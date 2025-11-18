Almuerzo libertario en San Francisco: celebración y proyecto 2027

Por Franco Cervera

Pasaron más de 20 días de las elecciones legislativas que sirvieron para darle un gran espaldarazo a la gestión del Gobierno Nacional de Javier Milei, y por ende en San Francisco, La Libertad Avanza sigue capitalizando ese triunfo en el departamento San Justo con el objetivo de construir una alternativa en 2027.

En este contexto, el fin de semana pasado, el espacio local encabezado por Guillermo Quiroga realizó un almuerzo de agasajo para agradecer al equipo que trabajó durante los comicios, pero que también sirvió para impulsar la proyección para la próxima contienda electoral cuando se elijan autoridades municipales.

El partido “violeta” que respaldó el Presidente obtuvo el 40,33% de los votos en San Francisco, pero si se suman los sufragios que consiguió el Partido Libertario (7,4%), el número de apoyo a la “marca Milei” asciende, y la expectativa para las municipales de 2027 es grande, más allá de que todos los dirigentes políticos son conscientes de que será otra batalla electoral con diferentes condimentos.

En este contexto, Guillermo Quiroga, destacó durante el almuerzo el valor humano y la vocación de servicio de quienes pusieron tiempo, energía y profesionalismo al servicio de una elección histórica para ellos. “San Francisco marcó un antes y un después en estas elecciones”, expresó y agregó: “Queremos al equipo del Presidente Milei liderando la ciudad y la provincia”.

Asimismo, remarcó que el apoyo de los vecinos reafirma un mandato claro para el partido que apenas tiene un año en la ciudad: “Avanzar hacia una transformación profunda. Por eso, el equipo de La Libertad Avanza comenzará a trabajar de inmediato para construir lo que la gente está pidiendo, el cambio real que el presidente Milei está impulsando a nivel nacional”.

Según indicaron, el almuerzo fue, además de un reconocimiento al esfuerzo, un punto de partida hacia una nueva etapa de trabajo, responsabilidad y compromiso con el futuro de San Francisco.

Roffé presente

En el almuerzo que se llevó adelante con decenas de dirigentes e integrantes de la Libertad Avanza, tuvo una participación particular que despertó la atención de algunos. La actual concejal, Cecilia Roffé (De origen juecista), dijo presente en el almuerzo y en la foto grupal que difundieron desde la Libertad Avanza San Francisco.

Esto derivó en el rumor político de que la edil empieza a construir su alianza con LLA San Francisco, sin embargo, por el momento desde el espacio “leonino” marcaron que actualmente Roffé no es parte, sino que dentro del grupo de los que fiscalizaron en la elección estaba su espacio. Representaba a la alianza que se conformó a nivel provincial con Luis Juez y Laura Rodríguez Machado.

Alianzas posibles

Si bien todo está en proceso, los diferentes espacios opositores de la ciudad son conscientes de que si realmente quieren dar pelear al oficialismo local en el 27’, se deberán conformar alianzas.

Entre algunos espacios posibles que pueden llegar a lograr una coalición desde la Libertad Avanza, está la UCR, encabezada por el concejal, Marco Puricelli, que junto a su espacio se enfoca en su misión principal que es ser una alternativa real para las elecciones próximas.

En esta línea, además del buen vínculo que mantiene con el PRO San Francisco, con los cuales articula en el Concejo Deliberante, en el marco de los comicios se pudo ver un contacto con Guillermo Quiroga, al momento de fiscalizar la elección.

Para algunos, este enlace entre UCR y La Libertad Avanza, sumándose Encuentro Vecinal, puede ser el inicio de un armado fuerte de cara a la próxima partida. Sin embargo, por el momento es mera especulación política y nada está definido.