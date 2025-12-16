Juan Pazo renunció como director del ARCA y el Gobierno designó a su reemplazo

La decisión fue oficializada a través del Boletín Oficial, y el titular fue reemplazado por Andrés Edgardo Vázquez, quién estaba al frente de la Dirección General Impositiva (DGI)

Este martes por la madrugada, el Gobierno Nacional anunció la renuncia del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

La decisión fue comunicada por el ministro de Economía a través de su cuenta de X y oficializada mediante el decreto 890/2025, emitido en el Boletín Oficial.

En su reemplazo, el Gobierno designó a Andrés Edgardo Vázquez, quien anteriormente estaba al frente de la Dirección General Impositiva (DGI). Los cambios se harán efectivos a partir del 18 de diciembre.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que estas modificaciones responden a la voluntad de Pazo de regresar al sector privado, aunque continuará colaborando con el ministro Luis Caputo para fortalecer la actividad privada y el crecimiento económico del país.

Por su parte, Caputo despidió a Pazo en sus redes, explicando que su paso por la cartera económica nacional "ha sido una pieza fundamental dentro del equipo económico". A su vez, expresó su deseo de "convencerlo en un futuro de volver al sector público" y le agradeció "infinitamente por los servicios prestados".

La designación de Andrés Vázquez al frente de ARCA es presentada como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo.

El flamante director de ARCA se destacó por su formación académica, con títulos de Licenciado en Administración y Contador Público obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), así como por su participación en múltiples cursos y seminarios relacionados con el control financiero y la prevención del lavado de dinero.

