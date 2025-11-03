Alfil Blanco

Lo más visto

Enroque Corto Redacción Alfil Enroque Corto 31 de octubre de 2025 Buenas nuevas | El “elijo creer” del delasotismo | Polideportivos en recesión | Radicales con los tapones de punta

La UCR-RC entra en fase de sinceramiento antes de la reconstrucción Redacción Alfil Río Cuarto 31 de octubre de 2025 Después del nuevo golpe en las urnas, el radicalismo riocuartense enfrenta el dilema de sincerar sus lealtades: seguir resistiendo dentro del partido o migrar hacia los espacios que hoy concentran el poder.

Llaryora tributó al ganador Milei pero busca hacer valer sus votos Bettina Marengo Provincial 31 de octubre de 2025 El gobernador participó de la reunión convocada por el Presidente en la Casa Rosada junto a sus pares no K y casi todo el esquema político libertario. El presidente pidió colaboración pero no especificó detalles de las reformas. El cordobés habló para solicitar que se incluya la producción y el trabajo en la agenda nacional.

Enroque Corto Redacción Alfil Enroque Corto 03 de noviembre de 2025