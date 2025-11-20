Enroque Corto

El regalo de Llaryora a los concejales

Los concejales de la oposición de la ciudad de Córdoba se sorprendieron al recibir ayer un regalo que proveniente de la Gobernación de Córdoba.

Periodista: Qué era, cuente.

Informante: Una foto del gobernador Martín Llaryora.

P.: ¿Eh?

I.: Sí, me escuchó bien. Recibieron cada uno en sus despachos, una especie de tubo negro muy bonito, con el escudo de la provincia, con dos fotos tipo poster del gobernador con su banda y bastón. Como la foto que los peronistas tienen colgadas en sus oficinas.

P.: ¿Y se lo enviaron a la oposición? Se habrán equivocado…

I.: No. Venía con una carta que decía, estimado concejal fulanito, “me es grato hacerle llega la lámina institucional del gobernador Martín Llaryora, a los efectos que estime corresponder”.

P.: ¿Habrán creído que los opositores lo iban a enmarcar y colgar? (risa irónica)

I.: El primero que saltó es Martín Juez, dijo que Llaryora se cree monarca y le pidió que deje de gastar en cosas superfluas. Luego, le siguió el radical Sergio Piguillen y su correligionaria Elisa Caffaratti quienes con sendos posteos críticos expusieron el insólito regalo.

La UPC quiere llegar a Villa El Libertador

El miércoles se realizó una audiencia pública en el Concejo Deliberante de Córdoba para la sesión de un terreno donde se ubicará una nueva sede de la Universidad Provincial de Córdoba.

I: Se habrá enterado me imagino que la Universidad Provincial de Córdoba mete Zona Sur de la ciudad. A Llaryora se le hinchó el pecho cuando habló de eso ante periodistas en su visita a Carlos Paz

P: El proyecto ya tenía aprobación en primera lectura ¿Qué dijo de nuevo?

I: Dijo que va a ser la primera sede en un sector muy popular. “En Villa El Libertador casi no hay egresados universitarios. Queremos vencer barreras culturales: muchos chicos no van a la universidad porque sienten que les queda lejos. Hay que acercarla para que puedan estudiar”.

P: ¿Habrá sido un ´palito´ para Milei que dijo que la universidad pública sólo le sirve a los hijos de los ricos?

I: Y, parece un mensaje claro. La universidad se instala en un barrio popular y ya es casi un hecho. Anote: las obras arranquen dentro de un año.

El puma vuelve a la selva

El informante peronista llamó al periodista, entusiasmado con lo que tenía para contar.

Informante Peronista: ¡Compañero! ¡Hoy sí que es un día peronista!

P.: Amigo, mire que el día del militante fue el lunes…

I.P.: Si, ya se. El día que volvió el General...

P.: Así es.

I.P.: Pero yo lo llamo para contarle otra cosa. Así como hace 53 años volvió Perón, este 17 volvió a las andanzas otro compañero que es el sumun del peronista... ¿Ya se va haciendo a una idea?

P.: ¿Uno que estuvo “exiliado” en Canadá?

I.P.: ¡Ja, ja! Vio que sabe de quién hablo… Así es, el mismísimo Puma Kraismann volvió a la selva. En estos días reapareció por la seccional 12, que lo recibió como el hijo dilecto que siempre fue.

P.: Ustedes los peronistas sí que no se privan de nada, ¿no?

I.P.: ¿Qué le puedo decir que no sepa? Así es el peronismo. A los amigos, ¡todo!...

Un aggiornamento con mensaje político

La Legislatura aprobó la actualización de las dos leyes madre del Trabajo Social

Periodista: ¿Qué pasó hoy en la Unicameral que hubo entusiasmo ?

Informante: Se aprobaron dos proyectos clave para el Trabajo Social: la actualización de la Ley de Ejercicio Profesional y la de Colegiación. Las dos tenían más de 40 años encima.

Periodista: ¿Los autores?

Informante: Matías Chamorro, con Siciliano y Nadia Fernández acompañando. Pero el texto lo armó Chamorro después de meses de laburo con el Colegio de Profesionales y trabajadores sociales de toda la provincia. Para ellos es histórico.

Periodista: ¿Y cuál es la novedad concreta?

Informante: Modernizan todo: perfil profesional, encuadre institucional, responsabilidad ética y federalización del Colegio con seis delegaciones. También refuerzan la protección en casos de violencia, salud mental, niñez, diversidades… todo el mapa social vulnerable.

Periodista: Chamorro metió discurso, seguro.

Informante: Faltaba más. Dijo que estas actualizaciones son clave en un contexto de crisis “provocado por el Gobierno Nacional”, mencionó cierres de empresas y pérdida de empleos, y remarcó que los trabajadores sociales sostienen a las familias todos los días.