Enroque Corto

Sincericidio en la 13

Olga Riutort, la dirigente está más allá del bien y del mal, y se atrevió a decir lo que muchos no dicen por decoro.

Informante: vengo en mula, trayéndole información del 12 de diciembre. Tarde, pero seguro. El 12 de diciembre, Olga Riutort hizo una cena de fin de año con jubilados.

En su discurso dijo públicamente que la gestión en la ciudad es “muy mala”.

Periodista: Olga sin filtro

Informante: tal cual. Olga no tiene compromisos como para ponerse el bozal.

Aplausómetro en los pagos de Llaryora

El viernes a la mañana en el edificio de Tribunales Provinciales de San Francisco se vivió otro acto de reclamo. En ese contexto, el periodista se contactó con una fuente judicial que presenció el llamo “aplausómetro”.

Periodista (P): Hola doctor ¿Cómo le va? Tendrá novedades sobre la causa que le consulté la semana pasada.

Fuente judicial (F.J): Hola. No, no hubo avances sobre ese tema. Pero le voy a pasar un video de algo importante que pasó en Tribunales.

P: ¿A ver de qué se trata?

F.J: Es un video del “aplausómetro” que se realizó en el espacio principal de Tribunales este viernes a la mañana. Es un reclamo del personal y funcionarios judiciales hacia la nueva Reforma Previsional que impulsa el Gobierno Provincial.

P: Bueno, bueno. Otro reclamo desde los trabajadores judiciales. En el año ya fueron varios, se les hizo costumbre.

F. J: Sí, este es importante. La mayoría entiende que se le va a reducir su salario para financiar la caja. Hay preocupación por acá.

P: Ok, gracias por la info. Vamos darle curso a su reclamo también. Acá sí hay pluralidad, vio doctor. Espero novedades de la causa judicial…

Ojos en Alerta cumplió su primer aniversario

El informante peronista conversaba con el periodista, que le buscaba la vuelta al enroque del día.

Informante Peronista: Mire, es muy domingo, y muy fin de año, no espere granes novedades…

Periodista: Ja, ja… cuando se ataja por adelantado, ya empiezo a sospechar.

I.P.: Pero atienda: Ojos en Alerta cumplió su primer aniversario. Y aunque a usted le pueda parecer que el onomástico es intrascendente, no es tan así…

P.: Aja… ¿por?

I.P.: Es fácil. El programa provincial de seguridad está creciendo muy rápidamente. En un año alcanzó 144 barrios, a pesar de no ser un programa que estaba en los planes del Gobierno Provincial desde el comienzo de la gestión… ¿sabe por qué?

P.: ¿Por qué?

I.P.: Porque vino a suplir una falla. La plataforma electoral provincial no lo incluía porque en la teoría, la Guardia Urbana Municipal iba a ser el programa que reforzara la seguridad en los barrios. La cosa es que ese programa no caminó, y hoy está reducido a custodiar espacios verdes y poco más… A la posta la tomó Ojos en Alerta, que es un programa importado de Buenos Aires, y al que la Provincia le está poniendo muchas fichas. Que es lo mismo que decir recursos. Si presta atención, desde que se lanzó se dan a conocer muchos procedimientos de detenciones seguidos por las cámaras de seguridad a las que tiene acceso la provincia. Es la forma de la Provincia de decirle a los cordobeses que los está cuidando…

Cambio amarillo en la Legislatura

Datito color que dejó el funcionamiento legislativo la semana pasada.

Informante: Tras la ruptura del PRO, Patricia Botta pidió un cambio.

Periodista: ¿Un cambio?

I: Sí, de banco.

P.: ¿?

I.: Como el bloque se partió, pidió sentarse en otro lado, lejos de los del “PRO trucho” (risas).

P.: ¿Y a dónde fue a parar?

I.: Al lado de Agustín Spaccesi.

P.: Otro amigo de la casa (risas)