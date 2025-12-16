Juan Pazo renunció como director del ARCA y el Gobierno designó a su reemplazo

Este martes por la madrugada, el Gobierno Nacional anunció la renuncia del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

La decisión fue comunicada por el ministro de Economía a través de su cuenta de X y oficializada mediante el decreto 890/2025, emitido en el Boletín Oficial.

En su reemplazo, el Gobierno designó a Andrés Edgardo Vázquez, quien anteriormente estaba al frente de la Dirección General Impositiva (DGI). Los cambios se harán efectivos a partir del 18 de diciembre.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que estas modificaciones responden a la voluntad de Pazo de regresar al sector privado, aunque continuará colaborando con el ministro Luis Caputo para fortalecer la actividad privada y el crecimiento económico del país.

Por su parte, Caputo despidió a Pazo en sus redes, explicando que su paso por la cartera económica nacional "ha sido una pieza fundamental dentro del equipo económico". A su vez, expresó su deseo de "convencerlo en un futuro de volver al sector público" y le agradeció "infinitamente por los servicios prestados".

La designación de Andrés Vázquez al frente de ARCA es presentada como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo.

El flamante director de ARCA se destacó por su formación académica, con títulos de Licenciado en Administración y Contador Público obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), así como por su participación en múltiples cursos y seminarios relacionados con el control financiero y la prevención del lavado de dinero.