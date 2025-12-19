Soledad Carrizo continúa recorriendo la provincia

Por Redacción Alfil

La exdiputada de la UCR, Soledad Carrizo, culminó una semana con una intensa agenda de recorridos y encuentros con los dirigentes. Tanto del partido en la Capital provincial como así también en el interior.

En la última semana completa del año estuvo en la Ciudad el lunes, también en Justiniano Posse y en Salsacate.

Mientras que entre el lunes y el martes habrá una recorrida por el norte provincial. De manera tal que es evidente que tendrá un rol relevante en la discusión que se viene puertas adentro de la UCR el próximo año y que también hay un movimiento con gestos claros hacia el nuevo esquema opositor cordobés que lideran los libertarios de cara al 2027.

Se sabe, Carrizo ya forma parte de la mesa política que lidera el diputado libertario Gabriel Bornoroni, en la que también está el senador Luis Juez y donde además se encuentra el radical peluca Luis Picat.

De a poco el clima del radicalismo, y de la oposición, levanta temperatura rumbo al 2027.