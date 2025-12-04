Soldano juró como diputada y la representación local se pinta de violeta
La flamante diputada nacional está cada vez más cerca del presidente pero aún no ha exhibido una foto con el mandatario. Río Cuarto ahora tiene tres bancas en el Congreso y dos de ellas pertenecen a La Libertad Avanza. El repaso por la representación local en Diputados durante los últimos años.Río Cuarto04 de diciembre de 2025Julieta Fernandez
Por Julieta Fernández
La Libertad Avanza sumó cinco bancas en la provincia de Córdoba y una de ellas es la de Laura Soldano. La influencer espiritual y deportista fitness cobró gran notoriedad en el primer semestre del 2025, cuando el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, la presentó en sociedad como la conductora de La Libertad Avanza en Río Cuarto. Desde allí, su figura alcanzó cierta popularidad en redes sociales y se impuso como la cara y referente del espacio en la Capital Alterna y los departamentos del sur.
Antes de las 14 hs del día de ayer, Laura Soldano ya había prestado juramento en la Cámara de Diputados y se mostró acoplada al resto de sus compañeros de bloque, cuya mayoría también debuta en la actividad legislativa (o incluso política). La legisladora nacional ingresa en una etapa clave de la Cámara Baja en la previa a la discusión de reformas que, desde la Casa Rosada, consideran claves para avanzar en el programa de gobierno de Javier Milei. El presidente asistió a la jura de los nuevos diputados junto a la secretaria de la presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
A partir de ahora, hay tres diputados nacionales de Río Cuarto y dos pertenecen al bloque libertario: Laura Soldano, libertaria pura y quien conduce el espacio a nivel local y la empresaria Belén Avico, quien asumió a fines del 2023 como “outsider” dentro del bloque Juntos por el Cambio. Recientemente y por pedido de Patricia Bullrich, Avico firmó el pase a La Libertad Avanza, espacio con el que votó en consonancia prácticamente desde que asumió el rol legislativo. En tanto, Carlos Gutiérrez es el único legislador nacional de Río Cuarto en representación del PJ cordobés.
Antes de Avico, Gutiérrez transitó un período en el que fue el único diputado de Río Cuarto pero, previamente, hubo diputados nacionales del PJ cordobés como Adriana Nazario y Agustín Calleri. En el caso de la UCR, por primera vez no habrá diputados nacionales por Córdoba en representación del partido pero, en los últimos años, hubo representación de la región con Marcos Carasso, ex intendente de General Cabrera y ex presidente de la UCR Córdoba.
Ahora se da algo que probablemente sea inédito con tres legisladores nacionales de la Capital Alterna. Más allá de pertenecer al mismo bloque, Avico y Soldano también presentan un perfil fuerte en favor del sector agropecuario y empresarial (recientemente, Avico se mostró en articulación con los empresarios del sector AgTech). En tanto, desde el equipo de la flamante diputada, aseguraron que tiene previsto presentar proyectos en beneficio del sector agroindustrial pero también en materia educativa.
La banca de Soldano, por ahora, no incidirá en un “recambio” de la conducción del partido en la ciudad. De hecho, la buena performance de LLA en la región bloqueó aquellos intentos de los sectores díscolos del esquema libertario que buscaban hacer pie en Río Cuarto. Ahora, la expectativa está puesta en el perfil que adoptará la influencer espiritual y si se mostrará proactiva y con una fuerte participación durante los debates o si, por el contrario, mantendrá el perfil bajo y se limitará a acompañar las reformas que impulsa el presidente Javier Milei.
El Imperio vuelve a la plana mayor y se activa la mesa llaryorista del sur
Ayer fue el debut de Juan Manuel Llamosas como legislador del oficialismo, un hecho que parece devolverle protagonismo al sur en el nuevo esquema del Panal. Con el exintendente en la Legislatura y Siciliano en modo territorial, se activa la rosca que busca reposicionar al peronismo frente al avance libertario.
Enroque corto en Río Cuarto
Llamosas estrena cargo en la Legislatura: su impacto en la región
Tal como lo había anticipado Alfil, el ex intendente de Río Cuarto será presidente provisional de la Legislatura y asumirá un rol más protagónico en la estructura provincial. Las expectativas de intendentes por contar con una línea “más directa” con el Panal y el escepticismo de dirigentes opositores.
Radicales, entre el reencuentro Parodi-Jure y la división con los “peluca”
Se empieza a reordenar el mapa interno de la UCR local, un proceso que ya tuvo señales de acercamiento entre Gonzalo Parodi y el exintendente Juan Jure. Mientras tanto, crece la distancia con los sectores alineados a La Libertad Avanza. Las tensiones ya impactan en el Concejo, donde Gabriel Abrile actúa por fuera de la agenda UCR.
Tensa reunión del bloque radical por el Presupuesto: sin consenso y con cuestionamientos indeclinables
A horas de la votación en primera lectura, el bloque radical enfrenta una interna que no afloja entre la presión de los intendentes y el rol opositor que varios legisladores no quieren resignar. Mientras tanto, Luis Juez ordenó su tropa sin medias tintas y anticipó un rechazo frontal al proyecto de Llaryora.
El nuevo rol Siciliano será clave para conservar la territorialidad del cordobesismo de cara al 2027
Tras aprobar en primera lectura el Presupuesto en la Unicameral, el legislador de Hacemos Unidos pedirá licencia a su banca este miércoles para asumir frente al nuevo Ministerio que le encomendó Llaryora. Niega que su candidatura a diputado haya sido testimonial y, por ahora, no habla de aspiraciones a suceder a Daniel Passerini en el Palacio 6 de Julio.
Enroque Corto
Del lado democrático de la historia | ¿Calma chicha? | Condenaron a la cúpula de Luz y Fuerza | En el Arzobispado están muy inquietos con el juego online
Llamosas estrena cargo en la Legislatura: su impacto en la región
Tal como lo había anticipado Alfil, el ex intendente de Río Cuarto será presidente provisional de la Legislatura y asumirá un rol más protagónico en la estructura provincial. Las expectativas de intendentes por contar con una línea “más directa” con el Panal y el escepticismo de dirigentes opositores.
Se reactivó el reclamo del bono y hay expectativa en los estatales
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
Municipalidad: control de daños y optimismo hacia lo que viene
La gestión se entusiasma con la idea de cruzar el ecuador del mandato en un estado de relativa paz, cerrando dos obras importantes -Maipú y Sagrada Familia-, disminuyendo el compromiso de las cuentas municipales con el Transporte y, sobre todo, habiendo contenido los rumores de “intervención”.