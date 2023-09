Con Ganancias, Massa provoca (de nuevo) roces en el cordobesismo

Por Yanina Soria

Las tensiones que provoca en el cordobesismo el hecho de que dos de los cinco competidores presidenciales sean de origen peronista, seguirán al menos hasta el 22 de octubre.

Aunque sólo una porción del PJ provincial se anime a plantearlo públicamente, los cuestionamientos hacia el gobernador Juan Schiaretti crecen conforme se acerca su salida del poder provincial. Hay quienes creen demasiado costosa la estrategia de jugar nacionalmente sólo para sumar más diputados y peor aún, el coqueteo siempre latente con Juntos por el Cambio, mientras el peronismo nacional tiene rodando en esa carrera de tercios al ministro de Economía, Sergio Massa.

Y aunque desde el peronismo nacional nadie lo pidió públicamente como sí se atrevió a hacerlo Patricia Bullrich, todos imaginan que una eventual declinación del cordobés liberaría el voto peronista y, por ende, sería favorable para Massa. Pero como eso no sucederá más que en los sueños de quienes lo desean, la realidad es que en el camino hasta a octubre habrá varios choques entre Hacemos Unidos por Córdoba y Unión por la Patria. El gobernador no sólo no concederá ni medio guiño a su contrincante y ex socio de Alternativa Federal, sino que mientras más lo pueda correr por kirchnerista, más redituable le será en su terruño.

Sabe que Massa no la tiene fácil en esta provincia y exprimirá al máximo el gen anti K que los cordobeses ratifican desde años en cada elección. Pues, contrariamente, Schiaretti asume con claridad que depende casi exclusivamente de los votos de Córdoba para resolver con dignidad su participación el próximo 22.

Y aunque ni el massismo local ni el propio ministro-candidato buscan colisionar con el sucesor provincial, Martín Llaryora, el gobernador electo tampoco concederá gestos de apoyo a quien ve como un posible competidor en la carrera interna por la reconfiguración del PJ nacional; mucho menos, le soltaría la mano a quien todavía gobierna la provincia y con quien tiene un acuerdo político.

Como sea, Massa incomodó nuevamente al peronismo cordobés en las últimas horas al anunciar la suba del piso mínimo del impuesto a las Ganancias, abriendo, de nuevo, matices internos. Seguramente, algunos de ellos se materializarán cuando efectivamente el proyecto cuyo trazo grueso ya se conoció, llegue al Congreso. En principio, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Carlos Heller, dijo ayer se está evaluando citar para mañana a reunión informativa de la Comisión. El oficialismo nacional apura el tratamiento.

En ese sentido, nos es novedad que en el bloque de diputados schiarettista, la parlamentaria Natalia de la Sota suele plantarse y votar en disidencia; este podría se un nuevo caso.

Mientras el diputado Carlos Gutiérrez dijo que hay que esperar a que llegue el proyecto, la hija del ex gobernador José Manuel de la Sota, que sin sacar los pies del plato plantea disidencias con el cordobesismo de Schiaretti y Llaryora, respondió a la consulta de Alfil: “en principio, y sin conocer aún mayores detalles, me parece una decisión importante, en un contexto de dificultades económicas, aliviar la carga impositiva que sufren muchos trabajadores que por los efectos de la inflación estaban alcanzados por Ganancias injustamente. Más allá de todo esto y de los pormenores de la Ley que analizaremos, desde lo conceptual mi posición es clara: el salario que recibe un trabajador en relación de dependencia no es ganancia”.

No es la única que desde adentro de la estructura visibiliza las diferencias, pues a la primera reacción del propio Schiaretti tras el anuncio, le llovieron planteos del peronismo kirchnerista y del propio también. El cordobés trató a Massa de “Papa Noel con la plata de la provincia”, y hubo respuestas.

Todos siempre en el plano de las redes sociales, donde se libra gran parte de los cruces políticos, una de las que criticó al candidato de Hacemos por Nuestro País, fue la camporista Gabriela Estévez: “Schiaretti tiene en frente a los libertarios que quieren eliminar la coparticipación, y al peronismo que quiere bajarles impuestos a los trabajadores. Mirá a quién le pega. Ya sabemos a quién defiende”, disparó.

Bastante más directo fue el intendente de Leones, Fabian Francioni quien, sin filtro, lanzó: “Juan querido, con el respeto que te tengo, no hay poronga que te venga bien!!! Cómo decimos acá en el campo: sos como la gata flora. Ojo: el peronismo de Córdoba te va a castigar”. Por su lado, la legisladora de Hacemos por Córdoba, Tania Kyshakevych, una de las más contestatarias en los últimos meses, le achacó: “En vez de celebrar Schiaretti por los trabajadores, sale a criticar. Un peronista jamás se opondría a una medida que beneficia a los trabajadores. Evidentemente ya sabemos de qué lado está el Gobernador, en contra del peronismo”.

Por su parte, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, también salió al cruce del gobernador por este tema.

“Es una interpretación, pero lo que va a hacer el ministro es mandarlo al Congreso y allí será bueno que se discuta. Cuando ese dinero se vuelque directamente a la gente, vuelve a las provincias porque el cordobés consume. Lo que dijo es un criterio, pero yo no lo comparto”, señaló.

Lo cierto es que, más allá de estos chisporroteos, la Provincia busca abrir el paraguas frente al impacto que la medida de Massa podría tener en las arcas locales, “es poco serio e irresponsable hacer anuncios electoralistas con la plata ajena: el 61% de lo recaudado del Impuesto a las Ganancias es de las provincias”, dijo Schiaretti. Pues allí radica la principal preocupación blanqueada también por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, quien en diálogo con Cadena 3, tildó de “mamarracho tributario” la medida.