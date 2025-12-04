Juramentos berretas en Diputados

Por Javier Boher

“Lo del mate me parece grotesco. Yo tomo mate, pero no en el recinto. Hace a una estética y a formas que se conectan con la tradición. Todo se puede degradar: mañana pueden venir con pantalones cortos. Esto no es una sociedad de fomento o una comisión directiva de un club de barrio”. La frase pertenece a Miguel Ángel Pichetto y es recuperada por el periodista Gabriel Sued en un perfil que elaboró cuando el aludido había sido ungido como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

El rionegrino llevaba años en el Senado, imponiendo su visión y sus reglas a una cámara que por definición está por encima de la de diputados. Los senadores suelen tener más recorrido y experiencia política que los diputados, una cámara mucho más popular. “Eso de aplaudir y gritar, o de tirar papelitos, como hacen en la otra cámara, son estupideces emocionales que no van con la política”, agrega también Sued a su descripción de Pichetto para terminar de evidenciar las diferencias entre las cámaras.

Todo eso quedó en evidencia ayer, durante la jura de los nuevos diputados que resultaron electos en octubre, que decidieron jurar por los motivos más insólitos. La mayoría de esos juramentos pertenecieron al kirchnerismo, que odia las formas y llevó su estética ricotera y rolinga de la calle al palacio.

No hubo pantalones cortos, pero el diputado Juan Carlos Molina, de Santa Cruz, juró en remera, con un rosario de madera en el pecho y un poncho celeste y blanco sobre su hombro, como un chalchalero hippie. Es cura y juró por los pobres, el Papa Francisco, los wichis y las abuelas y madres de Plaza de Mayo, pero se olvidó de Dios y los santos evangelios.

Cada diputado que pasó a jurar lo hizo con su fórmula, con algunas cuestiones cantadas: Del Caño y Bregman, por ejemplo, juraron por Palestina y “los que luchan”, y contra una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela, cosas que sabemos preocupan mucho a la clase obrera argentina. Cada vez más encerrados en sus fanzines trotskistas que no pueden gestionar ni un bar.

Muchos kirchneristas juraron por la libertad de Cristina Kirchner y los desaparecidos, algo esperable, pero lo que sorprendió a todos fue que una diputada prestara juramento por Guillermo Moreno, otro delincuente condenado. Sería como si un legislador peronista quisiera jurar por Oscar González o un radical lo hiciera por Medina Allende (hace tanto que no gobiernan que no se me ocurre un ejemplo más reciente).

La correntina Virginia Gallardo juró con su hija en brazos y por “las infancias”, lo que nos debería hacer pensar si no se equivocó de bancada, por esa fórmula y esas formas más parecidas a las del kirchnerismo.

Hubo un momento para los cruces entre barras (porque a esta altura parecen sacados de una tribuna del ascenso bonaerense), con el presidente Milei arengando a su tropa desde un balcón y a Juan Grabois haciendo su número de joven rebelde desde el salón (aunque ya está más cerca de la jubilación que de la comunión).

Otro punto alto fue el del presidente de la sesión (el radical Gerardo Cipolini, quien conducía por ser el diputado de mayor edad), al referirse a la belleza de las diputadas que jugaban sin haberse percatado de que el micrófono seguía abierto. Al ser cuestionado por la kirchnerista Cecilia Moreau, el chaqueño insinuó que todo estaba editado con nuevas tecnologías. Aunque la mentira estaba clara, creo que todos coincidimos en que habría sido peor si lo hubiese reconocido. Igual el señor -de 82 años- encaja perfectamente en la definición de “viejo verde”.

Pichetto se hizo una reputación de hombre duro tratando de elevar el nivel del Senado. Por esa necesidad que tienen algunos de que la muerte los encuentre haciendo política, todavía le quedan dos años más en Diputados. Pienso en cómo debe estar sufriendo todo este circo del vulgo en la cámara y me río solo… para no llorar.

