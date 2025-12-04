Llaryora logró la aprobación en primera lectura del Presupuesto 2026

Por Gabriela Yalangozian

En una sesión cruzada por cuestionamientos y pases de factura desde la oposición, la Legislatura de Córdoba logró en la noche del miércoles aprobar el Presupuesto Provincial, el Código Tributario y la Ley Impositiva 2026 en primera lectura.

El oficialismo llegó al recinto a sabiendas que desde el arco opositor, parte de la UCR y el PRO iban a acompañar en general el proyecto, aunque con cuestionamientos en lo particular. Los votos fueron suficiente para asegurar la media sanción aun con un escenario legislativo cada vez más fragmentado.

Con sus 34 votos propios sumado a los aliados, Martín Llaryora consiguió el aval inicial para el paquete económico elaborado por el ministro Guillermo Acosta. El clima, sin embargo, distó de ser armónico: la UCR llegó dividida, el PRO expuso diferencias, y los bloques minoritarios desplegaron críticas en torno a la toma de deuda, el ajuste al gasto público, los recortes en áreas claves y la prometida baja de impuestos tildada como “histórica”.

El encargado de presentar el texto del Presupuesto fue Ricardo Sosa (Hacemos Unidos por Córdoba), quien no esquivó los cruces con la oposición. Cuestionó los argumentos que señalan un “ajuste encubierto” y defendió la reducción impositiva como “real y medible”, con un esfuerzo fiscal que —según afirmó— asciende a USD 600 millones y alcanzaría al 80% de los contribuyentes.

La interna radical en el recinto

La interna radical fue una de las postales más comentadas en los pasillos. Con dos días previos de intenso debate dentro del bloque, a sabiendas que no había voluntad de aprobar un presupuesto “a libro cerrado”, las votaciones fueron dispares entre sus legisladores.

Brenda Austin abrió las alocuciones representando a los radicales que acompañarían en general el proyecto para que la Provincia cuente con ese instrumento y los gastos del año próximo no queden “a discrecionalidad del Gobernador”. Aun así, advirtió que marcarán fuertes diferencias artículo por artículo. “La baja impositiva que venden como histórica es, cuanto menos, engañosa”, disparó.

Referentes identificados con la línea deloreísta y con intendentes del interior plantaron reparos en gasto social, endeudamiento y la proyección del Inmobiliario Urbano. Para varios de ellos, apoyar en general pero rechazar en particular fue el modo de mantener equilibrio ,tras el pedido del Foro de Intendentes Radicales de dar vía libre a la financiación de obras para sus localidades durante el año próximo.

El rol de Rodrigo de Loredo también sobrevoló el debate: dirigentes radicales señalaron fuera de micrófono que el diputado insistió en “marcar diferencia” y evitar que el partido quede diluido ante un oficialismo consolidado. “Para ganar elecciones, hay que hacer oposición”, habría dicho ante intendentes que pedían acompañar sin peros el proyecto del Ejecutivo.

Pero no todos los legisladores radicales se alinearon a ese eje. El legislador de la UCR por el departamento Unión, Carlos Briner, fue contundente: “No es cierto que si no aprobamos este proyecto el interior se quede sin presupuesto. Yo voto en contra en general y en particular”, aseguró.

Tampoco acompañó con su voto Dante Rossi. Este último aprovechó además a despedir con cordiales palabras a Miguel Siciliano – fue su última sesión como legislador ya que tomó licencia y asumirá como Ministro de Vinculación) aseguró que “será un placer competir con él para aspirar a ser intendente de Córdoba en 2027”.

En cuanto al PRO, Oscar Tamis adelantó el acompañamiento en general —aunque advirtió sobre un 2026 “sin obras relevantes”—, y como otros legisladores radicales se desmarcó en artículos vinculados a agencias y programas sociales. Pero se encargó de aclarar que era su voto. Sus compañeros de banca, Patricia Botta e Ignacio Sala votaron todo en contra.

Rechazo tajante

Desde la izquierda, Encuentro Vecinal, el Frente Cívico y el liberalismo, los cuestionamientos fueron directos y el rechazo al Presupuesto, tajante.

Walter Nostrala (FC) denunció que el proyecto “atenta contra la transparencia” y contiene una “trampa” en el revalúo inmobiliario. Luciana Echevarría calificó el presupuesto como “de ajuste”, con énfasis en la caída de partidas sensibles.

Desde Encuentro Vecinal, Rodrigo Agrelo apuntó al endeudamiento para el año próximo y la trampa de otorgar “facultades extraordinarias para legislar impuestos”.

Uno de los discursos más encendido fue el de Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro), quien denunció que la toma de deuda prevista es inconstitucional si no se contaba con los dos tercios de los votos. “Si aprueban el artículo que faculta la toma de deuda con mayoría simple, iremos a la Justicia”, anticipó. A su juicio, Llaryora “pretende hipotecar el futuro de Córdoba para financiar su proyecto político”.

Del mismo modo, Agustín Spaccesi (LLA) votó en contra y acusó al Gobierno provincial de “inflar” los presupuestos de las agencias mientras áreas esenciales como salud, educación y seguridad crecen apenas 2%. “El discurso de achicar el Estado quedó para la campaña”, lanzó.

Cambios en bancas y movimientos internos

La antesala de la sesión también dejó tela para cortar. Durante la reunión de bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano hizo un balance político, recibió elogios y confirmó que el gobernador Martín Llaryora pidió explícitamente apoyar a Facundo Torres Lima. Acto seguido, Siciliano cedió la conducción del bloque y se mezcló entre los legisladores comunes.

Afuera, la sorpresa pasó por Juan Manuel Llamosas: el intendente electo se sentó en la sesión como legislador “raso” que no pasó desapercibido ante dos ausencias: la de Matías Chamorro y la Bernardo Knipscheer —este último para acompañar a Natalia De la Sota en su juramento en la Cámara de Diputados—.

Entre negociaciones de última hora, disidencias internas y discursos cruzados, el oficialismo finalmente consiguió la media sanción en general, y ganó también la pulseada en lo particular aunque de forma ajustada 36 a 34 votos. El Presupuesto, el Código Tributario y la Ley Impositiva 2026 espera ahora la segunda lectura, con una instancia intermedia que será la de la audiencia pública. La misma está prevista para el próximo martes 9 de diciembre, que promete volver a tensar el debate en la Unicameral.