Cordobeses sin definiciones por el pliego de Villaverde

Por Bettina Marengo

Los pliegos de la senadora rionegrina Lorena Villaverde, de la La Libertad Avanza, están a expensas de la comisión de Asuntos Constitucionales que comanda la cordobesa Alejandra Vigo, que convocó para mañana miércoles la reunión donde se revisarán los pliegos de todos senadores electos el 26 de octubre. Igual el tema se definirá en el recinto, donde los senadores “viejos” votarán el ingreso de los nuevos. LLA necesita 37 votos en la preparatoria del 28 de noviembre. Difícil con la composición previa al recambio, admiten los oficialistas.

Villaverde está vinculada al narco extraditado a los EEUU Federico “Fred” Machado, el mismo que significó el fin de la carrera como candidato del “profe” José Luis Espert. Una investigación de Data Clave reveló sospechas sobre el origen de los fondos utilizados en la campaña electoral de Villaverde, vinculandose con el narco-empresario. En 2002, la hoy diputada libertaria fue detenida en el país del norte con 400 kilogramos de cocaína.

Con esos antecedentes, la oposición podría aplicar la lógica usada con el ex comisario Luis Patti, quien no pudo asumir como diputado por sus antecedentes represivos: la cámara se lo impidió por carecer de idoneidad “ética y moral". No se sabe qué postura tomará Vigo en el marco de la remozada relación entre el gobierno provincial de Martin Llaryora y las huestes del presidente Javier Milei. ¿Entrará el visto bueno a la rionegrina en el paquete de negociaciones provincia-Nación? De todos modos, el reemplazante, llegado el caso, sería otro supuesto amigo de Machado, el suplente Enzo Fullone. Luis Juez, vocal de la comisión, tampoco aclaró su posición sobre la narcodiputada. “Estamos analizando el tema”, deslizó ante una consulta. El senador integra el mundo mileista, no pertenece a LLA y mantiene un habitual discurso “anti narco”. Carmen Alvarez Rivero, pasada definitivamente del PRO al partido libertario, no respondió a la consulta.

Hay otras dudas. Que hará Fuerza Patria, que busca sentar en la Corte Suprema de Justicia a una cristinista pura como es la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti,por ejemplo. En medio de esa rosca superlativa, habrá que ver si los K, que en el Senado responden en gran parte a la expresidenta CFK, quieren tensionar con la Rosada por ir en contra de Villaverde. No son pocos los resaltan un antecedente reciente en el Senado. Hace unos diez días, la comisión de Vigo emitió un dictamen por la ley de reforma del DNU con el artículo original que fue rechazado en Diputados, que obliga al Ejecutivo a buscar la aprobación de los decretos en las dos cámaras del Congreso en 90 días. Los que no avalaron la posición “dura” de los dialoguistas fueron los miembros de Unión por la Patria, pese a que para insistir con el despacho original ahora hará falta mayoría agravada en el recinto (dos tercios de los presentes).