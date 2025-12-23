Mi Granja fortalece su perfil industrial con nuevos aportes provinciales para el Parque Industrial del Corredor 19

Montero se suma al debate de la vacunación obligatoria
La ministra de Desarrollo Humano se expresó en redes tras el proyecto de la Provincia que busca sancionar a quienes omitan a la inmunización obligatoria.
La Municipalidad de Mi Granja recibió un aporte no reintegrable de $17.500.000 por parte del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Córdoba, destinado a fortalecer las obras del Parque Industrial del Corredor 19, uno de los proyectos estratégicos que impulsa el desarrollo productivo de la localidad y la región.Provincial23 de diciembre de 2025Redacción Alfil
El aporte fue entregado a la intendenta Claudia Acosta por Álvaro García Defilippi, Secretario de Parques Industriales, y José Moyano, Director de Parques Industriales, en un encuentro que ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial a la gestión municipal.
Desde el municipio destacaron que Mi Granja atravesó en los últimos años un proceso de transformación productiva que permitió pasar de una economía con fuerte impronta avícola y agropecuaria a un modelo industrial diversificado, con infraestructura y condiciones adecuadas para la radicación de empresas y la generación de empleo.
Actualmente, el primer y segundo Parque Industrial de Mi Granja concentran 65 empresas en funcionamiento y 12 en etapa de construcción, lo que genera empleo directo e indirecto para trabajadores de la localidad y de la zona de influencia, consolidando un impacto económico que excede el ámbito municipal.
Del encuentro participaron también representantes y titulares de empresas radicadas en la zona, quienes destacaron la importancia de contar con parques industriales equipados y con reglas claras para el desarrollo de la actividad productiva.
En ese marco, la intendenta Claudia Acosta confirmó que se encuentra en etapa de planificación un tercer Parque Industrial, con la documentación técnica y administrativa ya presentada, lo que permitirá ampliar la capacidad productiva local y fortalecer el corredor industrial del departamento Colón.
Al referirse al aporte provincial, Acosta agradeció el acompañamiento del Gobierno de Córdoba y señaló que “la producción y el empleo son pilares fundamentales para el crecimiento de las comunidades del interior”, remarcando la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.
La elección fue del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien confirmó que el acto de asunción se realizará el próximo lunes 29 de diciembre.
En complemento al esquema de vacaciones para el verano, el gobernador encara la primera temporada estival como jefe excluyente del cordobesismo. Territorio, intendentes, gestión y contraste con Nación: el inicio real del camino al 2027, entre festivales y la ponderación del turismo cordobés.
La designación de cargos vitalicios en la Procuración Penitenciaria detonó el primer choque abierto entre la UCR y el juecismo. En medio de rumores de un entendimiento entre el radicalismo y el PJ, quedaron expuestas las tensiones que empiezan a proyectarse hacia 2027. Ferrer, le respondió al Frente Cívico
Nadie sabe si el PJ cerró un acuerdo o soltó una carga de profundidad sobre la UCR con la inclusión de Degano como Procuradora Penitenciaria Adjunta. O si antes hizo lo propio respecto del Frente Cívico, proponiendo a Carlos Lezcano como Fiscal General. Ni si la oposición se rompe, o aprovecha la bolada para sincerar su ruptura.
La legisladora de la UCR rechaza la creación de la Procuración Penitenciaria, el organismo autónomo creado por ley el 11 de diciembre pasado para supervisar el sistema carcelario cordobés. "Elegimos callar por la responsabilidad de no ser funcionales al gobierno", expresó en sus redes sociales.
Entre balances de gestión, disputas opositoras y la irrupción de La Libertad Avanza empoderada por lo electoral, los brindis de fin de año funcionan como una radiografía del poder local y anticipan el reordenamiento político que se viene en la ciudad.
