Causa Vialidad: La Justicia ordenó incautar todos los bienes de CFK y Lázaro Báez

La Justicia amenaza con quitarle la prisión domiciliaria a CFK
El Tribunal Oral Federal 2 agregó nuevas restricciones al régimen de visitas de la expresidenta, luego de que la misma haya tenido un encuentro con nueve economistas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 ordenó incautar bienes inmuebles y sumas de dinero cuyo valor actualizado asciende a $684.990.350.139,86. La medida también afecta a los hijos de Kirchner, Máximo y Florencia.Nacional19 de noviembre de 2025Redacción Alfil
El tribunal Oral en lo criminal Federal N°2 pidió este martes 18 de noviembre decomisar los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, junto a los de los otros condenados en la causa, como Lázaro Báez, por un monto actualizado de $684.990.350.139,86, una cifra récord en causas por corrupción.
La resolución dictada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, afecta a 122 bienes inmuebles que pudieron ser identificados por personal del Ministerio Público Fiscal como productos o instrumentos del delito, esto incluye los activos obtenidos durante el período en el que se realizó la maniobra delictiva (2003-2015).
La disposición abarca inmuebles y activos de Austral Construcciones SA (la empresa de Báez), Kank y Costilla SA, Gotti Hermanos SA y Loscalzo y Del Curto SRL. La incautación también incluye un inmueble obtenido por Fernández de Kirchner y bienes que la expresidenta le cedió a sus hijos, Máximo y Florencia. También se incautarán bienes vinculados a funcionarios y empresarios condenados: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
En un principio, el monto original establecido para el decomiso fue de 84.835 millones de pesos. Sin embargo, frente al incumplimiento de los condenados, el tribunal decidió implementar su ejecución mediante la realización y venta de todos los activos identificados. Por lo tanto, el monto fue actualizado a 684.990 millones por peritos contadores, según los criterios técnicos que ratificó la Corte Suprema de Justicia.
