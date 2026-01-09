Patricia Bullrich celebró el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea: "Argentina no para de lograr éxitos concretos para su gente"

La senadora Nacional, Patricia Bullrich, celebró la reciente aprobación del histórico acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, calificándolo como un "éxito concreto" para los argentinos.

"Argentina no para de lograr éxitos concretos para su gente. Después de 25 años, se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Más trabajo, más producción y más oportunidades de desarrollo e inversión.", escribió la exministra de Seguridad en sus redes.

Tras más de dos décadas de negociaciones, finalmente este viernes los 27 Estados miembros de la Unión Europea aprobaron el acuerdo comercial con el Mercosur. La decisión fue tomada en una reunión de embajadores en Brusela, Bélgica, donde, pese a la histórica resistencia de países como Francia , Polonia e Irlanda, lograron el consenso de la mayoría de los Estados miembros.

"Un nuevo y decisivo paso para la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que crea un mercado de 750 millones de personas para la producción argentina. Un gran ordenador de futuro. Argentina será próspera", dijo en la misma línea que Bullrich el sherpa argentino ante el G20, Federico Pinedo.

Tras este aval, está previsto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará el lunes a Paraguay para firmar el acuerdo junto a los mandatarios del Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— en Asunción. Sin embargo, la vigencia total de la alianza entre ambos bloques no será inmediata: todavía falta el visto bueno de la Eurocámara.