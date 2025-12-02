Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Milton Friedman, siempre presente

La periodista dialogaba con el informante sobre lo que dejó la última sesión del Concejo Deliberante en la que se abordó el Presupuesto Municipal 2026 y el pliego licitatorio para la Higiene Urbana en primera lectura.

Informante: Se dijo mucho del polémico comentario del “Kily” (Pablo Benítez) sobre los concejales que se “arrodillaron” ante la empresa de recolección de residuos. Pero yo quiero rescatar que lo vi un poquito más participativo a Mario Lamberghini, del Partido Libertario. Obviamente, citó en varias oportunidades a Milton Friedman.

Periodista: Siempre presente en sus discursos.

I: Claramente. Pero más allá de defender la mirada libertaria, noté que buscó confrontar un poquito más con la Muni. Cosa que hace unos meses directamente no ocurría. Ahora aprovechó su intervención para reclamarle por falta de respuesta a los pedidos de informe al secretario (Pablo) Antonetti. De ahí su cita a Friedman: “Primero los datos”.

P: ¿Está jugando un poco más fuerte?

I: Al menos discursivamente, sí. Y fue el único que creo que no acompañó ni el presupuesto ni el pliego licitatorio. Cuando en algunos casos, los otros bloques se abstuvieron o acompañaron. Pero en el caso de Mario, sí acompañó el artículo de la prórroga del actual contrato.

La pata del massimo en Río Cuarto

La periodista dialogaba con el informante tras conocer que el Frente Renovador ya tiene personería jurídica en Córdoba. El dirigente sindical local, Marcelo Espíndola, expresó que “es una alegría pero también una gran responsabilidad. Construir, hacer política, avanzar para intentar solucionar los problemas de la gente” e instó a “aprender de los errores”.

Informante: No sé si se está hablando lo suficiente de esto. Le comparto esto que publicó Espíndola. Hace rato que está trabajando en el esquema massista y me parece un dirigente con mucha trayectoria.

P: Si, no sé como estará ese armado a nivel local o quienes estarán pero Espíndola hace tiempo venía dialogando con varios militantes de esta línea. Con Tania Kyshakevych sobre todo. Y aunque no sé si esto tiene relación con Natalia (de la Sota), sé que Espindola estuvo acompañando su candidatura.

I: Claro. Tampoco sé bien cómo viene la mano pero me parece que no es menor que se esté gestando esto en la provincia. Y en Río Cuarto, hay que ver qué pasa. Hace tiempo que gran parte de los sectores del movimiento nacional y popular fueron absorbidos por el PJ provincial. En Río Cuarto ha sido así y hay sobradas muestras. Aunque a muchos no les guste que lo digamos. Y en medio, hubo gente que se quedó con ganas de seguir construyendo una alternativa y en buena hora si encontraron en el Frente Renovador esa posibilidad.

Más tiempo para el contribuyente que cumple

El periodista consultaba con su informante sobre la novedad respecto a la ampliación del plazo para inscribirse en el programa Contribuyente Cumplidor.

P: Che, ¿están estirando el plazo del Contribuyente Cumplidor? ¿Qué hay detrás de eso?

I: Sí, no les quedaba otra. Había muchos que estaban al día, pero no llegaban a cargar todo antes del 5 de diciembre.

P: Igual, la zanahoria del 40% es tentadora.

I: Claro. El 30% por estar al día más el 10% del pago anual. Es un alivio en un año bravo para los bolsillos, así que no está mal darle más tiempo al que se pueda sumar. Lo venden como gesto de sensibilidad fiscal. “Premiamos al que cumple”, dicen. Y, de paso, ordenan recaudación y en un cierre de año difícil. ¡Todo suma!

P: ¿Se anotó mucha gente?

I: Bastante. Sobre todo, porque lo podés pagar en bancos, Rapipago, los CGM, y hasta en seis cuotas sin interés con Cordobesa. Eso empuja.

P: Y vi que lanzaron un WhatsApp también.

I: Claro. Dos líneas abiertas y otro guiño: facilitan el trámite y de paso miden clima. Esto es más que recaudación. Es también prender el termómetro para ver cómo termina la gente este año delicado.



Se palpita el 2026 en la Uni

En el día que comenzó la preinscripción de estudiantes para el nuevo año universitario, el periodista consultaba con su informante en la casa de altos estudios sobre las expectativas que genera este paso.

Periodista: Nuevo año de inscripciones. ¿Qué genera esto entre tanto clima desfavorable para las universidades?

Informante: Lo mismo que en cada año: se refuerza el alcance que tiene la educación para nuestros jóvenes. No quiero adelantarme, pero se viene otro año con récord de inscriptos.

P: ¿En qué se basa para decir eso? Mire que se han sumado otras ofertas académicas entre los privados.

I: La Universidad pública y de calidad sigue siendo la opción más elegida. Representa al sector de la población que se esfuerza para avanzar, aunque la economía no ayude. No le rinden las campañas de desprestigio de lo público al presidente (Javier Milei) y se lo vamos a demostrar otra vez el año que viene.



En Río Cuarto, cerraron preventivamente cinco polideportivos

A raíz de una disposición provincial, en la Capital Alterna se cerraron de manera preventiva los polideportivos sociales (o al menos los espacios techados). Se debe al derrumbe de la estructura de dos polideportivos, tanto en Miramar como en la Capital. El militante opositor llegaba a la cronista con una inquietud.

Militante opositor: ¿Qué se sabe de los polideportivos? Más allá de la denuncia que hizo la provincia a la empresa que los construyó. ¿Puede llevar mucho tiempo que vuelvan a funcionar?

Periodista: No tengo tanta información como usted cree. Sé que se tiene que investigar y determinar si hay riesgo de que haya un derrumbe y por eso cerraron preventivamente todas esas estructuras techadas. O mejor dicho, suspendieron actividades y no puede ingresar nadie por temas de seguridad. ¿Cuánto tiempo llevará? No lo sé. Pero acá hay cinco polideportivos y habían sido muy demandados en su momento. Uno incluso se inauguró con Schiaretti cuando era candidato a presidente.

M O: De ese me acordaba, el de Jardin Norte. La vecinalista Graciela Correa había sido impulsora de ese pedido para los chicos del barrio. La verdad que yo reconozco muy bien esa política y todo lo que tenga que ver con deporte social. Solo espero que esto no se termine dilatando en el tiempo. A veces, los tiempos de la Justicia no se condicen con las necesidades de los ciudadanos.

P: Entiendo por qué piensa así. Esperemos que no se demore tanto en garantizar la seguridad. Después está todo el tema de la denuncia a la empresa que se encargó de construirlos pero eso ya es otro capítulo.