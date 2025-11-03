Alfil Blanco

El presidente del bloque Libertario está de racha: después de que su lista arrasara en Córdoba recibió la noticia de que la línea del oficialismo a la que pertenece gana todavía más preponderancia en el Gobierno, con la llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabiente.

passerini

Buenas nuevas | El "elijo creer" del delasotismo | Polideportivos en recesión |  Radicales con los tapones de punta

Felpeto contra Curvino | Fabre propone una Oficina de Presupuesto en el Concejo | Las 62-O desembarcarán en San Justo | Sin filtro | Pases de factura

El reinicio de la Legislatura tendrá también el cruce por "niñeces trans" | El Colorado Rossi piensa en la UCR del 2027 | Sin filtro

Hacemos con presidente sin banca | Córdoba en el ranking mileista | El libertario que observó a Prunotto y a Paredes | Maqueda amplía denuncia

Llaryora tributó al ganador Milei pero busca hacer valer sus votos

Bettina Marengo
31 de octubre de 2025

El gobernador participó de la reunión convocada por el Presidente en la Casa Rosada junto a sus pares no K y casi todo el esquema político libertario. El presidente pidió colaboración pero no especificó detalles de las reformas. El cordobés habló para solicitar que se incluya la producción y el trabajo en la agenda nacional.