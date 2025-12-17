Daniele: "Si la Provincia hace una consulta popular, perdemos 9 a 1, lo sabemos"

Carolina BiedermannProvincial16 de diciembre de 2025
La elección de Leonel Chiarella como presidente de la UCR reconfiguró el tablero nacional. En Córdoba, dejó ganadores claros, ausencias ruidosas y un dilema estratégico que vuelve a tensar al partido frente al peronismo y al Frente Cívico.
Yanina Soria16 de diciembre de 2025
Con la incorporación de Juan Manuel Aráoz a la secretaría de Seguridad, el gobierno busca darle mayor fortaleza a la gestión diaria de Seguridad. Lito Bevilacqua pasa al ministerio de Miguel Siciliano. Apuesta política por Juan Pablo Quinteros.
Gabriela YalangozianProvincial16 de diciembre de 2025
Comenzará a debatirse este martes en una comisión conjunta en la Legislatura, pero los legisladores de la oposición y los jubilados temen que el oficialismo capitalice el reclamo popular para avalar un proyecto de emergencia de la Caja Previsional y que prevé topes en las jubilaciones más altas.
Bettina MarengoProvincial17 de diciembre de 2025
La idea es dictaminar y llevar al recinto legislativo una iniciativa que combina el proyecto de las jubiladas docentes (inviable para el gobierno tal como está) con topes de haberes y más aportes al sistema previsional. Reunión tensa con gremio: por qué no le reclamaron a Milei.
Redacción AlfilEnroque Corto17 de diciembre de 2025
Se fue Tillard pero quedan cordobeses con Milei | El SEP mueve las fichas antes de las Fiestas | Córdoba Abierta pide salir de la indefinición y modernizar la UCR | De la Sota con la Caja