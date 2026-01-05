El pequeño pueblo de San Justo que quiere dar el ejemplo para castigar a padres irresponsables

Progenitores que incumplan con la cuota alimentaria de sus hijos se quedan sin beneficios municipales en Sacanta. La iniciativa podría llegar a la Legislatura de Córdoba por intermedio de Alejandra Ferrero.

05 de enero de 2026
Sacanta es un pequeño pueblo de apenas 3.500 habitantes, ubicado en el departamento San Justo (130km de Córdoba), pero en los últimos días su nombre resonó a partir de una decisión política de la gestión encabezada por José Luis Mecchia, su intendente, de avanzar con un proyecto que busca penar a los progenitores que incumplan con la cuota alimentaria.

Este siempre es un tema de debate nacional. De hecho, por estas horas en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof promulgó la ley 15.589 que “prohíbe el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos” si la persona no paga la cuota alimentaria y está incluida dentro del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Es por esto que en la localidad donde gobierna el espacio nucleado en Juntos por el Cambio, el concejal de la UCR, Gastón Michel, impulsó el proyecto que podría tener debate también a nivel provincial.

Días atrás, el Concejo Deliberante de Sacanta aprobó la ordenanza que impide el acceso a beneficios económicos, descuentos por pronto pago, planes de pago con quitas de intereses y al estatus de “Vecino Cumplidor” a los progenitores incumplidores de la cuota alimentaria.

La iniciativa entrará en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2026 y alcanzará a quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos o cuenten con incumplimiento alimentario acreditado por resolución judicial firme.

La norma busca promover el cumplimiento de una obligación legal y moral fundamental, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes y vinculando los beneficios municipales con conductas responsables y solidarias.

El propio Michel explicó que el proyecto surgió hablando con vecinos, pero también abogados, quienes le ratificaron que existe desde el último tiempo una mayor conflictividad en este aspecto.

“Cada niño, niña y adolescente debe tener los medios a través de sus progenitores para que en su infancia encuentren oportunidades, crecimiento, salud y educación”, sostuvo y aclaró que la norma le fe facilitada a otros municipios que también quieren sumarla como medida.

Asimismo, Michel indicó que trabajaron en conjunto con la legisladora radical Alejandra Ferrero, quien la llevará a debate en la Legislatura de Córdoba, para tratar de convertirla en ley provincial el 2026. El objetivo es que el proyecto se convierta en ley y alcance a todos los municipios, quienes luego podrían adherir a ella.

Es por esto que no se descarta la posibilidad de que en poco tiempo, la iniciativa sea debatida también en la Unicameral de Córdoba, demostrando cómo un proyecto de un pequeño pueblo puede tener tal resonancia de que se transforme en una iniciativa de discusión provincial.

La propuesta se presentó además a nivel provincial, junto a la legisladora Alejandra Ferrero, con la esperanza de que se convierta en ley y alcance a todos los municipios, quienes luego podrían adherir a ella.

Ficha limpia

Desde el oficialismo también remarcan por estos días que en la localidad está vigente el proyecto de “Ficha Limpia” exigiendo a los funcionarios presentar certificados de buena conducta. 

La norma rige a nivel provincial e impide que personas con condena judicial en segunda instancia puedan ser candidatas a cargos electivos o funcionarias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

