Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Bruno mete presión

El informante de la región le compartía al periodista el anuncio del intendente de Canals, Edgar Bruno.

Informante: ¿Vio lo que hizo Bruno en Canals para ir cerrando el año? Tiró cronograma completo de cobro de medio aguinaldo para los trabajadores municipales y hasta dejó una yapa: va a pagar bono de fin de año.

Periodista: Buena noticia para los trabajadores. ¿De cuánto el bono?

I: Son 400 mil pesos, que sumado al medio aguinaldo obvio que es un notición. Pero esto tiene un impacto político bastante fuerte.

P: ¿Por?

I: Porque le mete presión al resto. Siempre plantea lo mismo: “Acá se puede, si administrás bien”. Y ahora implícitamente los desafía a todos: “¿Y vos, intendente de tal pueblo, vas a tener cómo pagar?”.

P: Definitivamente, pone en agenda el bono mientras en otros municipios no andan ni cerca.

I: ¡Claro! Se habla de ajuste, de menos trabajadores, de más impuestos y en Canals salió lo del bono. Cómo juega el Edgar: con pocas palabras, les pone la mira a los otros intendentes por los compromisos de fin de año. Y sobre que ya venían con problemas para cerrar el calendario, ahora van a tener a los trabajadores pidiendo que hagan lo mismo en sus pueblos y ciudades.

P: ¿Cuánto le cuesta a Canals cumplir con ese compromiso?

I: Con el medio aguinaldo y el bono, son unos 70 millones de pesos. Y eso que estamos hablando de un municipio bastante más chico que otros. No sé, por ejemplo, cómo harán en Río Cuarto.

P: ¿Usted cree que pega cerca del Imperio este tiro de Bruno?

I: ¡Obvio! Siempre que puede le deja un regalito a (Guillermo) De Rivas.

El municipio desmiente el cierre de jardines maternales

El periodista dialogaba con su informante sobre los posibles recortes en la actividad de los jardines maternales, situación que fue denunciada por la oposición.

P: Che, ¿qué pasó al final con el lío de los jardines maternales? Los radicales salieron fuerte diciendo que el municipio los iba a cerrar y que se venía un recorte grande de personal.

I: Sí, pegaron primero. Hablaron de “incertidumbre”, de contratos que no se renovarían y de que el sistema quedaba en riesgo. Pero el Gobierno salió rápido a apagar el incendio. Se la hago corta: no hay cierres.

P: ¿Entonces?

I: Hay una movida política, obvio. El Gobierno asegura que el funcionamiento de los jardines maternales y las Salas Cuna está “garantizado” tanto para este ciclo como para el 2026. Y remarcaron que lo de la oposición se basó en “datos erróneos”.

P: Pero entonces, ¿por qué tanto ruido?

I: Porque hay algo en el medio: el municipio admitió que está revisando todo el sistema. Y cuando te hablan de “eficientizar recursos”, ya sabés que detrás puede venir algún recorte de roles o una reorganización interna.

P: O sea, no se cierran, pero el ajuste puede venir igual.

I: Exacto. La línea oficial es: continuidad asegurada, pero con una reingeniería del esquema. Lo que no quieren es que eso se traduzca en que “se caen los jardines”. Y de paso mandan un mensaje de calma a las familias.

P: Cierre de año movido.

I: Esto es un clásico de todos los años. La oposición denuncia un posible retroceso en las políticas sociales; el Gobierno acusa de desinformar y responde con continuidad y revisión. Pero el tema de fondo todavía está abierto. Habrá que esperar al comienzo del año que viene para ver qué decisiones tomó el Gobierno y se habrá reacción ante los posibles recortes de personal.