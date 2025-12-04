Apuesta a la política: el Panal sale a “vender” la gestión

Con socios, Provincias Unidas debuta con 22 diputados
El espacio de los gobernadores perdió jugadores, pero sumó aliados. Se disputa la tercera fuerza con el interbloque PRO + UCR. La diputada de “los patitos”, ex libertaria, adentro.
Siciliano le dará hasta marzo a los secretarios de las distintas áreas para que cumplan los objetivos. El concepto es que el gobierno tiene muchos técnicos pero poca promoción política de las acciones en territorio. La puja por los fondos.Provincial04 de diciembre de 2025Bettina Marengo
Por Bettina Marengo
Llaryora apuesta a la política en medio del auge de un discurso libertario antipolítico que lo arrasó electoralmente en octubre. La asunción de Miguel Siciliano como nuevo ministro de Vinculación y Gestión Territorial, con un abanico de funciones que van desde Deportes hasta Culto, Centros Vecinales y Consejos Barriales, Cooperación Institucional, Juventud, y posiblemente Cultura, es un intento de salir a vender y promover políticamente la gestión a los territorios. “Muchos buenos técnicos ejecutando programas pero poca venta política”, admitió un llaryorista paladar negro al perfilar la nueva etapa en la gestión del sanfrancisqueño.
La cartera creada a tal fin se llevará áreas del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, donde está Laura Jure, del Gobierno, donde manda Manuel Calvo, e incluso de Justicia y Trabajo, porque también podría absorber la secretaría de Omar Sereno, que lidia con los gremios privados. Los estatales seguirán siendo tema de David Consalvi, el secretario general de la Gobernación. Por fuera del nuevo ministerio, Sciliano va a recorrer las oficinas de sus pares para acordar nuevos objetivos políticos, no como jefe pero sin como par autorizado por el Uno para modificar modos y pedir nuevas acciones. Los secretarios que rodeen al legislador van a ser claves para determinar las prioridades de la nueva cartera. Muchos saldrán de sus actuales lugares para sumarse al ministerio de Siciliano, pero se les dará un plazo: tiene que haber resultados en marzo.
El objetivo es tan ambicioso como difícil de ponderar: hacer redituable políticamente desde el último árbol que el gobierno plante en un club de barrio hasta el último subsidio al cuartel de bomberos que se haya otorgado. Todo lo que esté en el territorio será objeto de “barrido” por parte de Siciliano. Iglesias, fundaciones, organizaciones intermedias, clubes, centros vecinales, y todo lo que funcione dentro de los consejos barriales. No es una novedad que el foco será la Capital y el Gran Córdoba, el territorio natural del nuevo funcionario. Está por verse cómo se articula su avance con la gestión de Daniel Passerini, el intendente de Córdoba, con quien Siciliano dijo haber tenido el lunes una conversación. Con todo, Vinculación Comunitaria y Gestión territorial tendrá alcance también en grandes ciudades del interior provincial, donde tiene su reales el hasta ahora único ministro político del Panal, Calvo.
Desde Gobierno, el hombre de Las Varillas hizo conteo y balance de todo lo que le queda adentro para vincularse con los 427 intendentes y jefes comunales. Fofindes, Fondo Ambiental, Focom, Fondos de Vinculación comunitaria, más los cotizados ATP, son parte del stock. A eso agregaron los fondos para infraestructura hídrica y gasífera y para construcción de redes domiciliarias. Algunos incluyen la coparticipación de impuestos, en una enumeración que exhibe la interna política del oficialismo a partir del nuevo equilibrio de funcionarios fuertes.
El espacio de los gobernadores perdió jugadores, pero sumó aliados. Se disputa la tercera fuerza con el interbloque PRO + UCR. La diputada de “los patitos”, ex libertaria, adentro.
En una sesión extensa y cargadas de cuestionamientos por la deuda a tomar y los recortes en áreas claves, el oficialismo cosechó los votos necesarios para que el presupuesto 2026, el Código Tributario y la Ley Impositiva logren su primer aval. Tanto la UCR como el PRO llegaron con el voto fraccionado al recinto.
El correntino ordena el partido mientras se encienden las alertas en la sociedad con los gobernadores y el futuro de Provincias Unidas.
El ministro sostuvo que el país necesita una: "reforma penal profunda y sin medias tintas, miedos y mucho menos especulaciones políticas".
La doctrina Bullrich avanza firme y, del lado llaryorista, suenan aires de apoyo incluso para la baja de edad de imputabilidad.
Tras aprobar en primera lectura el Presupuesto en la Unicameral, el legislador de Hacemos Unidos pedirá licencia a su banca este miércoles para asumir frente al nuevo Ministerio que le encomendó Llaryora. Niega que su candidatura a diputado haya sido testimonial y, por ahora, no habla de aspiraciones a suceder a Daniel Passerini en el Palacio 6 de Julio.
Tras aprobar en primera lectura el Presupuesto en la Unicameral, el legislador de Hacemos Unidos pedirá licencia a su banca este miércoles para asumir frente al nuevo Ministerio que le encomendó Llaryora. Niega que su candidatura a diputado haya sido testimonial y, por ahora, no habla de aspiraciones a suceder a Daniel Passerini en el Palacio 6 de Julio.
Del lado democrático de la historia | ¿Calma chicha? | Condenaron a la cúpula de Luz y Fuerza | En el Arzobispado están muy inquietos con el juego online
Tal como lo había anticipado Alfil, el ex intendente de Río Cuarto será presidente provisional de la Legislatura y asumirá un rol más protagónico en la estructura provincial. Las expectativas de intendentes por contar con una línea “más directa” con el Panal y el escepticismo de dirigentes opositores.
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
La gestión se entusiasma con la idea de cruzar el ecuador del mandato en un estado de relativa paz, cerrando dos obras importantes -Maipú y Sagrada Familia-, disminuyendo el compromiso de las cuentas municipales con el Transporte y, sobre todo, habiendo contenido los rumores de “intervención”.