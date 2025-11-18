Cordobeses sin definiciones por el pliego de Villaverde

El miércoles se trata en la comisión del Senado que conduce Vigo. Juez dijo que el tema “está en estudio”.

Provincial18 de noviembre de 2025Bettina MarengoBettina Marengo
vigo (7)

Por Bettina Marengo

Los pliegos de la senadora rionegrina Lorena Villaverde, de la La Libertad Avanza, están a expensas de la comisión de Asuntos Constitucionales que comanda la cordobesa Alejandra Vigo, que convocó para mañana miércoles la reunión donde se revisarán los pliegos de todos senadores electos el 26 de octubre. Igual el tema se definirá en el recinto, donde los senadores “viejos” votarán el ingreso de los nuevos. LLA necesita 37 votos en la preparatoria del 28 de noviembre. Difícil con la composición previa al recambio, admiten los oficialistas. 

Villaverde está vinculada al narco extraditado a los EEUU Federico “Fred” Machado, el mismo que significó el fin de la carrera como candidato del “profe” José Luis Espert. Una investigación de Data Clave reveló sospechas sobre el origen de los fondos utilizados en la campaña electoral de Villaverde, vinculandose con el narco-empresario. En 2002, la hoy diputada libertaria fue detenida en el país del norte con 400 kilogramos de cocaína.

Con esos antecedentes, la oposición podría aplicar la lógica usada con el ex comisario Luis Patti, quien no pudo asumir como diputado por sus antecedentes represivos: la cámara se lo impidió por carecer de idoneidad “ética y moral". No se sabe qué postura tomará Vigo en el marco de la remozada relación entre el gobierno provincial de Martin Llaryora y las huestes del presidente Javier Milei. ¿Entrará el visto bueno a la rionegrina en el paquete de negociaciones provincia-Nación? De todos modos, el reemplazante, llegado el caso, sería otro supuesto amigo de Machado, el suplente Enzo Fullone. Luis Juez, vocal de la comisión, tampoco aclaró su posición sobre la narcodiputada. “Estamos analizando el tema”, deslizó ante una consulta. El senador integra el mundo mileista, no pertenece a LLA y mantiene un habitual discurso “anti narco”. Carmen Alvarez Rivero, pasada definitivamente del PRO al partido libertario, no respondió a la consulta.

Hay otras dudas. Que hará Fuerza Patria, que busca sentar en la Corte Suprema de Justicia a una cristinista pura como es la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti,por ejemplo. En medio de esa rosca superlativa, habrá que ver si los K, que en el Senado responden en gran parte a la expresidenta CFK, quieren tensionar con la Rosada por ir en contra de Villaverde. No son pocos los resaltan un antecedente reciente en el Senado. Hace unos diez días, la comisión de Vigo emitió un dictamen por la ley de reforma del DNU con el artículo original que fue rechazado en Diputados, que obliga al Ejecutivo a buscar la aprobación de los decretos en las dos cámaras del Congreso en 90 días.  Los que no avalaron la posición “dura” de los dialoguistas fueron los miembros de Unión por la Patria, pese a que para insistir con el despacho original ahora hará falta mayoría agravada en el recinto (dos tercios de los presentes). 

 

Te puede interesar
ilustra-llaryora-espera-camion-en-panal-mercado-libre

Llaryora achica con Galperín: repatria a Mercado Libre

Yanina Soria
Provincial18 de noviembre de 2025

En tiempos de sintonía entre el cordobesismo y el gobierno libertario, la empresa anuncia un plan de expansión logística en Córdoba. Hace meses, había dado el portazo en Capital tras cerrar dos oficinas por el cobro de las tasas municipales “más altas del país”.

schiaretti (29)

Todos al diván: el PJ duda hasta de Schiaretti en Diputados

Carolina Biedermann
Provincial18 de noviembre de 2025

En el PJ cordobés se empiezan a esbozar los más variados escenarios para los dos años que se vienen. El primer enroque se podría dar en la cámara de diputados mientras hasta algunos dudan de qué es lo que hará el propio Schiaretti.

legislatura (25)

Tenso clima en la Legislatura post allanamiento

Felipe Osman
Provincial18 de noviembre de 2025

Los opositores creen que el allanamiento se realizó “por miedo al jury”, ante una supuesta pasividad en la investigación. Hablan de otro allanamiento, en Catastro. Y acusan “derivaciones” para ocultar contratos. Sobrevuela, también, el fantasma de una interna del oficialismo. Entre los legisladores -propios y ajenos- persiste el descontento por la reducción de las dietas.

Lo más visto
enroque-legisltarua

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto17 de noviembre de 2025

Ruidos en el bloque oficialista | Piden expulsiones en la UCR y sube la temperatura interna | Monzó y las PASO ¿inviables? | 17-N a la De La Sota

ilustra-brandan-cid-llaryora-calvo-y-aresca-con-mapa-de-cordoba (1)

Los seis frentes de la reconfiguración peronista

Felipe Osman
Provincial17 de noviembre de 2025

Determinado a reordenar el partido, el Gobernador reparte el juego para abordar seis frentes: reactivación del PJ, convocatoria a internas, revisión de liderazgos regionales y departamentales, renovación dirigencial de la capital, blindaje del sindicalismo y control de los movimientos sociales.