Cambios en la Policía de San Francisco: desplazaron a Ludueña y se espera remplazante

Por Franco Cervera

El año arrancó movido para el esquema político de San Francisco en este 2026. Es que mientras se esperan más novedades sobre los cambios del gabinete del intendente, Damián Bernarte, con la salida de Germán Fassetta, quien era secretario de Vinculación, (Y podrían darse alguna otra baja en breve), este jueves se conoció que desplazaron a la jefa de la Departamental San Justo de la Policía de Córdoba, Analía Ludueña.

Su salida resonó fuerte en el mundillo de la fuerza debido a que se dio de manera repentina y pese a que en un primer momento trascendió que había sido solicitada por la misma funcionaria, este medio pudo conocer que la situación no fue tal. Ludueña no pidió dejar el cargo, y fue desplazada de manera repentina y ni siquiera le dieron la posibilidad de despedirse de sus colegas y la comunidad que la acogió como la primera mujer en convertirse en directora de la Departamental San Justo.

Ahora, mientras el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Policía de la Provincia de Córdoba disponen quién será el nuevo titular de la fuerza en el este cordobés, es el comisario Pablo Nieto se encuentra a cargo de manera interina.

Como suele ocurrir los cambios de mayor rango dentro de la fuerza policial se dan dentro de algunas decisiones arbitrarias, internas policiales y puestos a dedo sin concursar. Y esta repentina salida dejó bastante tela para cortar, debido a que ninguna autoridad salió a dar argumentos de porqué se decidió cortar la cabeza de seguridad de esta zona de un día para otro, con todo lo que eso significa.

Ya se desempeña en la RAC

La salida de Ludueña se dio de forma silenciosa, de tal manera, que la comisaria ya se encuentra desempeñando en otra área importante de la provincia de Córdoba.

Desde hace algunos días está trabajando en la zona denominada Red de Accesos a Córdoba (RAC) integrada por 12 rutas: Ruta Nacional 20/38, Ruta Provincial 5, Ruta Nacional 36, Ruta Nacional 9 Sur, Autopista Pilar Córdoba, Ruta Nacional 19, Ruta Nacional 9 Norte, Segundo Anillo de Circunvalación, Ruta Provincial E-53, Ruta Provincial E-55, Autovía Punilla, Autovía Calamuchita, más la Avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.

La trayectoria de Ludueña

La ex comisaría, desde 2022, estuvo al frente de la zona de Inspección N°1, que abarca San Francisco, Devoto y Freyre, como así también el destacamento de Luxardo, Colonia Prosperidad, Quebracho Herrado y Colonia Marina.

Fue en abril de 2025, con más de 30 años de servicio, que tomó las riendas de toda la Departamental San Justo. Entre sus objetivos, buscó generar una fuerza policial de proximidad con los vecinos.

Nació en Villa del Rosario y se formó en la capital provincial, construyendo su carrera con pasos por Río Segundo, Villa María y Las Varillas, hasta desembarcar en San Francisco.

La mujer de 53 años de edad y más de 29 de servicio, venía ocupando el cargo de manera interina desde enero y reemplaza definitivamente al comisario Rubén Caporalli. Su designación al frente de la Departamental respondía a su extensa trayectoria dentro de la Policía provincial, habiendo cumplido funciones en otros departamentales, pero además reconociéndosele un fuerte compromiso en temas como la violencia de género.

Al asumir se puso como desafío cambiar el sistema policial hacia lo que llaman policía de proximidad. Es una policía de calle que le gusta tener contacto cara a cara con el vecino: "Me gusta mucho andar en la calle, estar en contacto cara a cara con el vecino. Eso habla de nosotros y creo que hay una buena interacción entre el vecino y la Policía", destacaba.

Además, contaba con varios proyectos en carpeta para presentar ante la superioridad, entre los que subrayó uno vinculado al trabajo respecto a la violencia de género.

Nacida en el interior de la provincia de Córdoba, sin tener descendencia en la fuerza, decidió sumarse a la fuerza policial para ser la primera de su entorno. Viajó a Córdoba para formarse, lugar donde dio sus primeros pasos en esta profesión. Posteriormente fue trasladada a la Departamental Río Segundo, donde tuvo dos períodos en diferentes momentos; también tuvo un paso por la ciudad de Villa María y regresó a la Capital.

Hace algunos años, como comisaria inspectora recaló en Las Varillas, donde fue jefa de zona, para finalmente arribar a San Francisco.

Aquí obtuvo un lugar clave al ser nombrada en 2022 para estar al frente de la zona de Inspección N°1, que abarca San Francisco, Devoto y Freyre, como así también el destacamento de Luxardo, Colonia Prosperidad, Quebracho Herrado y Colonia Marina. Para finalmente días llegar atrás al máximo carga de este Departamental San Justo, reemplazando a Caporalli. Cargo que le duró poco más de diez meses.