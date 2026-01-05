Monteoliva tras la captura de Maduro: "el objetivo es uno solo: que Nahuel regrese"

Delcy Rodríguez será la presidenta interina tras la captura de Maduro
La flamante mandataria juró para tomar las riendas de Venezuela, esto luego de entablar un acuerdo con Donald Trump, su hermano dirigirá la Asamblea Nacional.
La detención del expresidente venezolano, calificada por la ministra como un "antes y un después", impulsa a Argentina a reforzar sus fronteras contra el narcotráfico y el terrorismo. En este contexto, la funcionaria aseguró que el país busca prevenir el ingreso de criminales vinculados al régimen de Maduro, mientras que trabaja en la liberación del gendarme Nahuel Gallo.Nacional05 de enero de 2026Redacción Alfil
Tras la detención del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Monteoliva, sostuvo que la misma marca "un antes y un después" en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y que, desde entonces, Argentina ha reforzado "todas sus fronteras".
"La detención de Maduro marca un antes y un después, no solo para Venezuela, sino para toda la región, porque nadie escapa al crimen organizado ni a la transnacionalización del delito, y toda la región está afectada", dijo Monteoliva en diálogo con la señal de noticias La Nación+.
La funcionaria también destacó que la detención de Maduro constituyó "un operativo sin precedentes", lo que posibilita un "proceso de transición para que Venezuela recobre la democracia" y se erradique el accionar "de estas organizaciones criminales como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua".
Desde el operativo en Caracas, la ministra recalcó que la Argentina ha reforzado sus controles fronterizos y de aeropuertos, porque "en situaciones como estas lo importante es anticiparnos y prevenir", y aseguró que desde su ministerio ya se venía trabajando "sobre una lista de personas vinculadas al régimen de Maduro".
"Estamos reforzando controles fronterizos y en todos los aeropuertos, con un patrullaje de Gendarmería en todas nuestras fronteras", dijo Monteoliva y añadió que se ha puesto énfasis sobre listas de personas "que han cometido delitos atroces en Venezuela, para que no puedan ingresar a nuestro país".
"Esto es un eje fundamental y una decisión política estratégica del presidente Javier Milei, y (en el Gobierno) estamos todos alineados trabajando en una misma dirección con un mismo objetivo, que es tener una Argentina mucho más segura y por eso la relevancia de trabajar en las fronteras", manteniendo de esa manera el apoyo argentino a la lucha "contra el narcotráfico y el terrorismo".
Respecto a la detención ilegal de Nahuel Gallo en Venezuela, el gendarme que se encuentra apresado en aquel país desde diciembre de 2024, Monteoliva aseguró que su situación es "profundamente dolorosa para la familia, para la Gendarmería, para todo el Gobierno y para los argentinos".
En ese marco, sostuvo que desde aquel 8 de diciembre "venimos trabajando de manera permanente y sostenida. Hay canales diplomáticos e institucionales, y el objetivo es uno solo: que Nahuel regrese", resaltó la funcionaria.
Asimismo, señaló que en toda la tramitación para lograr la liberación del gendarme "es muy importante la reserva de la información, lo que se puede plantear y lo que no en casos como estos. Pero no es en ningún momento sinónimo de falta de acción, sino la intención de resguardarlo".
