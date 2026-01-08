Gremios se reunen para definir un plan de lucha contra la reforma de Llaryora

Los gremios estatales de Córdoba se unen en la UEPC para definir acciones legales y de lucha contra la Ley de Equidad Jubilatoria y el aumento de aportes a Apross.

08 de enero de 2026
Este jueves, los gremios estatales, reunidos en la sede de la UEPC, anunciaron que definirán medidas legales contra el ajuste jubilatorio.

los sindicatos mantendrán una reunión con abogados para determinar un plan de acción jurídico. Además, buscarán armar una serie de acciones de lucha en contra de la ley impulsada por el gobierno provincial.

"Los gremios estatales estamos reunidos en UEPC para definir medidas contra el ajuste jubilatorio. ¡Rechazamos la Ley de Equidad Jubilatoria y el aumento de los aportes personales al APROSS!", posteó la cuenta oficial en X del gremio docente.

Este mensaje se emitió tras la publicación, el miércoles, de un primer comunicado en el que los miembros sindicales manifestaron su rechazo a la Ley de Equidad Jubilatoria y al aumento de los aportes personales tanto a la Caja de Jubilaciones como a la obra social Apross.

La Ley de Equidad Jubilatoria, que busca armonizar el sistema previsional provincial con el nacional, es percibida por los gremios como una vulneración de derechos históricos. Recientemente, la justicia cordobesa ha fallado a favor de amparos presentados por sindicatos como el SEP (Empleados Públicos) y la UEPC (Docentes), declarando inconstitucionales varios artículos de dichas reformas. Esta situación ha dejado al gobierno de Llaryora en una posición política debilitada frente a las organizaciones sindicales.

En virtud de lo acordado, los abogados de cada organización sindical se reunirán para analizar la presentación de un amparo colectivo o la implementación de otras herramientas legales relacionadas con el funcionamiento de la Caja y el incremento de los descuentos destinados a Apross.

