Apuesta a la política: el Panal sale a “vender” la gestión

Por Bettina Marengo



Llaryora apuesta a la política en medio del auge de un discurso libertario antipolítico que lo arrasó electoralmente en octubre. La asunción de Miguel Siciliano como nuevo ministro de Vinculación y Gestión Territorial, con un abanico de funciones que van desde Deportes hasta Culto, Centros Vecinales y Consejos Barriales, Cooperación Institucional, Juventud, y posiblemente Cultura, es un intento de salir a vender y promover políticamente la gestión a los territorios. “Muchos buenos técnicos ejecutando programas pero poca venta política”, admitió un llaryorista paladar negro al perfilar la nueva etapa en la gestión del sanfrancisqueño.

La cartera creada a tal fin se llevará áreas del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, donde está Laura Jure, del Gobierno, donde manda Manuel Calvo, e incluso de Justicia y Trabajo, porque también podría absorber la secretaría de Omar Sereno, que lidia con los gremios privados. Los estatales seguirán siendo tema de David Consalvi, el secretario general de la Gobernación. Por fuera del nuevo ministerio, Sciliano va a recorrer las oficinas de sus pares para acordar nuevos objetivos políticos, no como jefe pero sin como par autorizado por el Uno para modificar modos y pedir nuevas acciones. Los secretarios que rodeen al legislador van a ser claves para determinar las prioridades de la nueva cartera. Muchos saldrán de sus actuales lugares para sumarse al ministerio de Siciliano, pero se les dará un plazo: tiene que haber resultados en marzo.

El objetivo es tan ambicioso como difícil de ponderar: hacer redituable políticamente desde el último árbol que el gobierno plante en un club de barrio hasta el último subsidio al cuartel de bomberos que se haya otorgado. Todo lo que esté en el territorio será objeto de “barrido” por parte de Siciliano. Iglesias, fundaciones, organizaciones intermedias, clubes, centros vecinales, y todo lo que funcione dentro de los consejos barriales. No es una novedad que el foco será la Capital y el Gran Córdoba, el territorio natural del nuevo funcionario. Está por verse cómo se articula su avance con la gestión de Daniel Passerini, el intendente de Córdoba, con quien Siciliano dijo haber tenido el lunes una conversación. Con todo, Vinculación Comunitaria y Gestión territorial tendrá alcance también en grandes ciudades del interior provincial, donde tiene su reales el hasta ahora único ministro político del Panal, Calvo.

Desde Gobierno, el hombre de Las Varillas hizo conteo y balance de todo lo que le queda adentro para vincularse con los 427 intendentes y jefes comunales. Fofindes, Fondo Ambiental, Focom, Fondos de Vinculación comunitaria, más los cotizados ATP, son parte del stock. A eso agregaron los fondos para infraestructura hídrica y gasífera y para construcción de redes domiciliarias. Algunos incluyen la coparticipación de impuestos, en una enumeración que exhibe la interna política del oficialismo a partir del nuevo equilibrio de funcionarios fuertes.