Milei relanzó su Gabinete y renovó ministros de Seguridad y Defensa

Confirmado: Rafael Grossi será candidato para la Secretaría General de la ONU
La información fue ratificada por el Gobierno a través del canciller, Pablo Quirno. El actual director General del OIEA esperará reemplazar a António Guterres.
Se trata de la primera reunión de Gabinete desde que asumió Manuel Adorni a coordinador de ministros.Nacional26 de noviembre de 2025Redacción Alfil
El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaron la primera reunión de Gabinete. Realizado en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, la reunión duró poco más de dos horas e incluyó la prescencia de todo el equipo, incluyendo los próximos ministros: Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Carlos Presti (Defensa).
Adorni llegó minutos antes de las 9, y lo sucedieron los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Diego Santilli (Interior). Minutos más tarde hicieron su ingreso Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) y Luis Caputo (Economía).
A su vez, también participaron las secretarias de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y la general de la Presidencia, Karina Milei. También el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El temario incluyó el tratamiento sobre los avances de los principales temas que se abarcarán en las sesiones extraordinarias del Congreso, tales como el Código Penal, la reforma tributaria y laboral y el Presupuesto 2026.
Tras la reunión, Milei comenzó a saludar a miembros de su gabinete al ritmo de una canción de la banda La Beriso. El presidente comenzó por saludar a Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA) y al ministro de Economía, Luis Caputo, que estaban sentados en un extremo de la mesa. Lo siguió el ministro de Salud, Mario Lugones; su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado; y el canciller Pablo Quirno.
El Presidente Javier Milei saludó a su Gabinete en una nueva reunión en Casa Rosada en la que también participaron los ministros designados Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Teniente General Carlos Presti (Defensa). pic.twitter.com/U1FSNd2JkI— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 26, 2025
El Gobierno puso una ficha en el conflicto de la AFA con la gente, que expresa masivamente como nunca su malestar hacia Tapia y Toviggino
El nuevo ministro de Defensa elegido por Milei adoptará el rango de "disponibilidad" dentro del Ejército, de este modo no tendrá que renunciar ni tampoco estará efectivo.
La oposición expresó su preocupación por la designación, a pesar de no tener la talla moral necesaria para hacerlo
El Decreto 825/2025 trasladó el Renaper y la Secretaría de Deportes al Ministerio del Interior, mientras Migraciones quedó en Seguridad para avanzar con una Policía de la Frontera.
El proyecto para una nueva ley de educación que el gobierno quiere debatir propone avances y amenaza con retrocesos
Rodrigo vuelve a Córdoba | Senadora libertaria víctima de la inseguridad | 30 por ciento | Los “caminantes” del radicalismo salen a marcar la cancha
El reordenamiento del partido separaría las responsabilidades partidarias de la articulación entre territorio y gestión. En paralelo a los presidentes de seccional, se empoderaría a gestores. ¿Realidad o ultimátum?
El actual diputado no consiguió los votos suficientes para renovar en las últimas elecciones legislativas, sin embargo, el gobernador requeriría que remplace a uno de los electos. Tiempos de definiciones en el armado del peronismo cordobés.
Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.