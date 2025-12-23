El Intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz convocó para estas fiestas algo especial

Celebramos la Navidad bajo las estrellas

Provincial23 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
23-12-(1)-capilla

La plaza San Martín, donde tenemos nuestro árbol navideño, fue el escenario elegido para celebrar “Navidad bajo las estrellas”.

La celebración dio inicio con la premiación a los comercios que participaron del concurso de vidrieras, donde resultó ganador el comercio Milca Boutique, premiado por su estética y originalidad.

23-12-(2)-capilla

Luego, y a bordo de una autombomba, hizo su llegada Papá Noel, no sin antes recorrer las calles céntricas la localidad, recibiendo el cariño de todos a su paso. Una vez en el escenario, los niños le fueron entregando sus cartas y posando para llevarse su esperada foto, viviendo un momento muy especial de la jornada.

El evento continuó con el grupo de niños y adolescentes de la Parroquia San Antonio de Padua que representaron el Pesebre Viviente, llevándose el aplauso de todos los presentes.

En el cierre, la música de los Coros polifónicos de Capilla del Monte y Los Cocos, con los clásicos villancicos, llenaron el lugar de tradición navideña.

Fue una celebración que reflejó la unión y la participación de todos, una verdadera fiesta de la comunidad capillense.

