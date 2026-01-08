Gremios se reunen para definir un plan de lucha contra la reforma de Llaryora

Argentina repaga íntegramente el apoyo financiero de Estados Unidos
Así lo confirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El mismo aseguró que el país reembolsó “rápida y completamente” el dinero que recibió en octubre.
Los gremios estatales de Córdoba se unen en la UEPC para definir acciones legales y de lucha contra la Ley de Equidad Jubilatoria y el aumento de aportes a Apross.Nacional08 de enero de 2026Redacción Alfil
Este jueves, los gremios estatales, reunidos en la sede de la UEPC, anunciaron que definirán medidas legales contra el ajuste jubilatorio.
los sindicatos mantendrán una reunión con abogados para determinar un plan de acción jurídico. Además, buscarán armar una serie de acciones de lucha en contra de la ley impulsada por el gobierno provincial.
"Los gremios estatales estamos reunidos en UEPC para definir medidas contra el ajuste jubilatorio. ¡Rechazamos la Ley de Equidad Jubilatoria y el aumento de los aportes personales al APROSS!", posteó la cuenta oficial en X del gremio docente.
#Ahora Los gremios estatales estamos reunidos en UEPC para definir medidas contra el ajuste jubilatorio ¡Rechazamos la Ley de Equidad Jubilatoria y el aumento de los aportes personales al APROSS! pic.twitter.com/eNe5FTkzM8— Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (@UEPC_oficial) January 8, 2026
Este mensaje se emitió tras la publicación, el miércoles, de un primer comunicado en el que los miembros sindicales manifestaron su rechazo a la Ley de Equidad Jubilatoria y al aumento de los aportes personales tanto a la Caja de Jubilaciones como a la obra social Apross.
La Ley de Equidad Jubilatoria, que busca armonizar el sistema previsional provincial con el nacional, es percibida por los gremios como una vulneración de derechos históricos. Recientemente, la justicia cordobesa ha fallado a favor de amparos presentados por sindicatos como el SEP (Empleados Públicos) y la UEPC (Docentes), declarando inconstitucionales varios artículos de dichas reformas. Esta situación ha dejado al gobierno de Llaryora en una posición política debilitada frente a las organizaciones sindicales.
En virtud de lo acordado, los abogados de cada organización sindical se reunirán para analizar la presentación de un amparo colectivo o la implementación de otras herramientas legales relacionadas con el funcionamiento de la Caja y el incremento de los descuentos destinados a Apross.
Así lo confirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El mismo aseguró que el país reembolsó “rápida y completamente” el dinero que recibió en octubre.
La reciente aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea ha sido calificada como un "éxito concreto" para Argentina por la senadora Nacional. Tras 25 años de negociaciones, los 27 Estados miembros de la UE dieron su visto bueno al acuerdo, que crea un mercado de 750 millones de personas.
Algunas veces es muy difícil esquivar los temas internacionales, en especial cuando pasan varias cosas juntas en países que nos afectan
La designación del exdiputado para asumir la representación diplomática en Bruselas ha sido oficializada mediante un decreto presidencial.
El año tuvo de todo, desde temas locales hasta internacionales, con elecciones y escándalos que dieron que hablar
La entidad financiera obtuvo un préstamo de US$3000 millones con seis bancos internacionales, a un año de plazo y con una tasa del 7,4% anual, para afrontar pagos de deuda con vencimiento este 9 de enero.
Dardos que van y vienen | Regalos caros y Nostrala atento | Enero “al palo” | El rol provincial en la baja de la presión tributaria | Policía cuartetera, política de Estado
Los sindicatos alcanzados por la Reforma Previsional no se desaniman. Redoblan la apuesta judicial y preparan un movimiento de pinzas sobre el Ejecutivo, sumando acciones sorpresivas. En unidad, buscarán sumarse a la mesa que auspicia la CJSN y levantar un reclamo “federal” con los gremios de las otras provincias que no transfirieron su sistema previsional a la Nación.
En el inicio real de la temporada de festivales, el Panal intensifica la movilización en torno al turismo y la agenda festivalera como reafirmación del modelo cordobesista. En la antesala de la llegada de Javier Milei a Jesús María, la Provincia exhibe gestión, territorio y una agenda que funciona como respuesta política.
Apenas nueve días del nuevo año y, en medio del receso de verano, el bloque radical en la Unicameral ya activó tres pedidos de informes que ponen el foco en seguridad, salud y servicios básicos. La Legislatura, como todos los años, retoma su actividad el 1 de febrero, pero la oposición de la UCR decidió no esperar.
Fuerte polémica en Carlos Paz. Se conoció el segundo reporte oficial del verano y la cámara que agrupa a los teatros dejó fuera de la lista a todas las obras de Miguel Pardo, que podría llevar el tema a la Justicia. La comedia de Pedro Alfonso, líder en corte de entradas. Varias sorpresas en el nuevo informe.