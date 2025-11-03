Alfil Blanco

Alfil BlancoEnroque Corto03 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Gabriel Bornoroni
El presidente del bloque Libertario está de racha: después de que su lista arrasara en Córdoba recibió la noticia de que la línea del oficialismo a la que pertenece gana todavía más preponderancia en el Gobierno, con la llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabiente.
Buenas nuevas | El “elijo creer” del delasotismo | Polideportivos en recesión | Radicales con los tapones de punta
Felpeto contra Curvino | Fabre propone una Oficina de Presupuesto en el Concejo | Las 62-O desembarcarán en San Justo | Sin filtro | Pases de factura
El reinicio de la Legislatura tendrá también el cruce por “niñeces trans” | El Colorado Rossi piensa en la UCR del 2027 | Sin filtro
Hacemos con presidente sin banca | Córdoba en el ranking mileista | El libertario que observó a Prunotto y a Paredes | Maqueda amplía denuncia
La UCR-RC entra en fase de sinceramiento antes de la reconstrucción
Después del nuevo golpe en las urnas, el radicalismo riocuartense enfrenta el dilema de sincerar sus lealtades: seguir resistiendo dentro del partido o migrar hacia los espacios que hoy concentran el poder.
Llaryora tributó al ganador Milei pero busca hacer valer sus votos
El gobernador participó de la reunión convocada por el Presidente en la Casa Rosada junto a sus pares no K y casi todo el esquema político libertario. El presidente pidió colaboración pero no especificó detalles de las reformas. El cordobés habló para solicitar que se incluya la producción y el trabajo en la agenda nacional.
Juez y Picat esbozan un plan para hacerle frente al peronismo
Convocarán a Bornoroni y a la UCR para empezar a darle forma a una megaalianza, pensando en la batalla por la gobernación provincial en 2027.