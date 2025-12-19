Soledad Carrizo continúa recorriendo la provincia

Carolina BiedermannProvincial19 de diciembre de 2025
Este jueves, el Concejo Deliberante aprobó convenios para ejecutar obras por $26.700 millones en infraestructura básica para la ciudad de Córdoba. La llegada de Miguel Siciliano al superministerio con foco en la Capital coincidió con el anuncio de los nuevos fondos que se desembolsará para impulsar a la Municipalidad. El aporte volvió a generar malestar entre intendentes del interior.
Javier BoherNacional19 de diciembre de 2025
Una nueva filtración masiva de datos personales nos recuerda que este país es un paraíso para los delincuentes que operan por internet
Redacción AlfilEnroque Corto19 de diciembre de 2025
Asumió Roca en la Magistratura | Llaryora en Pocho | Cuando la audiencia pública se puso picante en Villa María
Bettina MarengoProvincial19 de diciembre de 2025
El bloque donde están los cordobesistas colaboró con el quórum para la sesión del Presupuesto 2026 que fue una victoria pírrica para La Libertad Avanza. “Fuimos prolijos”, evalúan tras la sesión donde votaron en contra del capítulo XI que derogaba las leyes educativas y de Discapacidad.
Redacción AlfilRío Cuarto19 de diciembre de 2025
El denominador común | Movilización en rechazo a la reforma laboral