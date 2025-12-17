Daniele: "Si la Provincia hace una consulta popular, perdemos 9 a 1, lo sabemos"

El titular del SUOEM criticó el proyecto presentado por el legislador Facundo Torres Lima

17 de diciembre de 2025
El secretario general de Suoem, Rubén Daniele, criticó este miércoles el proyecto propuesto por el legislador radical, Facundo Torres Lima, quien esta mañana afirmó que habrá modificaciones para sanear la Caja de Jubilaciones.

El proyecto busca sanear la Caja de Jubilaciones mediante un nuevo esquema de aportes previsionales progresivos que van del 2% al 8%, la declaración de la emergencia previsional por 5 años y el aumento al 82% para los que menos cobran. También se contemplan cambios en los que se eliminará el artículo del Código Tributario y se suspenderá el Fondo Complementario (que hoy descontaba un 4%).

En ese marco, Daniele cuestionó las medidas y afirmó que no abordan el problema de fondo del déficit previsional. El sindicalista planteó que quizás sea el momento de una "consulta pública" por parte de la provincia sobre la financiación de las jubilaciones de los empleados públicos y sugirió que la sociedad cordobesa, de manera "abrumadora", plantearía que "los empleos públicos financien sus jubilaciones".

En ese sentido, sostuvo que los regímenes especiales (salud, educación, policía), que representan el 90% de los aportantes, fueron establecidos por decisión ciudadana y deberían ser financiados por rentas generales (impuestos de todos los ciudadanos), no solo por los trabajadores estatales.

"Yo voy a decir no, que siga el régimen y lo quiero pagar con mis impuestos, porque todos pagamos impuestos, yo quiero seguir pagando con mis impuestos, yo soy un cordobés que piensa que tiene que seguir de rentas generales", afirmó Daniele durante una entrevista con La Voz del Interior. 

El sindicalista propuso que la solución de dicho déficit radica en "blanquear" el trabajo precario existente en la provincia y los municipios, lo que generaría ingresos adicionales sin necesidad de más recortes a los activos.

También cuestionó la postura del gobernador Martín Llaryora al considerar: "Es la tercera vez que Llaryora hace esto a los gremios. A nosotros nos lo hizo en plena pandemia. Ahora terminan las clases y vienen las fiestas. Pero vamos a hacer todo lo que podamos hacer. La decisión es seguir la pelea".

