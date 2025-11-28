Bullrich frente al conflicto con el AFA: " voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la asociación"

Otra estocada de la industria del juicio
El fallo que obliga a pagar una indemnización de 200 millones de pesos contribuye a la destrucción del trabajo en blanco
La ministra de Seguridad salió a respaldar a Juan Sebastián Verón, cuestionó la transparencia de la AFA y aseguró que hay numerosas irregularidades en el organismo rector del fútbol argentino sobre las cuales pondrá la mirada desde el Congreso.Nacional28 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Ante el conflicto entre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia y Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, la senadora electa y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que el Gobierno Nacional interverá en la entidad.
“Acá hay muchas irregularidades, me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la asociación”, aseguró Bullrich en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.
Al ser consultada sobre una posible intervención nacional de la AFA, la senadora electa dijo: “Eso algo que no puedo decir, no lo hemos hablado, estoy estudiando desde la perspectiva legal”.
“El país va hacia el orden, no hacia la discrecionalidad. Y en este camino, la AFA viene marcha atrás, en la discrecionalidad total”, sostuvo. Además, cuestionó a quienes rodean al presidente del organismo: “Está lleno de figurones alrededor de Tapia, con fortunas millonarias”.
Bullrich también criticó el sistema de votación interna dentro de la entidad. “¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección? ¿Por qué es una elección indirecta?”, planteó. Cuando el periodista recordó que actualmente solo votan setenta clubes, la dirigente retrucó: “Por supuesto, y acuérdese de que cuando casi cambia la AFA, apareció un voto de más. Treinta y ocho, treinta y ocho”.
“¿Qué poder de sanción tiene alguien que rompe la ley? ¿Cómo puede sancionar a alguien que rompe la ley?”, cuestionó a la entidad futbolera. En ese punto aludió al caso de Estudiantes de La Plata: “Por ponerse de espaldas, le metieron una sanción como si hubieran asesinado a alguien. Una cosa increíble”.
Así, la política reforzó la idea de que existen vínculos de dependencia entre la AFA y los clubes. “Los tiene de rehenes a los clubes”. Y siguió: “Hay relaciones de dependencia, no relaciones de libertad. ¿Dónde los tienen agarrados a los clubes?”.
En este contexto, Patricia Bullrich cuestionó a Chiqui Tapia: “No puede ser que todos saben que hay hijos y entrenadores, clubes que están acomodados, estadios que están acomodados”. Y agregó: “Si usted hace una consulta popular, Tapia no se queda un día en la AFA”.
En el marco de este conflicto, la ministra defendió al presidente del conjunto platense después de que el Tribunal de Disciplina de la AFA anunciara la sanción para Estudiantes por el "espaldazo".
"Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre. Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia", escribió en su cuenta de X.
