado en la misma novela repetida.
Periodista —Mientras tanto, la UCR Córdoba sigue girando en círculos. Como siempre. Imposible que el partido vea la luz que intenta alcanzar
El periodista conversaba con su informante libertario, con el que no había vuelto a hablar después de las elecciones.
Periodista: Amigo, hace tiempo que no sabía de usted… ¿en qué anda?
Informante Libertario: Querido, ¡andamos en lo de siempre! ¡Trabajando para traer la libertad a Córdoba!
P.: No me diga… no volví a saber de su referente después del cierre de listas. ¿Sigue en la cancha?
I.L.: Por supuesto, nosotros no nos desanimamos. Es más, le hablé porque Verónica (Sikora) acaba de pasar por un streaming político y dejar algunas definiciones que quería compartir con usted.
P.: Lo escucho.
I.L.: Básicamente dio dos definiciones importantes: la primera, avisó que va a volver a recorrer Córdoba, tanto capital como el interior, y la segunda, fue muy dura en sus cuestionamientos a la Provincia y a la Municipalidad por la presión impositiva y la inseguridad, dos de las cosas que más enojan a los cordobeses.
P.: Mire usted… ¿Con Bornoroni no han hablado?
I.L.: …
Un informante del FIT se comunicó con Alfil para adelantar la visita a Córdoba de Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) el sábado 6 .
Informante: ¿Se acuerda de Norma Lezana, la dirigente de la APyT en el Hospital Garrahan? Le cuento que viene a Córdoba este sábado 6 de diciembre. Y llega para difundir la lucha que consiguió un 61% de aumento y el primer freno al intento de vaciamiento del Gobierno de Javier Milei.
Periodista: ¿Lezana no fue la que protagonizó el cruce viral con el periodista Eduardo Feinmann?
I: Ella misma. La que sostiene que “a Milei le preocupa que se contagie el ejemplo del Garrahan”.
P:¿A qué viene puntualmente?
I: Se va a reunir con sectores que defienden derechos humanos, libertad sindical y que lidian todos los días con la motosierra. El sábado a las 11, habrá un encuentro en la Casa Histórica de la CGT. Y a las 17, una conferencia en el auditorio del Concejo Deliberante, junto a Luciana Echevarría, Gastón Vachiani y la concejal Viki Caldera.
Tras aprobar en primera lectura el Presupuesto en la Unicameral, el legislador de Hacemos Unidos pedirá licencia a su banca este miércoles para asumir frente al nuevo Ministerio que le encomendó Llaryora. Niega que su candidatura a diputado haya sido testimonial y, por ahora, no habla de aspiraciones a suceder a Daniel Passerini en el Palacio 6 de Julio.
Tal como lo había anticipado Alfil, el ex intendente de Río Cuarto será presidente provisional de la Legislatura y asumirá un rol más protagónico en la estructura provincial. Las expectativas de intendentes por contar con una línea “más directa” con el Panal y el escepticismo de dirigentes opositores.
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
La gestión se entusiasma con la idea de cruzar el ecuador del mandato en un estado de relativa paz, cerrando dos obras importantes -Maipú y Sagrada Familia-, disminuyendo el compromiso de las cuentas municipales con el Transporte y, sobre todo, habiendo contenido los rumores de “intervención”.