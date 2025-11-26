Milei relanzó su Gabinete y renovó ministros de Seguridad y Defensa

Se trata de la primera reunión de Gabinete desde que asumió Manuel Adorni a coordinador de ministros.

Nacional26 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaron la primera reunión de Gabinete. Realizado en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, la reunión duró poco más de dos horas e incluyó la prescencia de todo el equipo, incluyendo los próximos ministros: Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Carlos Presti (Defensa). 

Adorni llegó minutos antes de las 9, y lo sucedieron los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Diego Santilli (Interior). Minutos más tarde hicieron su ingreso Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) y Luis Caputo (Economía).

A su vez, también participaron las secretarias de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y la general de la Presidencia, Karina Milei. También el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El temario incluyó el tratamiento sobre los avances de los principales temas que se abarcarán en las sesiones extraordinarias del Congreso, tales como el Código Penal, la reforma tributaria y laboral y el Presupuesto 2026. 

El abrazo a sus ministros

Tras la reunión, Milei comenzó a saludar a miembros de su gabinete al ritmo de una canción de la banda La Beriso. El presidente comenzó por saludar a Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA) y al ministro de Economía, Luis Caputo, que estaban sentados en un extremo de la mesa. Lo siguió el ministro de Salud, Mario Lugones; su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado; y el canciller Pablo Quirno.

