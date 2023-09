Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Negro y Rossetto, sin diálogo

El informante de la región llegaba a la cronista con un comentario sobre una actividad que tuvo lugar la semana pasada en el Centro Cívico de Río Cuarto. Allí participaron intendentes y jefes municipales electos del departamento, entre ellos Miguel Negro (actual intendente de Holmbeg) y Maximiliano Rossetto (intendente electo de dicha localidad).

Informante: Mire eso. Muchos dirigentes, intendentes de la región. Se entregaron vehículos de seguridad para distintas localidades del departamento. Fíjese quienes están casi en los extremos de la foto. Miguel “Minino” Negro y Maximiliano Rossetto, ¿le dice algo?

Periodista: Hubo un poco de revuelo en estos días, ¿no? Lo mencionamos hace poco. El tema del bono que no le aprobaron en el Concejo y una transición difícil, por lo que se ve.

I: Lo que más sorprendió es que, después de que el Concejo no le aprobara el aumento y planteara otros números, se empezó a hablar de un “auto paro” y que el intendente dijo que no le iba a pagar ese día a los que fueran a trabajar. Totalmente insólito. Pero volviendo al vínculo entre el actual intendente y el electo… bueno, prácticamente no lo hay. Y esa foto de la entrega de móviles en el Cívico muestra lo distanciados que están, en todo sentido (risas).

P: Bueno, al menos entre los equipos de gobierno parece que sí hay conversaciones. El tema con el aumento, por lo que dicen desde la actual oposición, es que no habría manera de afrontarlo. Al menos en los términos que planteó el intendente.

I: En realidad, al no haber comunicación entre Rossetto y Negro, la gente de Rossetto tampoco puede saber si podrá disponer del dinero para pagarlo. No se olvide que en diciembre tienen que asumir y los aumentos se están dando en cuotas. Viene complicada la mano pero Rossetto ya ha planteado que está dispuesto a dialogar. Además, es esencial para una transición tan fuerte después de 40 años de una misma gestión. Por ahora, “Minino” no cede.

Libro de pases abierto en LLA

El pasado viernes, tras el acto de organizaciones de DDHH en contra de los actos y dichos negacionistas, el dirigente radical le comentaba al periodista sobre el presente de los partidos tradicionales con el auge de la propuesta encabezada por Javier Milei.

Periodista: ¿Participó del acto en el monumento a los desaparecidos? Me dicen que fue una buena convocatoria.

Dirigente: La verdad que me sorprendió la cantidad de gente. Mucha gente también que no esperaba ver. Pensaba que los organismos de Derechos Humanos estaban todos peleados entre sí. Lo que charlaba con algunos ahí es que esto de los libertarios volviendo a poner en agenda una cuestión zanjada habla mucho de los tiempos que estamos viviendo. Es tan profunda la crisis que aparecen como zombis, saliendo de debajo de la tierra. Creo que nosotros tenemos un límite y por más que algunos anden cuidadosos, que no se animan a repudiar, tenemos que dar un mensaje. Así como le digo esto, vemos que hay gente con ganas de pasarse de bando.

P: ¿En serio?

I: Sí. Y cada vez más. No puedo pasarle una lista, pero hay algo en el ambiente que hace ver como posible que mucha gente se suba al barco de Milei antes de que sea presidente.

P: ¿Usted ya lo ve así?

I: ¿Presidente? No lo sé, pero no se me ocurre pasarme del lado de esta gente. Se comenta que La Libertad Avanza tiene el libro de pases abierto y que ya están recibiendo a algunos. Los amigos del campeón, ¿escuchó hablar de eso?

P: Claro. Pero, ¿tiene algún nombre?

I: Me contó un pajarito que hay un ex funcionario del Edecom, peronista, que trabajó de cerca con el kirchnerismo local y formó parte de una agrupación que implosionó fuerte en medio de la pandemia. Eugenio Funes, ¿le suena?

P: ¿Esto está chequeado?

I: Me llegó de buena fuente. Usted es el periodista, así que averigüe. Pero le aseguro que no va a ser el primero.

Un prode sobre el destino de Llamosas

Dialogando sobre el futuro político de Juan Manuel Llamosas, el dirigente peronista le proponía un juego al periodista.

Dirigente: ¿Quiere jugar? Tengo un prode de ministros del Gabinete de Martín Llaryora.

Periodista: No es mi área de expertisse. Si quiere, le paso el número de colegas en Capital para que juegue con ellos (risas).

D: A ver, en realidad yo quiero jugar la ficha riocuartense. Quiero jugar a ver dónde podría quedar (Juan Manuel) Llamosas. ¿Ahí sí se prende?

P: No. Perdón por cortarle la inspiración (risas).

D: Una lástima, porque ya estoy levantando algunas apuestas. No le cuente a nadie.

P: ¿Y cómo va eso?

D: Hasta ahora tengo tendencias en Desarrollo Social, Educación…

P: ¡Epa! Están confiadas las corazonadas. Nunca una Secretaría o Agencia.

D: ¡Puesto menor! Imagínese que el intendente iba a quedar tercero en la sucesión provincial y que después vengan a ofrecerle la Agencia Córdoba Cultura. Quedaría feo. También hay apuestas por la creación de un nuevo Ministerio para que Llamosas se acomode después que termine su mandato acá.

P: No es mala opción esa. Ya Martín Llaryora dijo que se iba a sumar a su equipo de Gobierno, así que todo puede ocurrir. Aparte, no va a dejar vacante un Ministerio hasta que esté disponible Llamosas. ¿No cree?

D: Tal cual. Fíjese que le estoy dando todas opciones del Ejecutivo, porque del Legislativo no quedan chances. Hay discusiones respecto a si puede tomarse licencia o no siendo electo intendente y legislador. Algunos dicen que son incompatibles, pero es una discusión sin importancia.

AGEC: La Naranja se prepara

La periodista llegaba a su informante del ámbito sindical para consultarle sobre un local de campaña en el microcentro de la ciudad.

Periodista: ¿Reconoce este local? (envía foto). Es el mismo espacio en el que funcionaba La Casa de Todos.

Informante: No sabía del local ese pero calculo que la “sede kirchnerista” se habrá trasladado al local de Massa y después quedó libre ese espacio. Me parece que se vienen preparando bastante desde la Naranja y eso le da un condimento interesante a la elección en AGEC. Más cuando hay conducciones de hace tantos años. Se vio en el Sindicato de Municipales, también en UEPC. La Naranja apuesta a lo mismo en AGEC. “Destronar” a (José Luis) Oberto.

P: ¿Cree que pueden dar un “batacazo”? Yo no sé cómo vendrá la mano pero afuera del local hay mensajes muy fuertes en contra de la actual conducción. Hablan de limitar las reelecciones, por ejemplo.

I: Ojo que ese argumento a veces es bien usado por los dirigentes que hace años son reelectos. Y no deja de ser válido: si a alguien lo eligen hace tantos años, es porque los afiliados respaldan su gestión. Hay que seguir de cerca estas elecciones. De hecho, en pocos días seguramente se entere de quienes integran la lista Naranja.