Alvarez Rivero mostró su apoyo hacia Milei en Davos: "La libertad es el camino"

La senadora nacional por Córdoba Carmen Álvarez Rivero, una de las principales voces oficialistas en el Congreso, se refirió a la presencia del presidente Javier Milei en Foro Económico Mundial de Davos, donde ofreció una nueva disertación ante líderes políticos, empresarios y financieros internacionales.

En un mensaje publicado esta mañana, y en un claro intento de acercamiento político en el año previo a las elecciones de 2027, la legisladora subrayó que Milei "vuelve a disertar en el Foro Económico Mundial de Davos, ofreciendo sus ideas a los demás actores de la economía internacional".

"Argentina le muestra al mundo el trabajo de @fedesturze y de todo el equipo de gobierno: que las regulaciones frenan el crecimiento y que la Libertad es el camino. VLLC!", escribió Álvarez Rivero, en referencia al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Las reuniones de Milei en Davos previo a su discurso

Durante la jornada, Milei ya mantuvo reuniones de alto nivel: se encontró con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y expuso su plan económico en el seminario a puertas cerradas “Country Strategy Dialogue on Argentina”, dirigido a CEOs y directivos de firmas financieras globales.

En esos encuentros, según fuentes oficiales, el mandatario hizo un balance de las medidas implementadas y adelantó los próximos pasos de su gestión, insistiendo en la apertura comercial y en el rechazo a regulaciones que —según su visión— obstaculizan el crecimiento.

La agenda del presidente incluyó también un encuentro con el presidente ejecutivo del Foro, Børge Brende, antes de su intervención principal en el plenario, prevista para las 11:45 hora argentina (aproximadamente 15:45 en Suiza). Medios internacionales y locales transmitieron en vivo tanto la llegada de Milei a Davos —donde volvió a lucir su característico mameluco de YPF— como los preparativos para su discurso, que se espera continúe con críticas a la agenda “woke”, defensa del libre mercado y énfasis en el “milagro económico” que, según el gobierno, se está produciendo en Argentina.

La participación argentina en esta edición del Foro —que reúne a cerca de 3.000 líderes de más de 130 países— ocurre en un momento de tensiones geopolíticas globales, con especial atención en las declaraciones de Trump y sus implicancias para Europa y el resto del mundo. Desde el oficialismo se interpreta la presencia de Milei como una oportunidad para posicionar al país como referente de las ideas de derecha liberal y atraer inversiones extranjeras.