Comunas de Punilla Sur avanzan en crear un ente intermunicipal: apoyo de Fabián López y Mariana Caserio

Por Gabriela Yalangozian

Los gobiernos de las comunas del sur del del Valle de Punilla dieron un paso político e institucional clave al firmar el acta de creación del Ente Intermunicipal de Punilla Sur, una herramienta que busca coordinar la prestación de servicios públicos esenciales —con eje en cloacas y saneamiento ambiental— más allá de las fronteras de cada localidad.

La iniciativa reúne a los intendentes de San Antonio de Arredondo (Ariel Moyano - Hacemos Unidos), Icho Cruz (Paulo Tesio - vecinalista), Cuesta Blanca (Ana Gaitán - Hacemos Unidos), Mayu Sumaj (Fabián Flores - Consolidar Mayú) y Tala Huasi (Marcelo Mainardi – Unidos por Tala Huasi). De esta forma, pone en sintonía a mandatarios de diferentes signos políticos en pos de un objetivo en común.

“Hace más de un año que venimos conversando esta idea, pero tomó mucha más forma cuando trabajamos juntos el ordenamiento territorial de las cinco comunas a través del Ministerio de Ambiente”, explicó el intendente de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano.

Según detalló, a partir de ese proceso comenzaron a trabajar los equipos técnicos en la estructura jurídica y operativa del Ente, que la semana pasada dio un paso decisivo con la firma del acta constitutiva. “Ahora debe ser ratificada por los concejos deliberantes y comunales para regularizar la situación”, precisó.

Cloacas y saneamiento, el primer eje

El primer servicio que abordará el Ente será el sistema de cloacas, un tema largamente postergado y de fuerte impacto regional. Moyano recordó que, tras la inauguración de la red troncal cloacal en noviembre del año pasado, con presencia del gobernador Martín Llaryora, quedó pendiente la ejecución de las redes internas en cada localidad.

“El gran problema es el financiamiento. Pensamos hacer gestiones conjuntas ante Provincia y otros organismos, pero sobre todo ser más eficientes con los recursos. De manera individual es muy difícil pensar el saneamiento de una cuenca que es regional”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la coordinación permite evitar la duplicación de equipamiento y optimizar capacidades: “San Antonio es la localidad más grande y tiene maquinaria que otras no tienen. La idea es pensar la prestación de servicios de manera regional, no aislada”, precisó Moyano.

Acuerdo político transversal

El intendente de San Antonio de Arredondo destacó el valor político del acuerdo, en un contexto donde conviven gestiones de distintos espacios. “Tenemos tres localidades gobernadas por Hacemos Unidos, una del PRO (Tala Huasi) y otra con una impronta radical y vecinalista (Icho Cruz). Aun así, coincidimos en que los problemas son comunes y requieren soluciones conjuntas”, afirmó.

La creación del Ente no colisiona con la Comunidad Regional Punilla -que reúne todas las comunas del valle desde Capilla del Monte hasta Cuesta Blanca, con excepción de Villa Carlos Paz- y que es presidida por Fabricio Díaz. “La comunidad regional tiene una mirada más amplia y política del departamento. Esto es puntualmente para resolver servicios públicos, que son los que más nos preocupan”, diferenció Moyano.

Respaldo provincial y mirada regional

El proyecto cuenta con acompañamiento del Gobierno provincial. Moyano confirmó reuniones previas con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, quien aportó un modelo de estatuto y respaldó la iniciativa. “Él celebra este tipo de entes, sobre todo para temas como cloacas. Las cinco comunas tenemos acompañamiento de la Provincia”, señaló. En tanto, en la presentación del acta, participó además la vicepresidenta del Ersep, Mariana Caserio.

Respecto a Villa Carlos Paz, Moyano explicó que existe diálogo institucional, especialmente porque le compran la provisión de agua potable, pero que el Ente se conformó inicialmente entre las cinco localidades del sur. “Ahora, como bloque, vamos a convocar tanto a Carlos Paz como a la ciudad de Córdoba, porque entendemos que la conservación y el saneamiento de la cuenca no puede recaer solo sobre los gobiernos locales que la habitan”, advirtió.

Moyano fue claro al plantear el debate de fondo: “Nosotros pagamos guardaparques, reforestación y control ambiental, mientras los beneficios de una cuenca saneada los obtienen ciudades más grandes. Queremos que todos aporten a su conservación”, subrayó.

La conformación plena del Ente Intermunicipal de Punilla Sur está prevista para el 16 de junio de 2026, una vez que el acta sea ratificada por los cuerpos legislativos y comunales. Hasta entonces, los intendentes avanzarán con gestiones ante la Provincia y abrirán instancias de diálogo con otros municipios clave de la región.