Confirmado: Rafael Grossi será candidato para la Secretaría General de la ONU

Este miércoles se hizo oficial la candidatura del actual director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para convertirse en el nuevo Secretario General de la ONU. La noticia fue revelada por el canciller, Pablo Quirno, a través de sus redes.

Grossi había sido embajador de Argentina en Austria entre los años 2013 y 2019, el mismo fue muy venerado por el canciller argentino tras confirmar la noticia. "Es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del OIEA desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional", sentenció Quirno.

El nuevo candidato buscará reemplazar al portugués que venía cubriendo el puesto en la ONU, António Guterres, el cual había asumido en el año 2017. A pesar de ello, se cree que haya una posible elección de una mujer que ocupe el cargo disponible.

