El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones a los granos: "Muy pronto serán solo un recuerdo del pasado"

Este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción a los impuestos del campo. "Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos", escribió en su cuenta de X.

La alícuota de la soja pasará de 26% a 24%, mientras que los subproductos de la misma se reducirán de un 24,5% a 22,5%. En tanto, el trigo y cebada bajó de un 9,5% a 7,5%; para maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5 por ciento. En tanto, se calcula que el impacto fiscal sería aproximadamente de US$ 500 millones.

El Ministro destacó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”. Además, subrayó que “seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”. El titular de la Hacienda precisó que el proceso depende de las condiciones de la economía: “Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida en que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

Caputo cerró su mensaje señalando que el objetivo del gobierno es mejorar la competitividad de la agroindustria y reforzar el rol del campo como motor de la economía argentina, responsable de cerca del 60% de las exportaciones nacionales.

"De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo", afirmó.

Bornoroini celebra la medida en sus redes: "Milei es el Presidente que más ha bajado las retenciones"

En respuesta al anuncio de Milei, el diputado nacional y armador del bloque de La Libertad Avanza en Córdoba celebró la nueva baja en su cuenta de X: "Lo vamos a seguir diciendo: Javier Milei es el Presidente que más ha bajado las retenciones. El campo argentino empieza a liberar su potencial. Muy pronto las retenciones serán solo un recuerdo del pasado".