Alvarez Rivero mostró su apoyo hacia Milei en Davos: "La libertad es el camino"

Venezuela liberó a 24 presos políticos durante un operativo nocturno
La mayoría de los presos políticos fueron excarcelados de La Crisálida, la carcel donde se encuentra detenido el gendarme Nahuel Gallo.
La senadora nacional y uno de los referentes principales del oficialismo en el poder legislativo, manifestó su apoto hacia el presidente horas previas a su disertación en el Foro Económico Mundial.Política21 de enero de 2026Redacción Alfil
La senadora nacional por Córdoba Carmen Álvarez Rivero, una de las principales voces oficialistas en el Congreso, se refirió a la presencia del presidente Javier Milei en Foro Económico Mundial de Davos, donde ofreció una nueva disertación ante líderes políticos, empresarios y financieros internacionales.
En un mensaje publicado esta mañana, y en un claro intento de acercamiento político en el año previo a las elecciones de 2027, la legisladora subrayó que Milei "vuelve a disertar en el Foro Económico Mundial de Davos, ofreciendo sus ideas a los demás actores de la economía internacional".
"Argentina le muestra al mundo el trabajo de @fedesturze y de todo el equipo de gobierno: que las regulaciones frenan el crecimiento y que la Libertad es el camino. VLLC!", escribió Álvarez Rivero, en referencia al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Durante la jornada, Milei ya mantuvo reuniones de alto nivel: se encontró con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y expuso su plan económico en el seminario a puertas cerradas “Country Strategy Dialogue on Argentina”, dirigido a CEOs y directivos de firmas financieras globales.
En esos encuentros, según fuentes oficiales, el mandatario hizo un balance de las medidas implementadas y adelantó los próximos pasos de su gestión, insistiendo en la apertura comercial y en el rechazo a regulaciones que —según su visión— obstaculizan el crecimiento.
La agenda del presidente incluyó también un encuentro con el presidente ejecutivo del Foro, Børge Brende, antes de su intervención principal en el plenario, prevista para las 11:45 hora argentina (aproximadamente 15:45 en Suiza). Medios internacionales y locales transmitieron en vivo tanto la llegada de Milei a Davos —donde volvió a lucir su característico mameluco de YPF— como los preparativos para su discurso, que se espera continúe con críticas a la agenda “woke”, defensa del libre mercado y énfasis en el “milagro económico” que, según el gobierno, se está produciendo en Argentina.
La participación argentina en esta edición del Foro —que reúne a cerca de 3.000 líderes de más de 130 países— ocurre en un momento de tensiones geopolíticas globales, con especial atención en las declaraciones de Trump y sus implicancias para Europa y el resto del mundo. Desde el oficialismo se interpreta la presencia de Milei como una oportunidad para posicionar al país como referente de las ideas de derecha liberal y atraer inversiones extranjeras.
El presidente estadounidense afirmó que buscará permanecer en el mando mientras reconstruye el sector petrolero del país. El mismo también sugirió que en el futuro podría viajar a la nación bajo supervisión del país norteamericano
A cuatro días de la detención de Nicolás Maduro en la "Operación Resolución Absoluta" ejecutada por EE. UU. en Caracas, el Departamento de Estado estadounidense informó sobre la conversación entre su titular, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores argentino.
Estados Unidos secuestró a Maduro contra todas las reglas, las mismas que dejaron de tener razón de ser al no poder resolver una dictadura
La decisión fue oficializada a través del Boletín Oficial, y el titular fue reemplazado por Andrés Edgardo Vázquez, quién estaba al frente de la Dirección General Impositiva (DGI)
Ante el Comité de Ética de la CONMEBOL, la exministra de Seguridad denunció a ambos dirigentes por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la organización sudamericana.
La parte más entusiasta del cordobesismo celebra que “sobren” candidatos. Algunas consideraciones sobre el método de definición de nombres.
Calvo con seguidilla de intendentes | Para el oficialismo, recién aparecen los naranjitas | El potencial del GRC | ¿Novedades del acuerdo?
La firma de la diputada cordobesa en un proyecto de ley impulsado por Unión por la Patria y acompañado por distintos bloques, activó lecturas sobre un posible reordenamiento peronista en el Congreso con proyección al 2027. Desde su entorno lo negaron de plano y apuntaron contra los sectores que alimentan esa lectura.
El santafesino de Provincias Unidas viene a la inauguración del Festival de Folclore pero en el Panal no confirman la presencia de Llaryora en el evento. Sí habrá recibimiento y charla en Córdoba, con la reforma laboral como telón de fondo. Jerónimo y Sola, en agenda. Sereno, con un pie afuera de la gestión.
Seis intendentes de San Justo, departamento de Martín Llaryora, cruzaron el charco y se alistaron en las filas de LLA. En la cosecha de intendentes que ensaya Rodrigo de Loredo, no hay anzuelo que alcance para quienes apuestan por las ideas de la libertad.