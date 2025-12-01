Piguillem pide concientización sobre los efectos nocivos de la pirotecnia

Piguillem denunció a funcionarios municipales por irregularidades
El concejal radical llevó al Concejo Deliberante un proyecto para promover el fin del uso de artificios durante las fiestas, "son costumbres anticuadas", confirmó.
Por Redacción Alfil
Este lunes el concejal de la UCR, Sergio Piguillem, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante ligado a una campaña de concientización sobre los efectos nocivos de la pirotecnia durante las festividades de fin de año. La ordenanza tiene el objetivo de lograr llevar a cabo la campaña antes de las próximas fiestas.
"La sociedad se ha relajado y los que sufren los fuegos artificiales terminan pasándola muy mal en las fiestas. Debemos tomar cartas en el asunto con firmeza otra vez y superar esas costumbres que ya son anticuadas", expresó el concejal acerca de su proyecto.
La ordenanza del radical busca establecer un cambio en las costumbres festivas, teniendo en cuenta los efectos que la pirotecnia produce en personas con trastornos del espectro autista y en animales. Se estima que la campaña dure, al menos, quince días, las dos semanas previas a las fiestas.
"Las prohibiciones al uso de pirotecnia rigen desde hace años en Córdoba. Pero al aspecto normativo hay que acompañarlo con el empuje educativo y cultural. En eso tiene que estar el Estado y así lo buscamos con esta iniciativa”, concluyó el edil.
