Último tirón en el Concejo, con Presupuesto y algo más

Por Carolina Biedermann

Arranca el último tirón en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, con dos sesiones largas en las que se tratarán temas fundamentales para el 2026. El Presupuesto 2026 y los convenios urbanísticos son los dos puntos que intensificaron el debate en las comisiones y ya están listos para ser tratados en el recinto.

Si bien este jueves hay sesión, en donde se tratarán temas interesantes para la ciudad, el plato fuerte del año se servirá el lunes, con debate pero con mayoría oficialista, situación que garantiza la aprobación de los proyectos.

Como la sesión caería el 25 de diciembre, se decidió pasar la discusión para el lunes 22. La agenda marca principalmente el tratamiento del Presupuesto municipal 2026, paquete que está listo para el recinto después de haber terminado con las audiencias públicas.

La Comisión de Economía y Finanzas acompañó por mayoría el proyecto de Presupuesto 2026, que asciende a la suma de $6.863.916.307,76.

El bloque de la UCR confirmó que votará a favor del proyecto en general, con disidencias en lo particular. A su vez, pidieron contar con datos de la ejecución presupuestaria del 2025 para poder comparar lo que viene en 2026.

El segundo tema clave a tratar, en donde la oposición puso el ojo en las últimas semanas, es el de los nuevos convenios urbanísticos que mandó el Ejecutivo al Concejo en los últimos días.

Con mayoría en el oficialismo, se espera que el próximo lunes se apruebe el presupuesto para el año que viene, tanto en general como en particular, como así también los convenios urbanísticos.

Para este jueves los temas son variados. El concejal Sergio Piguillem avanzó con una nueva ordenanza que establece una campaña de concientización sobre los efectos nocivos de la pirotecnia.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en comisión y apunta a reforzar el cumplimiento de las prohibiciones vigentes mediante acciones educativas y culturales, especialmente en la antesala de las fiestas de fin de año. La campaña tendrá una duración mínima de quince días y pondrá el foco en el impacto negativo que el uso de fuegos artificiales genera en personas con trastornos del espectro autista y en los animales.

“Las prohibiciones al uso de pirotecnia rigen desde hace años en Córdoba. Pero al aspecto normativo hay que acompañarlo con el empuje educativo y cultural. En eso tiene que estar el Estado y así lo buscamos con esta iniciativa”, dijo el concejal.

La última novedad para este jueves es el tratamiento en el recinto del primer “Polígono de Actuación Concentrada”, una iniciativa que busca generar condiciones óptimas para el desarrollo de zonas de la ciudad que han quedado relegadas. Estas condiciones buscan fomentar la llegada de inversores que revaloricen los sectores.

La región que se tratará en esta sesión es la de “Güemes Sur”, que va desde el Hospital Misericordia hasta la avenida Pueyrredón. Este proyecto se trató en la Comisión de Desarrollo Urbano.