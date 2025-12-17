Enroque Corto

Se fue Tillard pero quedan cordobeses con Milei

Se fue Daniel Tillard del Banco Nación y ya no quedan funcionarios del schiarettismo en las primeras líneas del gobierno de Javier Milei. Casi.

Informante: El gobierno nacional reemplazó a Tillard, ex Bancor, por Darío Wasserman, su actual vice.

Alfil: Se fue Franco Moggeta de Transporte, Osvaldo Giordano de Anses... Ya no hay cordobeses...

Informante: Cómo que no! Queda Alejandra Monteoliva en Seguridad, el cargo más alto para una cordobesa en el gobierno de La Libertad Avanza, hasta ahora.

Alfil: Claro, pero ella no es de la troupe schiarettista.

Informante: Y queda el exdiputado Andres Guzman, en el Anses, como director general de Relaciones Institucionales, Laborales y Comunitarias.

Alfil: Bueno, no es poco.

El SEP mueve las fichas antes de las Fiestas

Un informante cercano a la dirigencia del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba (SEP) envió a la redacción de Alfil una nota que el secretario general Sergio Castro envió el lunes al Secretario General de la Gobernación, David Consalvi.

Informante: Acá tiene la nota para que no me diga luego que no le aviso. El SEP ya movió ficha antes de las Fiestas para que no los sorprenda el Gobernador con un decreto declarando asueto el 24 y el 31.

Periodista: ¿Pero esas no fueron las fechas que resolvió la Nación para los asuetos de los empleados nacionales?

I: Exacto. Pero en Córdoba el SEP está pidiendo que sean el viernes 26 de diciembre de 2025 y viernes 2 de enero de 2026. El pedido ya está sobre el escritorio del secretario general de la Gobernación.

P: O sea que buscan un fin de semana extra largo…

I: Bien armado. Eso facilitaría a nuestros afiliados los encuentros familiares, aliviar traslados y costos, y garantizar que los empleados públicos y los equipos de salud puedan pasar las Fiestas con algo de respiro.

P: ¿Y cómo lo ven? ¿Llaryora les dará un guiño?

I: En el sindicato confían en una respuesta favorable. Dicen que sería un gesto político y social. Porque aunque el SEP se una a la movilización de gremios este miércoles contra la suba del 4% en los aportes (recuerde que el miércoles anterior no participó de la marcha), del lado del Gobierno aún les deben respuesta al pedido de un bono navideño.

Córdoba Abierta pide salir de la indefinición y modernizar la UCR

El espacio cerró el año con un mensaje hacia adentro del radicalismo cordobés: renovación, territorio y una alternativa de poder que deje atrás la nostalgia.

Periodista: ¿Qué dejó el cierre de año de Córdoba Abierta?

Informante: Un mensaje claro: el radicalismo de Córdoba no puede seguir cómodo en la indefinición. Hay que modernizar el partido y construir una opción real de poder.P: ¿Apunta solo a lo provincial o también a lo nacional?

I: ambos planos. La elección de Leonel Chiarella en el comité nacional es leída como una señal de renovación y gestión que el radicalismo necesita replicar en Córdoba.

Periodista: ¿Cuál es el diagnóstico interno?

Informante: Que al partido le falta coherencia y decisión. Hay mucha historia, pero hoy la sociedad pide respuestas concretas, no debates eternos ni nostalgia.

Periodista: ¿Y el camino?

Informe: Territorio, diálogo y síntesis entre experiencia y juventud. Menos rosca y más escucha de los problemas cotidianos de los cordobeses.

Periodista ¿Es un mensaje para 2026?

Informante: Totalmente. Córdoba Abierta cree que el radicalismo tiene futuro si se anima a salir del molde y a disputar poder en serio, lejos de los extremos.

De la Sota con la Caja

De la Sota exigió que el Presupuesto nacional garantice fondos para la Caja de Jubilaciones

Informante: Natalia de la Sota reclamó en la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja que se incorpore en el proyecto de ley de Presupuesto “una garantía imprescindible” para los fondos de la Caja de Jubilaciones de Córdoba y de otras doce provincias.

Alfil: Justo en medio de la disputa de Llaryora con los gremios por la Caja.

Informante: Dijo la diputada que "lo que pretendemos desde Defendamos Córdoba es asegurar los derechos de jubilados y pensionados, que siguen siendo la variable de ajuste de este modelo económico”. En ese marco, De la Sota solicitó la incorporación al Presupuesto del articulado de un

proyecto de su autoría —ya girado a la comisión— que establece la obligación de que la administración nacional garantice, todos los meses y sin excepción, la transferencia efectiva de los fondos correspondientes a las cajas de jubilaciones no transferidas.