El ascenso de Estudiantes, oportunidad política para el 2026 del Mójica

Por Gabriel Marclé

El domingo, Río Cuarto vivió un día histórico: tras confirmarse el ascenso de Estudiantes a Primera División, un equipo local volverá a jugar en la máxima categoría después de 40 años —y será el cuarto cordobés en hacerlo durante el 2026. La celebración siguió ayer con la llegada del plantel campeón a la ciudad y un show que incluyó la presencia de Banda XXI, que convocó a miles de vecinos en el estadio celeste. Fue la ratificación de un logro deportivo cuya magnitud excede las canchas y que, sin dudas, también se proyecta en lo político.

Las salutaciones al León del Imperio llegaron desde Claudio “Chiqui” Tapia, el gobernador Martín Llaryora y figuras de todo el arco provincial. En Río Cuarto, uno de los gritos de gol más fuertes se escuchó en la Municipalidad. “Hoy se escribe una de las páginas más importantes de la historia del deporte riocuartense”, expresó el intendente Guillermo De Rivas, más identificado con Banda Norte, pero que celebra el hito del club más popular de la ciudad y lo vincula a un 2026 cargado de oportunidades.

Este martes, el jefe municipal recibirá al plantel en un acto en el Salón Blanco del Palacio de Mójica. Allí también se pondrá en valor el rol de la Fundación Deportes Río Cuarto, cuyo sello acompaña a la camiseta celeste desde hace años, razón por la cual el Municipio buscará mostrarse como parte del proceso que desembocó en el ascenso. “Esto es un antes y un después”, expresan desde el Gobierno local.

Se espera además la presencia del titular de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, quien podría dar alguna señal sobre el lugar de Estudiantes dentro del plan deportivo provincial. El extenista ya anticipó esa línea al declarar que “desde la Provincia seguiremos apoyando el crecimiento del fútbol y de todas las instituciones que, como Estudiantes, representan nuestros valores: esfuerzo, identidad y comunidad”.

Ese acompañamiento municipal y provincial promete ampliarse. El Gobierno pone sobre la mesa los potenciales beneficios del ascenso y evalúa los cambios necesarios para que Río Cuarto pueda desempeñarse como sede permanente del fútbol de Primera. Convertirse en anfitriona de equipos de todo el país cada fin de semana implica movimiento económico, comercial y turístico (por qué no, mayor seguridad) para una ciudad que viene sufriendo ingresos deprimidos. Incluso dentro del propio oficialismo se reconoce que el ascenso puede ser una plataforma de desarrollo a corto plazo, tanto económico como político. Después de todo, la gestión De Rivas instaló lo de “Río Cuarto, ciudad de grandes eventos”.

En ese marco, ya asoma la puja por la ampliación del estadio. El municipio pretende que el estadio “Antonio Candini” reciba todos los partidos del Celeste, aun cuando existan voces que imaginan llevar algunos encuentros de alta convocatoria —como un eventual cruce con Boca o River— a la capital provincial. En este punto, la presencia de Calleri en la estructura del Gobierno aparece como un aliado clave para convencer sobre la capacidad de Río Cuarto de consolidarse como plaza fuerte del deporte cordobés.

Lo cierto es que la capital alterna suma otro elemento para instalarse en la agenda positiva del Gobierno provincial, que en las últimas semanas viene destacando la ciudad como epicentro de “la obra pública más importante del país”: la Circunvalación, prevista para 2027. Una sucesión de buenas noticias para un distrito que venía relegado en los armados políticos del oficialismo y que ahora busca recuperar el lugar de influencia que supo tener. “La ciudad se ha preparado para esto mucho tiempo”, el mensaje que surge del entorno derrivista.

Capítulo Dagatti

En medio de los festejos, la situación judicial del presidente de Estudiantes, Alicio Dagatti, vuelve a proyectarse sobre la vida institucional del club y sobre la política local. Mientras la ciudad celebraba el ascenso, la causa que lo involucra por asociación ilícita avanzó un casillero clave: el fiscal Enrique Gavier pidió su elevación a juicio y la Cámara de Casación Federal aceptó trasladar el expediente al fuero nacional, donde se investigará su presunta participación como jefe de una estructura dedicada al ingreso de estupefacientes al penal de Bouwer.

El movimiento procesal —que lo mantuvo nueve meses detenido, entre diciembre de 2024 y agosto de este año— también alcanza a su hijo y a otros allegados, y vuelve a tensionar la imagen pública del dirigente en pleno apogeo deportivo. Se espera que Dagatti, considerado un actor vinculado al peronismo local, participe del acto en la Municipalidad, un gesto que inevitablemente tendrá lectura política, aunque amortiguada por el impacto del ascenso, que actúa como un bálsamo sobre una figura todavía envuelta en una causa judicial de alto voltaje.