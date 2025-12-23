Mi Granja fortalece su perfil industrial con nuevos aportes provinciales para el Parque Industrial del Corredor 19

El aporte fue entregado a la intendenta Claudia Acosta por Álvaro García Defilippi, Secretario de Parques Industriales, y José Moyano, Director de Parques Industriales, en un encuentro que ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial a la gestión municipal.

Desde el municipio destacaron que Mi Granja atravesó en los últimos años un proceso de transformación productiva que permitió pasar de una economía con fuerte impronta avícola y agropecuaria a un modelo industrial diversificado, con infraestructura y condiciones adecuadas para la radicación de empresas y la generación de empleo.

Actualmente, el primer y segundo Parque Industrial de Mi Granja concentran 65 empresas en funcionamiento y 12 en etapa de construcción, lo que genera empleo directo e indirecto para trabajadores de la localidad y de la zona de influencia, consolidando un impacto económico que excede el ámbito municipal.

Del encuentro participaron también representantes y titulares de empresas radicadas en la zona, quienes destacaron la importancia de contar con parques industriales equipados y con reglas claras para el desarrollo de la actividad productiva.

En ese marco, la intendenta Claudia Acosta confirmó que se encuentra en etapa de planificación un tercer Parque Industrial, con la documentación técnica y administrativa ya presentada, lo que permitirá ampliar la capacidad productiva local y fortalecer el corredor industrial del departamento Colón.

Al referirse al aporte provincial, Acosta agradeció el acompañamiento del Gobierno de Córdoba y señaló que “la producción y el empleo son pilares fundamentales para el crecimiento de las comunidades del interior”, remarcando la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.