En una nueva edición de Alfil TV (viernes, 20hs por Canal 10), Orlando Arduh, Soledad Carrizo y Ezequiel Morcillo, fueron parte del ciclo. El legislador provincial del radicalismo, la diputada nacional también de la UCR, y el secretario general de La Bancaria pasaron por el programa de análisis de la política en Córdoba.

“Llaryora me ponderó como no lo hicieron en mi partido”

https://www.youtube.com/watch?v=U0nXtFn1g9s

El legislador provincial del radicalismo e interlocutor entre el PJ que asumirá las riendas de la Provincia desde diciembre y los intendentes radicales dijo que se prepara para ser parte del gobierno con Martín Llaryora. “Myrian (Prunotto) va a ser la vicegobernadora y yo me voy a preparar para ver si formo parte dentro del ministerio de Gobierno. Hice la reunión y fue un buen gesto del gobernador electo por darle la oportunidad a intendentes de otros partidos de conocerlo”, dijo Arduh.

Quien además agregó sobre el encuentro de Llaryora con los intendentes que “fueron tres horas y media y de lo único que se habló fue de gestión”. “Fue una reunión buena por más que haya dentro de mi partido gente del foro que se queja por la institucionalidad”, agregó.

En tanto, consultado sobre si formaría parte del Gobierno provincial desde diciembre, señaló: “estoy trabajando pura y exclusivamente con los intendentes. Llaryora me ponderó y resaltó mi conocimiento de la provincia, no es fácil hablar a 80 o 100 intendentes. Y tuve una valoración que no tuve nunca en mi partido”.

Asimismo, acerca de la interna radical y el rol de Rodrigo de Loredo o Marcos Ferrer, el legislador provincial dijo “basta de los mismos nombres, terminemos con esto”. “Nadie va a cooptar a nadie, el foro dirige a los intendentes actuales, no a los que vienen”, dijo.

Mientras que, sobre el escenario nacional, Arduh dijo que cree que “(Juan) Schiaretti va a repetir la buena elección que hizo en Córdoba”. Y agregó sobre el futuro de la unidad en la coalición Juntos por el Cambio: “debemos tener claro que las alianzas como la de Juntos son electorales. Cuando ganas se fortalecen, cuando perdés te debilitas y los partidos vuelven a sus autonomías”.

“Schiaretti no tiene chances reales”

https://www.youtube.com/watch?v=3c5mIRpCsfo

A su turno, la diputada nacional y referente de Patricia Bullrich en Córdoba afirmó que “Schiaretti no tiene chances reales, por más que algunos se enojen”. “Venimos de un año electoral con mucho movimiento y con un escenario importante para trabajar. Acomodándonos en el escenario de tercios”, dijo.

Y, cautelosa, dijo sobre la incorporación de Luis Juez, De Loredo y Mario Negri al comando de campaña de Bullrich en Córdoba que “las reuniones que se dan son con dirigentes que no estuvieron en las Paso con Patricia”. “Antes de las Paso y luego de las Paso, dije y sostengo que los votos no son de los dirigentes, y un ejemplo de ello lo vimos en Santa Fe. Son figuras importantes, pero los votos no son de los dirigentes”, apuntó.

Agregando además que la fuerza que más votos perdió con Javier Milei en Córdoba, entre las provinciales y las Paso, fue Hacemos. “Milei sacó votos de todos, es un voto transversal”, dijo.

Por último, respondió a las críticas del peronismo por los dichos de Bullrich al pedir que Schiaretti se baje. “Bullrich no anda con vueltas y el cordobés lo entiende. Los cordobeses mismos saben que la candidatura de Schiaretti no pasa. Si hubiéramos querido discutir el ingreso de Schiaretti era en su momento, no unas semanas antes de la elección provincial. Yo dudo siempre qué harán los diputados de Schiaretti porque en la mayoría de las veces votaron con el kirchnerismo”, afirmó.

“No dar quórum es electoralista”

https://www.youtube.com/watch?v=87JBc9DRsZQ

Por último, el titular de La Bancaria respaldó el proyecto de Ganancias de Sergio Massa y dijo que “no dar quórum es electoralista”

“Hace una semana atrás, cuando Massa dijo que iba a anunciar la suba del piso, toda la oposición dijo ‘traelo ya que lo votamos’. Y ahora que presentó el proyecto, no quieren dar quórum. Hace falta la ley para que quede firme de una vez”, dijo.