Tercera vía radical: nace una nueva fuerza por fuera de Mestre y De Loredo

Por Carolina Biedermann

En Mina Clavero, y por fuera de las referencias que hoy ordenan la interna de la Unión Cívica Radical, Más Radicalismo de Ramón Mestre y Generación X de Rodrigo de Loredo, se lanzó una tercera fuerza que busca abrir un nuevo capítulo en el partido.

El clima de la interna radical empieza a levantar la temporera. Dante Rossi, Sebastián Peralta y Juan Jure, entre otros, se plantan como la tercera vía de la UCR, frente a los dos extremos que marcan los otros dos grupos entre los que el diálogo cada vez se hace más arduo.

La primera reunión del espacio se concretó en esa localidad del valle, donde los dirigentes firmantes difundieron un mensaje en clave de reconstrucción y unidad. Aún la agrupación no tiene nombre, pero surge de “Construyendo Córdoba”.

Desde el armado explican que buscan representar a los radicales que no se sienten identificados con los otros espacios. Además buscan reagrupar a la dirigencia del interior, afín a los líderes que tomaron la iniciativa.

“Radicalismo unido que defienda sus valores”, plantearon como premisa. Y avanzaron sobre un diagnóstico crítico: “No hay futuro sin memoria, pero tampoco hay futuro si nos quedamos anclados en el pasado. El radicalismo fue y debe volver a ser una fuerza de transformación. El país cambió, la sociedad cambió. Y la política debe cambiar con ella”.

El texto llama a ampliar la discusión interna: “No podemos seguir discutiendo entre pocos lo que debería decidirse entre muchos. No podemos hablar de futuro sin jóvenes, ni de igualdad sin oportunidades reales, ni de ética mientras prevalecen los acuerdos de cúpula”.

Si bien los dirigentes que se reunieron no cuentan con núcleo propio, no abandonan la lucha de lograr que la UCR provincial les valide la documentación presentada, y que debería salir con dictamen positivo antes de fin de año. “Si nos siguen trabajando este tema, y si en diez días no tenemos respuesta positiva, vamos a ir a la Justicia”, dijo el Legislador Dante Rossi.

También convoca a “los radicales que caminan las calles, no los pasillos”, y a quienes “saben que reconstruir no es un eslogan, sino una decisión”. El espacio propone un radicalismo “de las convicciones, de las acciones, de las propuestas para gobernar, de las ideas nuevas”; uno que “garantice la unidad”, que “defiende y acuerda en base a valores comunes”, que “escucha al interior” y que “confía en sus fuerzas”. Todo bajo una certeza: “Todavía estamos a tiempo de recuperar lo mejor de nosotros”.

El documento lleva las firmas de Luis Quiroga (intendente de Mina Clavero), Dante Rossi (legislador provincial), Sebastián Peralta (legislador provincial), Cristian Canalis (ex presidente UCR San Francisco y tribuno de Cuentas), Alberto Giménez (ex presidente UCR), Hernán Esteban (presidente del Concejo Deliberante de Mina Clavero), Yanina Pérez (ex concejal de Cruz del Eje y ex secretaria del Comité Provincia UCR), Arnoldo Quinteros (ex presidente UCR Villa Tulumba), Dolfi Pedernera (secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Mina Clavero), Walter González (UCR Capital), Javier Moreno (ex presidente JR departamento San Javier), Balo Venier (ex presidente UCR San Francisco) y Fermín Boudoux (secretario del Comité Provincia Juventud Radical, departamento Roque Sáenz Peña).