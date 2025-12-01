Piguillem pide concientización sobre los efectos nocivos de la pirotecnia

El concejal radical llevó al Concejo Deliberante un proyecto para promover el fin del uso de artificios durante las fiestas, "son costumbres anticuadas", confirmó.

Municipal01 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
WhatsApp Image 2025-12-01 at 17.58.59

Por Redacción Alfil

Este lunes el concejal de la UCR, Sergio Piguillem, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante ligado a una campaña de concientización sobre los efectos nocivos de la pirotecnia durante las festividades de fin de año. La ordenanza tiene el objetivo de lograr llevar a cabo la campaña antes de las próximas fiestas.

"La sociedad se ha relajado y los que sufren los fuegos artificiales terminan pasándola muy mal en las fiestas. Debemos tomar cartas en el asunto con firmeza otra vez y superar esas costumbres que ya son anticuadas", expresó el concejal acerca de su proyecto.

La ordenanza del radical busca establecer un cambio en las costumbres festivas, teniendo en cuenta los efectos que la pirotecnia produce en personas con trastornos del espectro autista y en animales. Se estima que la campaña dure, al menos, quince días, las dos semanas previas a las fiestas.

"Las prohibiciones al uso de pirotecnia rigen desde hace años en Córdoba. Pero al aspecto normativo hay que acompañarlo con el empuje educativo y cultural. En eso tiene que estar el Estado y así lo buscamos con esta iniciativa”, concluyó el edil.

Te puede interesar
18-02-25-municipalidad-11x

Un nuevo orden amenaza a los caciques del PJ Capital

Felipe Osman
Municipal26 de noviembre de 2025

El reordenamiento del partido separaría las responsabilidades partidarias de la articulación entre territorio y gestión. En paralelo a los presidentes de seccional, se empoderaría a gestores. ¿Realidad o ultimátum?

ilustra-passerinni-en-espejo-con-milei-y-llaryora

Presupuesto: en espejo con Llaryora, Passerini ofrenda baja impositiva

Felipe Osman
Municipal20 de noviembre de 2025

El intendente enviará al Concejo un Presupuesto con reducción en las alícuotas del principal tributo, Comercio e Industria, y un techo igual a la inflación para el Inmobiliario Urbano y Automotor. En línea con la Provincia, el Palacio 6 de Julio interpreta “el signo de los tiempos”.

presupuesto-2025-municipalidad

Opositores y oficialistas, igual de intrigados por el Presupuesto Municipal

Felipe Osman
Municipal19 de noviembre de 2025

El Ejecutivo no suelta pista. Lo único cierto es que el Presupuesto entrará al Concejo el jueves para empezar a ser tratado la semana próxima. Los opositores, expectantes, se preparan para detectar “trampas”. Los oficialistas, para saber si sufrirán daños colaterales por la reducción/reordenamieno de la estructura municipal.

Lo más visto
diagonal-kicillof-vacas

Impuesto al pedo

Javier Boher
Nacional01 de diciembre de 2025

Una legisladora kirchnerista de Buenos Aires quiere cobrar una absurda tasa al metano que genera la digestión de las vacas

enroque-schiaretti (3)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto01 de diciembre de 2025

Llaryora (y muchos otros) saludaron a Estudiantes | Las 62-O lanzaron su regional San Justo | Rambaldi hace los deberes

ilustra-milei-viaja-a-cordoba (1)

Doblete de Milei (y Bornoroni) en Córdoba

Felipe Osman
Provincial01 de diciembre de 2025

El presidente tiene fechadas dos visitas a la provincia en la primera quincena de diciembre. El diputado, por su parte, celebró dos reuniones este fin de semana. La segunda fue el sábado, en el Botánico. La más importante sucedió apenas horas antes, sin aliados y sin cassette.