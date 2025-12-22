San Francisco cierra el año con vacantes claves en la Justicia Federal y un exfiscal a punto de la cárcel

Por Franco Cervera

El año judicial en San Francisco se va con panorama de incertidumbre, porque si bien se dieron designaciones y están en marcha algunos nuevos funcionarios en la Justicia Provincial, el cierre del 2025 mantiene las mismas preocupantes vacantes en la Justicia Federal. La ciudad del este cordobés, continúa sin fiscal federal y juez federal propio.

Tal panorama, se da en distintos puntos de la Provincia por decisión del Gobierno de Javier Milei, donde en Córdoba se aguarda por la designación del magistrado a cargo del Juzgado Número 1 y la Cámara Federal de Apelaciones. También se aguardan vacantes para los Tribunales Orales 1, 2 y 3, y en el interior, los Juzgados de las ciudades de Villa María y San Francisco.

La situación de San Francisco es realmente particular. Por un lado, el juez federal que ocupaba el cargo titular en la ciudad era Pablo Montessi, sin embargo, en agosto de 2024 el magistrado falleció de manera repentina. Ese puesto es subrogado momentáneamente por Sergio Pinto, quien es el juez Federal de Bell Ville.

Mientras que la fiscalía Federal quedó vacante luego de que destituyeran a Luis María Viaut, condenado por corrupción. Actualmente lo subroga la fiscal de Villa María, María Marta Schianni, quien lleva varios años con esa doble responsabilidad.

“Lo Federal es más grave porque no tenemos ni juez ni fiscal. Se abrió la inscripción para la designación de juez, el examen sería en febrero, pero hay que cubrir tres cargos en la provincia, uno en Villa María, otro en Córdoba y el restante en San Francisco”, sostuvo tiempo atrás Alberto Arrieta, presidente del Colegio de Abogados de San Francisco.

Cerca de la cárcel

El caso del exfiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, puede sentar un importante precedente, dado que estaría a un paso de la cárcel luego de ser condenado en abril de 2022 a cinco años de prisión por el Tribunal Oral 2 (TOF2) de Córdoba por cobrar dinero para “frenar” una investigación y por tráfico de influencias. Además, fue sentenciado al pago de una multa de seis millones de pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Pese a esto continua en libertad por las calles de la ciudad. La novedad es que semanas atrás la Cámara Federal de Casación Penal rechazó su recurso interpuesto, por lo que se confirma la sentencia.

Para el común de la sociedad debería ir a la cárcel de manera inmediata, sin embargo, existen algunas herramientas legales que el letrado seguramente podrá aplicar. Entre ellas presentar un recurso extraordinario, el cual ya fue rechazado, y ahora interpuso un recurso de queja para dilatar lo que debería ser una condena justa en prisión. Mientras tanto, Viaut, quien tenía la responsabilidad de investigar las causas de narcotráfico a gran escala, la trata de personas y evasión fiscal pero se corrompió, sigue en libertad por la ciudad como si nada hubiera ocurrido.

Muchos postulantes, pocas designaciones

En la primera parte del año, el Consejo de la Magistratura de la Nación concretó seis concursos claves para la cobertura de cargos vacantes en la Justicia Federal de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Misiones, en un proceso que incluyó la realización de exámenes escritos en los que participaron cientos de aspirantes.

Los exámenes se desarrollaron entre febrero y marzo y estuvieron supervisados por integrantes del cuerpo, entre ellos la vicepresidenta del Consejo y jueza Agustina Díaz Cordero; la presidenta de la Comisión de Selección, Fernanda Vázquez; la vicepresidenta de la Comisión de Disciplina, Alejandra Provítola; el juez Diego Barroetaveña; los abogados César Grau, Alberto Maques y Jimena De la Torre; y el diputado Álvaro González, titular de la Comisión de Administración y Finanzas.

En febrero iniciaron las pruebas de oposición del Concurso N° 490 para cubrir una vacante en el Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Córdoba, con 189 inscriptos. Luego se desarrolló el Concurso N° 517 para el Juzgado Federal de San Francisco, también en Córdoba, con 157 postulantes, para cubrir la vacante luego del fallecimiento del juez Pablo Montessi. Finalmente fue el turno del Concurso N° 514 para el juzgado federal de Villa María, en la misma provincia, con 179 inscriptos. Un día más tarde se tomó la prueba del Concurso N° 516, destinado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Córdoba, con igual número de inscriptos.

Pese a estos concursos, llegamos al cierre de año y no hubo avances concretos sobre la designación del nuevo juez federal para estos juzgados.